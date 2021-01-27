Суд освободил от ответственности за госизмену офицера ВМС Украины, которого ФСБ пыталось завербовать в оккупированном Крыму

Приморский районный суд Одессы освободил офицера Военно-морских сил Украины от ответственности за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Такое определение судья Вадим Коваленко вынес в конце декабря 2020 года, но опубликовано оно только сейчас.

Капитан третьего ранга К. в июле 2016 года побывал на временно оккупированном Крымском полуострове, где у него остались родственники и недвижимость. Там с военным пообщались сотрудники российской ФСБ, которые добились от военнослужащего обещания сотрудничать и дали ему некие разведывательные задания.

Вернувшись на подконтрольную территорию, моряк проинформировал о случившемся украинскую контрразведку. В связи с этим суд применил к нему часть вторую статьи 111-й УК, которая гласит, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности за измену, если он не совершил никаких действий, чтобы выполнить преступное задание иностранного государства, иностранной организации или их представителей, а также добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

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