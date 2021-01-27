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Суд освободил от ответственности за госизмену офицера ВМС Украины, которого ФСБ пыталось завербовать в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд освободил от ответственности за госизмену офицера ВМС Украины, которого ФСБ пыталось завербовать в оккупированном Крыму

Приморский районный суд Одессы освободил офицера Военно-морских сил Украины от ответственности за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Такое определение судья Вадим Коваленко вынес в конце декабря 2020 года, но опубликовано оно только сейчас.

Капитан третьего ранга К. в июле 2016 года побывал на временно оккупированном Крымском полуострове, где у него остались родственники и недвижимость. Там с военным пообщались сотрудники российской ФСБ, которые добились от военнослужащего обещания сотрудничать и дали ему некие разведывательные задания.

Вернувшись на подконтрольную территорию, моряк проинформировал о случившемся украинскую контрразведку. В связи с этим суд применил к нему часть вторую статьи 111-й УК, которая гласит, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности за измену, если он не совершил никаких действий, чтобы выполнить преступное задание иностранного государства, иностранной организации или их представителей, а также добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

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Автор: Володимир Янченко
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27.01.2021 23:06 Ответить
То что доложил молодец.Надо было еще стать двойным агентом и сливать в рашку дезу .
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27.01.2021 23:11 Ответить
не з цим режимом - Зе, д'єрмаком і Бакановим.
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27.01.2021 23:20 Ответить
Він дослухається до твоєї поради і так і вчинить. Суд освободил от ответственности за госизмену офицера ВМС Украины, которого ФСБ пыталось завербовать в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3892
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27.01.2021 23:20 Ответить
Так вроде еще в 2016 был не Ермак с зеленым?
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28.01.2021 00:14 Ответить
неуважно читають , виглядає так , ніби їхнє завдання - розхитувати країну на догоду окупанту , замість того , щоб гуртуватись для спротиву ворогу .
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28.01.2021 01:19 Ответить
Если правда,то надеюсь хоть родствеников,если не крысаки конечно,вывезли оттуда.
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28.01.2021 00:20 Ответить
думаю , що родичі там лишились , як заручники для гарантії виконання ворожого завдання , хоча й мають антиукраїнські погляди . Це моя фантазія для підтримки розмови , не підкріплена жодними фактами .
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28.01.2021 01:24 Ответить
Зачем раскрывать двойного агента?
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28.01.2021 07:25 Ответить
 
 