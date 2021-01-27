Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине после завершения локдауна в школах обострилась давняя проблема — принуждение к обязательному ношению школьной формы. Такие требования нарушают права учащихся.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, информирует Цензор.НЕТ.
Служба образовательного омбудсмена получает обращения от соискателей образования и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учеников носить обязательную школьную форму соответствующего фасона и цвета.
Горбачев отмечает, что часто в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники не отличают "школьную одежду (одежду для школы)" от "обязательной школьной формы". А это — принципиально разные вещи.
Так, одежда для школы — это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону. "Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны", — написал образовательный омбудсмен.
Обязательная школьная форма — это принципиально другое. Это — униформа, одинаковый для всех (мальчиков и девочек соответственно) образец одежды.
"Самое существенное то, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции, наказания. Например, за то, что ребенок приходит в одежде "не того цвета" или "не того фасона" начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям. Обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений", — говорится в сообщении.
А уже это, как отмечает омбудсмен, — очень опасно.
"Поскольку обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за ее "несоблюдение" наносят ребенку серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь", - написал Горбачев.
Пожалуйста, подождите...
Але за бажянням- звичайно можна носити.
За рахунок держави
- Пришелец-прораб.
- Нет. Ты пацак. А ты кто?
- Я грузин.
- Не-ет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин, и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
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1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів
Любое принуждение - нарушает права!