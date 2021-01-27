РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13766 посетителей онлайн
Новости Общество
3 805 114
дети (6020) школа (2886) Горбачев Сергей (32)

Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

В Украине после завершения локдауна в школах обострилась давняя проблема — принуждение к обязательному ношению школьной формы. Такие требования нарушают права учащихся.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, информирует Цензор.НЕТ.

Служба образовательного омбудсмена получает обращения от соискателей образования и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учеников носить обязательную школьную форму соответствующего фасона и цвета. 

Горбачев отмечает, что часто в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники не отличают "школьную одежду (одежду для школы)" от "обязательной школьной формы". А это — принципиально разные вещи.

Так, одежда для школы — это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону. "Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны", — написал образовательный омбудсмен.

Обязательная школьная форма — это принципиально другое. Это — униформа, одинаковый для всех (мальчиков и девочек соответственно) образец одежды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отныне в каждом учреждении среднего образования должен быть медработник, - Ляшко

"Самое существенное то, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции, наказания. Например, за то, что ребенок приходит в одежде "не того цвета" или "не того фасона" начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям. Обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений", — говорится в сообщении.

А уже это, как отмечает омбудсмен, — очень опасно.

"Поскольку обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за ее "несоблюдение" наносят ребенку серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь", - написал Горбачев.

Также читайте: Никто не будет в школах закрывать старшие классы, этот тезис продвигают пророссийские медиа, - "слуга народа" Грищук

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Кстати, все дорогущие частные школы имеют свою школьную форму, исходя как раз из того, что дети приходят учиться, а не устраивать показ мод и хвастаться доходами родителей.
показать весь комментарий
28.01.2021 00:12
+22
Не вижу ничего плохого в ношении школьной формы. Для семьи, особенно малообеспеченной, это реальный выход из положения. Для мам девочек - это решение проблемы « Что надеть в школу». Особенно в старших классах, когда желание выглядеть лучше всех, превращается в соревнование родительских кошельков и утро начинается с того, что юная барышня битый час не может решить что надеть да ещё закатывает истерику.
показать весь комментарий
27.01.2021 23:57
+19
А що поганого у шкільній формі? Що діти один поперед другим не випендрюються дорогими джинсами та кросівками?

Вже доходить до маразму. Колись читав, що в Англії заборонили батькам заставляти дітей вчити уроки, бо це насилля над дитиною. А у моєї племінниці хлопчик каже, що вчителька над ним знущається, бо на уроці змушує його вчити уроки. То може освітній омбудсмен і вчителями займеться, щоб не порушували права дітей і не примушували їх вчитись.
показать весь комментарий
27.01.2021 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это касается только государственных школ, частным учебным заведениям, никто ничего не должен навязывать, там свой устав и свои правила, не нравится - не учись. Школьная форма - это разумная и обоснованная мера, только если государство не может на себя взять финансовые обязательтва по расходам не нее, то и не имеет права ее требовать!
показать весь комментарий
28.01.2021 08:07 Ответить
Пусть преподы тоже носят форму. и вообще гулять так гулять - всех в форму. (серые робы)
показать весь комментарий
28.01.2021 08:09 Ответить
Люба форма дисциплінує.Так званий "дресс-код" відносить людину до певної групи-військові,медики,школяри,комунальні працівники-їх форма спонукає до певних меж поведінки.Шкільна форма-корисна,якщо це буде спільна та тверда вимога-нічого не треба обговорювати.Школярі повинні ноити форму до школи.Все.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:15 Ответить
Задача школярів вчитися. А форму носять військові. І то не для краси, а для камуфляжу і різниці свій-чужий

Але за бажянням- звичайно можна носити.
За рахунок держави
показать весь комментарий
28.01.2021 08:27 Ответить
- Стой! Стой, я говорю! Ты кто? Я спрашиваю: ты кто?
- Пришелец-прораб.
- Нет. Ты пацак. А ты кто?
- Я грузин.
- Не-ет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин, и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
©
показать весь комментарий
28.01.2021 08:24 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків
показать весь комментарий
28.01.2021 08:44 Ответить
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів
показать весь комментарий
28.01.2021 08:45 Ответить
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Хто не зрозумів: будувати нові школи для цього не треба- в більшості випадків можна обійтись простим переведенням учнів. Зрозуміло, що легше це буде зробити у великих містах, але шкільні автобуси то є гарна річ
показать весь комментарий
28.01.2021 08:50 Ответить
Ваши слова да Шкарлету бы в уши, хотя какой из плагиатора и взяточника министр...
показать весь комментарий
28.01.2021 09:28 Ответить
Когда то в конце семидесятых в советской школе были такие попытки, когда дети отбирались, согласно своих способностей, в разные по требованиям и уровню преподавания классы. Закончилось это печально, поскольку родители возмущались "дискриминацией", требовали равенства, возмущались, что их чада "записывали в тупые", всеми силами заталкивали их в продвинутые. Там эти бедные дети, не успевая за остальными, напрочь лишались веры в себя. Представляю, если сейчас такое начнется, то буйные родители снесут школы как "рассадники неравенства". Вы правы, за весь этот бардак сейчас расплачиваются учителя.
показать весь комментарий
28.01.2021 10:42 Ответить
Один момент упустили, в школі в усіх в класі ще підручники однакові, дайош свободу приходити в школу з тою книжкою, з якою хочеш! З Камасутрою наприклад.......... Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 5854
показать весь комментарий
28.01.2021 09:18 Ответить
А принуждение к образованию не нарушают?
Любое принуждение - нарушает права!
показать весь комментарий
28.01.2021 10:26 Ответить
Производители - шьют, учителя - продают....
показать весь комментарий
28.01.2021 11:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 