Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский
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Российские пропагандисты отправились на оккупированные украинские территории для широкого обсуждения доктрины "Русский Донбасс".
Об этом пишет в Telegram журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс". Звучит, как пародия на творчество Ильфа и Петрова, но это не штука. Форум состоится уже завтра. Давно пишу, что над "новоросами" в Кремле просто глумятся", - отметил Казанский.
Подконтрольные оккупантам СМИ сообщают, что интеграционный форум "Русский Донбасс" состоится в Центре славянской культуры в Донецке.
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"Мероприятие проводится с целью принятия резолюции по результатам широкого обсуждения доктрины "Русский Донбасс" и формирования плана внедрения документа во все сферы жизнедеятельности", - пишет один из подконтрольных оккупантам сайтов.
На форуме запланировано 4 тематических блока - "Историческое прошлое Донбасса", "Современный период в развитии Донбасса", "Наше будущее с Россией" и "Мнение".
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В мероприятии также собираются принять участие члены террористической группировки "ЛНР".
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Ответ: Нужен Поркуян, Мунтян и еще 9 киевлян" =)
Щось мені нагадалося зкріпне Альоніщє...
Столична поліція почала розслідувати напад на студента. Провадження розпочали за умисні тілесні ушкодження. Щоправда потерпілий - Артур Саркісян - не розуміє, чому саме ця стаття. Адже били його не просто так, а через його національність. Артур вірменин. Але сам родом із Миколаєва. Звідти переїхав у Київ через аналогічну проблему - його цькували за національну приналежність.
Действительно, чего вдруг у нас перестали любить армяшек??
Вірмени топлять за "руцькій мір" та ще й в Україні!!!!!
То може ми воюємо з ВФР - вірменською федерацією росісі?!!
Оце манкрути, так манкрути!!
Шоб как у пукина!
В то на Донбассе свои же спьяну могут замочить.
Тема например "Русский Геленджик место однополой любви Тадж Махал" ...с экскурсиями для местного....апальчения? Что не тянет?
Ну тогда "Комната для грязи в русской журналистике. Реальные воплощения".....симпозиум с видами на море. Что, снова не тянет? Ааааа.....ну ты приходи, если што?
- Донбасситы! Как только увидите в небе беспилотники Байрактар, первым делом поджигайте свои дома и рубите деревья! Если нечем рубить деревья - грызите их. Внимание, показываю!
Угандийцы ЭфиопыАрмяне проведут в Донецке форум "Русский Донбасс".
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.