Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский

Российские пропагандисты отправились на оккупированные украинские территории для широкого обсуждения доктрины "Русский Донбасс".

Об этом пишет в Telegram журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс". Звучит, как пародия на творчество Ильфа и Петрова, но это не штука. Форум состоится уже завтра. Давно пишу, что над "новоросами" в Кремле просто глумятся", - отметил Казанский.

Подконтрольные оккупантам СМИ сообщают, что интеграционный форум "Русский Донбасс" состоится в Центре славянской культуры в Донецке.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию. ФОТО

"Мероприятие проводится с целью принятия резолюции по результатам широкого обсуждения доктрины "Русский Донбасс" и формирования плана внедрения документа во все сферы жизнедеятельности", - пишет один из подконтрольных оккупантам сайтов.

На форуме запланировано 4 тематических блока - "Историческое прошлое Донбасса", "Современный период в развитии Донбасса", "Наше будущее с Россией" и "Мнение".

Также на Цензор.НЕТ: 164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники

В мероприятии также собираются принять участие члены террористической группировки "ЛНР".