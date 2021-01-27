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Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам Военного комитета НАТО с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России.

Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО. - Ред) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - сказано в заявлении.

Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".

Также на Цензор.НЕТ: Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
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28.01.2021 00:15
+4
Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
Деньги надо вкладывать в союзников.
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28.01.2021 00:16
+3
Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
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28.01.2021 00:04
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Правила форума Совет форумчан
Чавити слід цю недобиту імперію ,знищити вщент !!!)))
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28.01.2021 00:01 Ответить
Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
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28.01.2021 00:04 Ответить
Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
Деньги надо вкладывать в союзников.
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28.01.2021 00:16 Ответить
Согласен... но это очень серьезный вопрос и больше похож на военную-геополитику чтобы так легко говорить о нем и искать простые решения..
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28.01.2021 00:22 Ответить
С этого надо начинать и ввести во главу угла.
Кацапия выкормила и выпестовала Адольфа Алоизыча. А теперь обижаюся.
Также и запад постоянно подкармливает кацапье и лелеет синантропов. Ну что можно сказать по этому поводу?
Западная модель мира себя пожалуй изжила.
Заплывшие жиром и дебильными идеями (противоречащими самой биологии) мозги неспособны оперативно реагировать на угрозы
Ожирение мозга ведет к олигофрении
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28.01.2021 00:47 Ответить
Ни "западная модель мира" а теперешняя модель мира изжила себя полностью и мир переходит на новый уровень , и переход идет полным ходом и зря что ты этого не видешь. и меня больше всего радует что в этом мире не будет Кацапстана ваще !!!! ... но будет Китай и США - выиграет джек-пот сильнейший и остальные страны присягнут ему !!! имхо
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28.01.2021 01:07 Ответить
А ты нет знаеш, какого цвета у меня носки?
Не, ну ты так авторитетно заявил,что я не вижу Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2820
Синантропы не смогут стать мировым лидером.
Мировым диктатором - могут попытаться, ввиду многочисленности О синантропах много брешут, в первую очередь сами синантропы. Ну да Бог с ними Весь прикол в том, что сами они ниче не предлагают
Могут только спереть и тщательно доработать напильником.
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28.01.2021 01:13 Ответить
Ты извини, я не ванга-политтехнолог я говорю только то что вижу под ногами и немного вперед на уровень горизонта(и могу ошибаться)... а вот что с этих планов мировых режиссеров выйдет посмотрим - но ты ведь знаешь что они все тоже не с провинциального любительского театра драмы и комедии...они знают что хотят, и идут к этой цели и все остальное им пох..
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28.01.2021 01:34 Ответить
Да вот как раз и панаехали из провинциального театру. Гопота горластая и брехливая.
Демократия - очень хреновая система. Хреновейшая. Огромное количество брака
Одно печально - лучше пока еще ничего не придумали
А прийдется.
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28.01.2021 01:38 Ответить
шо значит не должны ослаблять?
побольше вооружения причём с ядерными боеголовками!
и поближе к паРаше!
иначе - будет поздно
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28.01.2021 00:05 Ответить
Дешевле и эффективнее - дустом посыпать...
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28.01.2021 01:15 Ответить
Так мадярота і нє ослабляєт бдітєльность до України...
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28.01.2021 00:14 Ответить
Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
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28.01.2021 00:15 Ответить
Как не ослаблять боеготовность, вам утыркам ссыкливым, недавно Турция с Азербайджаном в Карабахе показали. А вы дегенераты трубу с ********** тянете и санкции вводить / не вводить за отравит / не отравит... арестуют / не арестуют... посадят / не посадят...
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28.01.2021 00:22 Ответить
Уже записую слова эти и мысли этого в заветную тетрадку. Ты подумай какой прозорливый---даже среди наших такого нет! Видно мебельщиком смолоду был его батя, по фамилии Стол-полированый-тен-берг.
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28.01.2021 00:29 Ответить
Страны НАТО! Пока вы думаете не ослаблять свою великую боеготовность- кремлёвские диды-вертухаи потравят вас новичком !
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28.01.2021 00:32 Ответить
Боярский назвал президента России владимира путина личностью номер один на Земле.

Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 511
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28.01.2021 00:38 Ответить
Его пасть мне что-то подозрительно напоминает...
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28.01.2021 01:16 Ответить
Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7684
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28.01.2021 00:42 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
The Times сообщает, что российский ЗРК «Панцирь-С1», захваченный у банды Вагнера и наемников Хафтара в ходе боев в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии "в ходе секретной миссии".
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28.01.2021 00:57 Ответить
Их там ваабщета 10 штук приватизировали...
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28.01.2021 01:17 Ответить
Ну ибо некуй!
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28.01.2021 04:22 Ответить
 
 