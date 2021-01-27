Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам Военного комитета НАТО с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России.
Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО. - Ред) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - сказано в заявлении.
Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".
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Пожалуйста, подождите...
И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
Деньги надо вкладывать в союзников.
Кацапия выкормила и выпестовала Адольфа Алоизыча. А теперь обижаюся.
Также и запад постоянно подкармливает кацапье и лелеет синантропов. Ну что можно сказать по этому поводу?
Западная модель мира себя пожалуй изжила.
Заплывшие жиром и дебильными идеями (противоречащими самой биологии) мозги неспособны оперативно реагировать на угрозы
Ожирение мозга ведет к олигофрении
Не, ну ты так авторитетно заявил,что я не вижу
Синантропы не смогут стать мировым лидером.
Мировым диктатором - могут попытаться, ввиду многочисленности О синантропах много брешут, в первую очередь сами синантропы. Ну да Бог с ними Весь прикол в том, что сами они ниче не предлагают
Могут только спереть и тщательно доработать напильником.
Демократия - очень хреновая система. Хреновейшая. Огромное количество брака
Одно печально - лучше пока еще ничего не придумали
А прийдется.
побольше вооружения причём с ядерными боеголовками!
и поближе к паРаше!
иначе - будет поздно
@newkc14
The Times сообщает, что российский ЗРК «Панцирь-С1», захваченный у банды Вагнера и наемников Хафтара в ходе боев в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии "в ходе секретной миссии".