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Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Французские СМИ публикуют информацию о том, что украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в Париже, якобы был членом банды RD4. В то же время его мать, Наталию Крученик-Фаргат, обвиняют в якобы вербовке во Франции нелегальных работников из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так, издание "Le Figaro" со ссылкой на собственные источники в полиции заявляет, что Юрий "был хорошо известен правоохранителям". Журналисты заявляют, что подросток мог быть членом одной из местных банд, известной как RD4.

Эту гипотезу издание опубликовало, ссылаясь на собственные источники и инициалы "4fp" в Instagram-аккаунте парня (которые, как говорят, могут быть связаны с бандой).

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Группировка, с которой журналисты связывают Юрия, базируется в Богренели, а ее название происходит от улицы Quatre Frères Peignot. Члены банды, в основном, связаны с незаконным оборотом наркотиков и у них, как отмечает издание, "разношерстные профили": происходят из разных районов, с различным социальным статусом и мотивацией.

В то же время издание "Libération" пишет, что мать Юрия, Наталия Крученик-Фаргат, якобы набирала работников из Украины для нелегальной работы во Франции.

Также на Цензор.НЕТ: Жестокое избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование

В частности, журналисты заявляют, что Наталия набирала женщин из Ивано-Франковской области для работы уборщицами в компанию VIP ServicesConcierges. Одиннадцать украинок в возрасте от 19 до 55 лет заявили, что приезжали во Францию по туристической визе, однако оставались в стране после окончания ее срока действия.

В ноябре женщины написали заявление, где отметили, что работали в тяжелых условиях, с низкой заработной платой, а порой вообще без нее. По этим обращением в прокуратуре начали расследование.

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Сама Наталия Крученики-Фаргат заявляет, что женщины, которых она рекрутировала, работали законно.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Как же эту Францию засрали всякие понаехавшие, как оказывается и наш криминал на месте. А так вначале переживали, не разобравшись что и к чему. А вообще, как говорят умные люди, с нашим братом за границей лучше не связываться , кидают своих бывших сограждан, не моргнув глазом
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28.01.2021 01:15
+25
Мусульманские этнические банды, куда входит и так называемый "украинец" Фаргат молодой, очень сильно развиты в Париже. Молодой Фаргат гражданин Франции кстати. Непонятно зачем Украина подписалась под этой дурно пахнущей историей.
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28.01.2021 01:46
+20
Млин, интересно почитать фамилии написавших это "расследование"
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28.01.2021 01:22
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В то же время издание "Libération" пишет, что мать Юрия, Наталия Крученик-Фаргат, якобы набирала работников из Украины для нелегальной работы во Франции.Источник: https://censor.net/ru/n3244520

Тк что же ее не привлекли к закону?
Или она полиции башляла, и потому ее не трогали?
Ай-яй-яй, как же нехорошо такой бизнес то полицейским крышевать, как некрасиво.

"Юрий "был хорошо известен правоохранителям"Источник: https://censor.net/ru/n3244520"
Так что же вы, зайчики, его не наказали и не взяли перевоспитывать?
Чему у вас там во Франции учит школа?
Как головы учителям истории резать?
Ай-яй-яй, упустили вы мальчика.
Кто у вас там на его районе опер-уполномоченный?
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28.01.2021 09:06 Ответить
Ну а здесь как раз наоборот, пишут с полицией проблем небыло:
"Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", Источник:https://censor.net/ru/n3244553
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28.01.2021 17:17 Ответить
А що їм казати? Він же на фото великий і небезпечний бугай, як ті чорні дядькі французи які його лубцювали.
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28.01.2021 09:07 Ответить
Френчи нічого кращого ніж сам винен не придумали.
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28.01.2021 09:12 Ответить
зато бубочка проявил заботу о мальчике ( возможно бандита) во франции, вместо убитых и раненых украинских солдат, которые защищают Украину от фашистов из россии. вот такой у нас заботливый президент.
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28.01.2021 09:14 Ответить
Що візьмеш із цього державного мужа, крім гри на пісюніно.
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28.01.2021 12:54 Ответить
....меня в Европе грабили два раза...один раз украинцы из Хмельницка, другой русаки из Пензы...
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28.01.2021 09:52 Ответить
после єтой истории вам надо ришара в фильме "невезучий" подменить Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8125
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28.01.2021 22:31 Ответить
Я часто сам одхватував,
Всевишній уберіг,
З єдіноборств ,що пробував,
Найважливіше --- біг.
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28.01.2021 09:55 Ответить
Так он араб, тю, чего же тогда Украина влезла в это дело? А нелох43 ещё и воевать там хотел.
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28.01.2021 10:18 Ответить
Це "хлопченятко"-громадянин Франції.....причому тут Україна?Яке ,поц,запустило цю хе..?А наш піаніст ,як завжди ляпнуло,...ото як корова на асфальті...
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28.01.2021 10:53 Ответить
Видно, маман пацана має зв'язки з ким треба. А управляти людиною, у якої немає своїх мізків дуже легко "фахівцям".
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28.01.2021 12:52 Ответить
Не всё на самом деле так, как кажется....
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28.01.2021 11:43 Ответить
прекрасная семья. А папа чем занимается? Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4524
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28.01.2021 12:00 Ответить
Котрий з них? Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4442
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28.01.2021 13:26 Ответить
Бубочка знову ріденько обкакався. Як із тією фіфочкою із собачкою в Ухані. Прямо мати-Тереза, загиблих і поранених наших воїнів не бачить
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28.01.2021 12:49 Ответить
Я б дуже здивувався, якби Бубочка прореагував на щось адекватно. А так - нічого дивного: Бубочка лишається сам собою.
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28.01.2021 13:27 Ответить
Полиция Франции уже опровергла эту журналистскую утку. У полиции нет никаких данных о том, что Юрий якобы состоял в какой-то банде и полиции он не знаком - проблем с законом никогда не имел.
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28.01.2021 15:38 Ответить
Этот "подросток-украинец" хоть какое слово по-украински сможет произнести? Паляниця, например
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28.01.2021 16:41 Ответить
" нісенітниця" Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9247."Паляниця"-легко
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28.01.2021 18:56 Ответить
Это для людей легко, а у свинособак челюсть антипалянычная https://youtu.be/zmVxYY-pCqQ
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28.01.2021 21:30 Ответить
ЩОБ НЕГАТИВНОГО НЕ КОЇЛОСЬ У ЄВОРОПІ ЗАВЖДИ ШУКАЙТЕ ЗВ ЯЗКИ З МОСКОВІЄЙ І КРЕМЛЕМ І НЕ ПОМИЛИТЕСЬ Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2341
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28.01.2021 16:41 Ответить
Щось більш на рома схожий..
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28.01.2021 17:32 Ответить
выглядит как типичный гангстер ))) такие насильники обычно кричат в чатах онлайн игр что "мамку твою ипал", с подробным описанием процесса )))
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28.01.2021 20:54 Ответить
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