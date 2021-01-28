Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ
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Французские СМИ публикуют информацию о том, что украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в Париже, якобы был членом банды RD4. В то же время его мать, Наталию Крученик-Фаргат, обвиняют в якобы вербовке во Франции нелегальных работников из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Так, издание "Le Figaro" со ссылкой на собственные источники в полиции заявляет, что Юрий "был хорошо известен правоохранителям". Журналисты заявляют, что подросток мог быть членом одной из местных банд, известной как RD4.
Эту гипотезу издание опубликовало, ссылаясь на собственные источники и инициалы "4fp" в Instagram-аккаунте парня (которые, как говорят, могут быть связаны с бандой).
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Группировка, с которой журналисты связывают Юрия, базируется в Богренели, а ее название происходит от улицы Quatre Frères Peignot. Члены банды, в основном, связаны с незаконным оборотом наркотиков и у них, как отмечает издание, "разношерстные профили": происходят из разных районов, с различным социальным статусом и мотивацией.
В то же время издание "Libération" пишет, что мать Юрия, Наталия Крученик-Фаргат, якобы набирала работников из Украины для нелегальной работы во Франции.
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В частности, журналисты заявляют, что Наталия набирала женщин из Ивано-Франковской области для работы уборщицами в компанию VIP ServicesConcierges. Одиннадцать украинок в возрасте от 19 до 55 лет заявили, что приезжали во Францию по туристической визе, однако оставались в стране после окончания ее срока действия.
В ноябре женщины написали заявление, где отметили, что работали в тяжелых условиях, с низкой заработной платой, а порой вообще без нее. По этим обращением в прокуратуре начали расследование.
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Сама Наталия Крученики-Фаргат заявляет, что женщины, которых она рекрутировала, работали законно.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
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Тк что же ее не привлекли к закону?
Или она полиции башляла, и потому ее не трогали?
Ай-яй-яй, как же нехорошо такой бизнес то полицейским крышевать, как некрасиво.
"Юрий "был хорошо известен правоохранителям"Источник: https://censor.net/ru/n3244520"
Так что же вы, зайчики, его не наказали и не взяли перевоспитывать?
Чему у вас там во Франции учит школа?
Как головы учителям истории резать?
Ай-яй-яй, упустили вы мальчика.
Кто у вас там на его районе опер-уполномоченный?
"Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", Источник:https://censor.net/ru/n3244553
Всевишній уберіг,
З єдіноборств ,що пробував,
Найважливіше --- біг.