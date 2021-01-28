Запрет на аборты при пороках развития плода вступает в силу в Польше

Конституционный суд Польши обнародовал обоснование своего решение от 22 октября о запрете осуществления абортов в случае пороки плода.

В правительстве Польши подтвердили, что оно немедленно будет опубликовано в Вестнике законов, а следовательно - вступит в силу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В обосновании к этому решению судьи КТ в среду подчеркнули, что вероятность тяжелого порока плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, "не означает, что этот человек не сможет пользоваться в полной мере правами и свободами, гарантированными конституцией в пренатальной фазе жизни".

Информация об обнародовании обоснования к решению об абортах вызвала немедленную реакцию "Общепольской забастовки женщин" - неправительственной организации, которая изначально организовывала многотысячные протесты против этого решения КТ Польши. Ее лидеры призвали граждан Польши выходить на протесты на улицы польских городов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода

В Варшаве сотни манифестантов вечером собрались у здания КТ, а затем пошли маршем в партийный офис правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии протестующие, число которых возросло до нескольких тысяч, вернулась в дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась и не предупреждала через громкоговорители, что продолжается период пандемии и действует запрет на массовые собрания.

Также на Цензор.НЕТ: Активистка FEMEN в Одессе догола разделась у здания консульства Польши. ФОТОрепортаж 18+

Лидер "Общепольской забастовки женщин" Марта Лемпарт заявила, что в четверг протесты против ограничения абортов продолжатся, а в пятницу она призвала всю Польшу мобилизоваться на общую акцию протеста в Варшаве.

В среду акции протеста состоялись и во многих других польских городах - Гданьске, Гдыне, Ольштыне, Радоме, Ченстохове, Кельце, Белостоке, Лодзи, Торуни.