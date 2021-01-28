Запрет на аборты при пороках развития плода вступает в силу в Польше
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Конституционный суд Польши обнародовал обоснование своего решение от 22 октября о запрете осуществления абортов в случае пороки плода.
В правительстве Польши подтвердили, что оно немедленно будет опубликовано в Вестнике законов, а следовательно - вступит в силу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В обосновании к этому решению судьи КТ в среду подчеркнули, что вероятность тяжелого порока плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, "не означает, что этот человек не сможет пользоваться в полной мере правами и свободами, гарантированными конституцией в пренатальной фазе жизни".
Информация об обнародовании обоснования к решению об абортах вызвала немедленную реакцию "Общепольской забастовки женщин" - неправительственной организации, которая изначально организовывала многотысячные протесты против этого решения КТ Польши. Ее лидеры призвали граждан Польши выходить на протесты на улицы польских городов.
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В Варшаве сотни манифестантов вечером собрались у здания КТ, а затем пошли маршем в партийный офис правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии протестующие, число которых возросло до нескольких тысяч, вернулась в дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась и не предупреждала через громкоговорители, что продолжается период пандемии и действует запрет на массовые собрания.
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Лидер "Общепольской забастовки женщин" Марта Лемпарт заявила, что в четверг протесты против ограничения абортов продолжатся, а в пятницу она призвала всю Польшу мобилизоваться на общую акцию протеста в Варшаве.
В среду акции протеста состоялись и во многих других польских городах - Гданьске, Гдыне, Ольштыне, Радоме, Ченстохове, Кельце, Белостоке, Лодзи, Торуни.
Пожалуйста, подождите...
І, можливо, самогубств.
Та й трагедій.
Баланс дуже важко знайти.
Чомусь любить піпл впадати у крайнощі.
=Вірують=.
Потім роблять те, що їхні "месії" і "духовні кумири" навнушають і гризуть ту маленьку купку притомних, які мають розум, принципи, переконання, аналізують інформацію і т.д. - хочуть їх зламати і підкорити своїй тупості.
Тоді - бац, раптом розчаровуються в ідолі, проклинають і шукають наступного, щоб обожествити і вознести на п*єдестал.
І це - абсолютно масове явище в українському суспільстві.
Потім шукають винного (бо ніколи не самі), крайнього ...
Ти ж бачиш,що тебе тут деякі особи ненавидять і мене також.
Вони не нас ненавидять, а себе. То все вертається їм.
Я собі так подумав,якби в цих людей була би можливість і умови були би такі,як в совці,то нас би вже катували і можливо вбили.
Ну, здрасьте. Вони-то, можливо, бажали б, але я навіть не хочу думати про подібне.
Ми б боролися і запекло опиралися, хіба не так ? Їх би загризли, але не здалися, правда ?
Є такі, хто лишається людиною, особистістю, і ті, хто стає натовпом, стадом.
Ще до Арестовича не дійшла.
Ти не журися через тих, ок ?
Хай буде. Всі ніби хочуть. Тільки потрібні зусилля уже як не всіх, то більшості.
Дякую тобі.
Оксана Ветловская. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
Адже аналогія, практично, повна... Тільки в нього описані фізичні патології, а я Вам описав соціальні...
Я розумію, що таке "гуманність", однак, у нас вона, часом, вже починає доходить до абсурду...
Ви, напевне, доросла людина, батько.
Діти-інваліди, розумово неповноцінні, з генетичними відхиленнями народжуються у сімей, які палко прагнуть мати дитину, батьки - здорові.
Але трапляються порушення, збій ... Так буває ...
Розказувала реальні історії з одного інтернату в Україні ... Страшні.
Нещодавно натрапила на дві новини: одна росіянка в Лондоні вбила свого 10-чного сина, який страждав на важкий аутизм, що супроводжувався приступами агресії, ніколи не заговорив, не вмів, постійно кричав, не спав ... Її колишній чоловік (якийсь там відоми фотограф) самоусунувся, дитина частково знаходилася в інтернаті, щоб мати могла хоч відпочити і щось зробити. А коли почалася пандемія - інтернат ніби зачинився і хлопчик перебував постійно з нею. От вона ніби дала йому більшу дозу медикаментів. Бо це не можливо було витримати.
Інша британка, якась там треш-діва, чи що, здала (мусила) в інтернат свого найстаршого сина (18 років), у якого купа вроджених невиліковних вад ... він має звірячий апетит (здоровенний), забираєш харчі - агресія ... А у неї ще чи то 3 чи 4 молодших дітей. + у таких значно збільшене лібідо ... (є дикий нарис авторства Марії Матіос про такі речі) ... Це реально небезпечно для інших.
Повторю: таке сталося у моєї одногрупниці - їй викликали штучні пологи ... Її чоловік казав, що у плоду були недорозвинені півкулі головного мозку. Максимум, який би та дитинка прожила у стані овоча - 12 років. Друга дитинка здорова. Вони були під наглядом, здавали аналізи, стояли на обліку. Обоє молоді і здорові.
Тому звинувачувати жінку в подібному, як Ви пишете - А може, буде більше тих, хто подумає головою перед тим, як вагітніти? ... Вибачте, не розумію.
Це не залежить від =думання= жодним чином. Такі речі - трагедія і біль.
Нікому не побажаєш.
Оксана Ветловская. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
УВАГА! Згадані в оповіданні патології гугліть з обережністю - там пздць!
(і все це сувора реальність, вигадок авторки тут ніт)
Колись дивився фільм "Полёт над гнездом кукушки". Потім перечитав книгу... А років через десять життя, по роботі, привело у обласну психіатричну лікарню... Я там побув кілька годин. Побував не у всіх відділеннях... Мені вистачило... І я зрозумів, що описане американським письменником - правда...
Просто багато хто, як маленькі діти - думають, що, коли вони закриють очі, все погане перестане існувать...
Пару уривків зі згаданого вище оповідання "Моя вторая половина":
"Вот Миша по прозвищу Орангутанг, ему семнадцать и у него микроцефалия: крошечная плоская черепная коробка, грубо прилепленная к большому мужскому лицу. Совсем скоро Мишу переведут во взрослый дом инвалидов, а пока он, в своем развитии так и не продвинувшийся дальше четырехлетки, сидит на полу и играет в кубики с пятилетним Вовой, у которого три ноги: как и у Сережи, у него паразитарный брат-близнец, только вросший не в живот, а в спину, в позвоночник. Вова умный для своих лет, но он слишком мал, чтобы отвечать на наши вопросы. Позади Вовы сидят новенькие, близнецы-краниопаги, сросшиеся головами, их имен мы пока не знаем, лишь запомнили про них несколько любопытных особенностей: у них есть общие структуры мозга, они видят через глаза друг друга, и ими очень интересуются ученые. «Птица», - говорит один из близнецов, глядя в окно. «Синичка», - уточняет другой, сидя спиной к окну и рассматривая игрушечный автомобиль.
В другой палате возле окна отрешенно стоят Таша и Таня, они выглядят как тоненькая четырнадцатилетняя девочка с двумя головами. Таша и Таня дицефалы: каждая из них контролирует свою половину тела. Они тоже неглупые, но совсем дикие, заброшенные, насквозь сиротские, и нас они сильно недолюбливают: считают выпендрежницами. Еще они ненавидят, когда их фотографируют, хотя чего такого, не понимаю, на фоне своих соседей эти близняшки почти красавицы. Однажды Таша (или Таня?) чуть не разбила мне смартфон.
Чье фото действительно потянуло бы на шок-контент - так это фото Гали Резановой. У Гали синдром Тричера-Коллинза, или челюстно-лицевой дизостоз: когда почти нет лицевых костей. У Гали недостает верхней челюсти, скул и еще много чего, и ее лицо выглядит как скример из Сети: скошенные книзу глаза на месте щек, бесформенный нос на лбу, вечно открытый рот и высунутый язык. Дышит Галя прямо через трахею, у нее в шее разрез и специальная трубка. Говорить она, конечно, не может, зато знает азбуку глухонемых. Но мы не знаем."
"У окна, спиной к нам, стоит мальчик. Самый обычный мальчик - две руки, две ноги, коротко стриженный затылок. Но тут он поворачивается. Смотрит на нас.
Мы с Лю невольно пятимся. Его лицо: крошечные глазки и огромный темно-багровый вертикальный провал, идущий ото рта вверх до того места, где должна быть переносица; кривые зубы, растущие вдоль краев провала, алое отверстие единственной ноздри на лбу. Мы заглядываем в ближайшую палату и видим еще несколько страшно изуродованных лиц. Будто какой-то психованный скульптор ради нездорового развлечения мял, выкручивал и раздирал глину человеческой плоти. У большинства челюсти так деформированы, что вряд ли кто-то тут способен произнести хоть слово. Здесь пациенты с врожденными челюстно-лицевыми расщелинами. Наверняка такое лечится. Сложными, многочисленными и дорогими пластическими операциями. Тем не менее эти дети сидят здесь. И даже хваленые спонсоры интерната, видимо, им не помогут.
Мы переглядываемся и идем дальше. Следующая палата. Лежачие. На первый взгляд сложно сказать, что с ними не так. Заходим, кто-то шевелится и поворачивается к нам, и все это почему-то происходит в жуткой тишине. С ближайшей койки на нас смотрит человек с двумя лицами. Дипрозоп, вспоминаю я. Редчайший случай сиамских близнецов. Это когда двое заключены в одном теле: одна голова, два мозга и два лица. Невольно я пытаюсь представить, каково это. Хотя... должно быть, почти так же, как у нас. Только выглядит жутче. Со следующей кровати на нас смотрит циклоп. Настоящий живой циклоп. Я читала, что они живут не дольше месяца, и то в редких случаях, а этот... сколько ему, года три? Огромный кроваво-голубой глаз в единственной глазнице, рыжие кудри, хоботок на месте носа. Медленно шевелятся и поворачиваются в нашу сторону другие пациенты: безносые, безглазые, с деформированными головами.
- Слушай, Кать, пошли отсюда, - шепотом говорит Лю.
В таком же оглушительном молчании мы выходим в коридор. Я чувствую, как по спине скользят капли ледяного пота.
- Они обычные люди, - говорю я скорее для того, чтобы успокоить саму себя. - Они не виноваты в том, что родились такими. Просто люди...
- Такие же, как мы, - тихо заканчивает Лю.
Мы осторожно заглядываем в следующую палату - похоже, одиночную, как у нас. Там на кровати лежит кто-то очень большой. Не похоже, что ребенок. Взрослый. Дверь подлейшим образом скрипит, и этот кто-то сразу садится. Я как-то мигом окидываю взглядом сидящее существо, будто мой мозг, подобно смартфону, делает моментальный четкий снимок. Необъятные телеса, серовато-белая кожа. У него - у нее, это женщина с огромной грудью - нет головы. Почти нет. Утопленный в плечи выступ с крохотными ушами и широченным ртом. Рот распахивается, и она - оно - начинает орать. До ужаса знакомый неостановимый скрежещущий вой. Мне в нем слышится бесконечная безысходность и почему-то - столь же бесконечная злоба".
P.S. А Вы свои тексты переводите через интернет?
За темою - я не релігійна людина, тому подібне вважаю проявом незрівнянно більшої жорстокості, ніж аборт. І хрест несуть не тільки батьки, але й сама дитина. Рекомендую почитати оповідання (приблизний час прочитання 30 хвилин) - там багато питань етичного плану. Зокрема головна героїня каже, що пощастило тим, у кого глибока розумова неповноцінність - вони хоча б не усвідомлюють жах свого становища... а от головна героїня Катя та її сіамська сестра Люда - психічно адекватні й розумово розвинені дівчата. І раптом отака доля...
"Мама с папой всю жизнь все делают напоказ - поженились не любя, лишь потому, что пришла пора создать семью, вознамерились завести детей, потому что так положено, и, следуя моде на «естественность», мама пришла на УЗИ на таком сроке, когда уже поздно было что-то предпринимать. Мы появились на свет, и свой новый долг родители взвалили на себя с истерическим азартом. «О, что вы, у нас совершенно, совершенно нормальная семья!» - выразительно говорила мама на камеру одного из центральных телеканалов. Только ночами мы слышали, что в нашей семье происходит на самом деле - бесконечные скандалы за стенкой.
...
У каждой из нас по две руки, свое сердце, пара легких и желудок с поджелудочной, но общие печень, несколько ребер, кишечник, почки и все органы малого таза. Наши позвоночники сходятся в один повыше крестца. Я контролирую правую ногу, Лю - левую. Мы - сиамские близнецы-омфалопаги. Такие, как мы, обычно рождаются мертвыми или живут не дольше нескольких дней после рождения. Мы с Лю живем на свете уже шестнадцать лет".
Рекомендоване Вами оповідання - це автобіографічна сповідь чи документальна стаття? Може автор написав його якраз з метою викликати у читачів почуття людини, а не просто тварин-ссавців і почуття відповідальності за своє життя і життя тих, кого приводимо у цей світ. В усякому разі це оповідання не виправдовує вбивство, тим більше матір`ю своєї дитини.
І Вам гарного дня і кріпкого здоров`я на довгі роки.
І мріяв він, усвідомивши жах свого становища, про смерть. І коли він через кілька років придумав спосіб зв'язатися з людьми (відбиваючи потилицею азбуку Морзе), то прохав він про смерть. Але навіть у ґевтаназії йому було відмовлено, бо "не положено".
А стосовно патологій - сам виховую дитину з вадами - важко, особливо важко було перевести зі стану овочу до звукопідражання, потім до окремих слів, потім до вибіркових речень та спонтанного мислення. Зараз вчиться з тьютором у другому класі, малює, робить домашні вправи, бігає з дітьми на перервах, по 200-300 кросвордів розгадує у день, цікавиться технікою, складає електронні схеми, є схильність до програмування під андроід, розмовляє ще не дуже чітко , але вже розбірливо, іноді чітко, якщо постарається. Вчить вірші, знає англійську, польську, іспанську та цікавиться китайською. Так, фінансово важко, адже завдяки роботі багатьох спеціалістів не отримав інвалідність - нічого від держави не отримували жодного разу - за все треба платити, навіть 3 рази у тиждень ізраільські фахівці по 600 грн у годину по три години - для мене вкрай важко. - але воно того варте!
А якщо плід нормальний, тоді можна?
Дискримінація, панове.
В каждой стране находят больное место и роются.
А СИБИРЬ им неинтересно развивать , бо в Европе уютнее и комфортнее жить .
Потому их так много в европейских странах работает и везде создают проблемы
КОГДА В УКРАИНЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ БУДУТ ?
Рожеві, викусіть. Ваші погроми вам не допомогли. Підтримую Анджея Дуду. Твердий і принциповий політик