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Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовало супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ 01

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Правоохранители задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.

Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ 02
Фото: сайт СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.
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Топ комментарии
+20
Эти детали к ММГ свободно продаются ,и в магазинах и в нете. Те же магазины от СВД , такие же как и от гражданских версий и продаются без всяких разрешений . У нас запрещены к продаже только нарезные стволы и затворы .
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28.01.2021 07:36
+17
И что? Это не уголовное дело продажа запчастей. Главное, что бы не было ствола, затвора и ствольной коробки. Показушники. Суды все проиграют.
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28.01.2021 07:37
+15
На фото не оружие и то что изображено на фото к запрещенным к продаже вещам не относится.
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28.01.2021 07:39
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Свинарчуки все в країну тягнули а зараз навпаки...
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28.01.2021 07:21 Ответить
Дровишки откуда?
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28.01.2021 08:10 Ответить
А с носками разобрались?
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28.01.2021 07:22 Ответить
потом окажется что коллекционеры и оружие де активированное . но то потом , когда ограбят их до нитки .
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28.01.2021 07:24 Ответить
На фото не оружие и то что изображено на фото к запрещенным к продаже вещам не относится.
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28.01.2021 07:39 Ответить
Все деньги в семью или парность случаев:
те фальшивые деньги продавали, а эти какие-то детали?!
Наверное на 3D принтере по эскизам делали Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 5516
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28.01.2021 08:09 Ответить
Лучше бы торговали капустой и огирками.А ведь супруги это всё покупали у военных.
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28.01.2021 07:27 Ответить
Эти детали к ММГ свободно продаются ,и в магазинах и в нете. Те же магазины от СВД , такие же как и от гражданских версий и продаются без всяких разрешений . У нас запрещены к продаже только нарезные стволы и затворы .
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28.01.2021 07:36 Ответить
и ствольные коробки. СБУ-шники скорее всего уборщики из 95 квартала.
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28.01.2021 07:40 Ответить
которым очень хочется результат показать
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28.01.2021 08:32 Ответить
в Африку надо было боевые молотки и топоры отправлять!
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28.01.2021 08:34 Ответить
И что? Это не уголовное дело продажа запчастей. Главное, что бы не было ствола, затвора и ствольной коробки. Показушники. Суды все проиграют.
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28.01.2021 07:37 Ответить
Так в этом и цель. Во-первых, показать видимость бурной деятельности. Во-вторых, все это отжать, и опять выставить "на продажу на тематические интернет-ресурсы".
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28.01.2021 08:28 Ответить
ессь такая экспертиза...."пригодность для стрельбы"....так вот , сам по себе ни ствол ни затвор,ни коробка для стрельбы не пригодны!Можно посылать этих мусоров.
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28.01.2021 08:40 Ответить
Если в стволе есть нарезы, то экспертиза скажет, что оружие можно восстановить. Это проходили.
К коробке можно всё прикрутить, это тоже пройденный вариант с экспертизой.
Затвор - самая сложна часть в оружии и она считается экспертизой, как основа оружия.
Всё остальное - запчпсти.
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28.01.2021 13:47 Ответить
полностью собранный пистолет со спиленным бойком эксперт посчитает непригодным для стрельбы и огнестрельным оружием он считаться не будет.
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29.01.2021 00:27 Ответить
263 нету, но есть какая-то, лень гуглить по экспорту ... Военного назначения...
Вот на этом они показатель и слепили
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28.01.2021 12:18 Ответить
пистолетная рукоятка военного значения? не смеши. Военное значение это цельное или разобранное (комплект) автоматическое оружие и тяжелее
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28.01.2021 13:49 Ответить
Читай журнал "Мурзилка".
Там написано что авиационные комплектующие, к примеру, тоже не стреляют. Как и рукоятки. В твоей голове.
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29.01.2021 00:30 Ответить
Ты случайно не за зеленского голосовал? Очень подозреваю, что за него. Что объеденяет "комплектующие к стрелковому оружию" и "авиационные комплектующие"? Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 1901
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29.01.2021 06:50 Ответить
Закусывай, зебилок.
И то и другое не стреляет))))
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29.01.2021 07:20 Ответить
Каждый сподне своё мочит - ровно так, как сам захочет.
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28.01.2021 07:53 Ответить
Я не замовляла ! Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 531
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28.01.2021 07:55 Ответить
Я принципово не придбаю ні зброї ні набоїв російського виробництва. Все що мав продав після відомих подій.
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28.01.2021 10:40 Ответить
Маєте американську ?
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29.01.2021 06:06 Ответить
Американську та європейську. Найулюбленіши це американські 1911 та хорватські XDm
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29.01.2021 09:50 Ответить
А зря)))
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28.01.2021 10:54 Ответить
Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 2545 Руки чешуться ...

Але ще поки не дійшли. Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 7218
Я не думала про придбання зброї, поки б обмежилася тиром.
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29.01.2021 06:05 Ответить
Ох как же власти боятся оружия в руках народа !
Большевички смелые тольк против безоружных.
А когда огород маслом поливают - это их пугает.
А сами дру дружке выписывают именное оружие, и не чураются применять
в бытовых ссорах с гоями.
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28.01.2021 08:05 Ответить
Они не как, понять не могут, и не желают, что народ Украины имеет всё это, уже давно, и причина в правительстве, которое не исполняет свою функцию Защиты граждан своей страны, а наоборот, заточили законы для защиты преступников от наказания! 7лет происходит усиленное устранение, правительства от конституционных обязанностей своему народу.
И народ через добробатов и другими каналами, вынужден принимать меры для защиты себя и своей семьи, не считая что и криминал обновил арсенал. И отыграть это уже невозможно!
Можно только привести разрешительную систему в порядок и легализовать, чтобы контролировать оборот оружия в Украине. Предварительно привёвши законодательную базу его применения.
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28.01.2021 08:57 Ответить
Козлы! Лучше пошманайте хатынки алигархов депутатов и разных голов сель рад! Там полно нелегальных стрелялок и прочего гадства которое когда нибудь кого то убьёт
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28.01.2021 08:34 Ответить
Столько разных видосиков о эффективности системы , а сам факт торговли оружием есть? Или человек запчасти на ремонт законно купленного оружия продавал? В списке проданного, есть ли факт продажи полностью его по частям? В чём криминал? Запчасти АВТО тоже продают, и что криминального? В названии что оно к оружию? И кто то не желает терять монополию на торговлю с 1000% накрутки ?
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28.01.2021 08:42 Ответить
Наламали людям меленький бизнес. Теперь им нечем будет за вторую платёжку заплатить.
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28.01.2021 09:02 Ответить
Зарабатывали для страны валюту...
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28.01.2021 09:07 Ответить
СБУ йди крота ловити в ОПУ і не займасья фігнею. Які в дупі автомати і кулемети.
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28.01.2021 09:09 Ответить
Ще один малий бізнес вбили. До Кобалєва і Вєтрєнка мусора чомусь не йдуть. До НКРЕКП не йдуть.
___________
Зєлю геть. Повне перезавантаження влади перевиборами.
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28.01.2021 09:19 Ответить
Лучше бы говнопогонные мусора перестреляли бы друг друга,
Бакановские Мрази жирующие за счёт лохов ...
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28.01.2021 10:15 Ответить
смешное СБУ при смешном препзденте занимается фуйнёй в то время, когда на печерских пагорбах и Банковой идёт бойкая торговля Украиной, с оккупантом, "аж гай гуде"
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28.01.2021 11:14 Ответить
На фото я не побачив "основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия", якто: ствол з патронником, механізм запирання ствола (затвор), пристрій запалення (бойок).
До основних конструктивних ознак відноситься наявність: ствола, пристрою запирання каналу ствола (який може бути конструктивно не відокремленим елементом конструкції ствола) та пристрою запалення метального заряду. Ці конструктивні ознаки є обов'язковими для вогнепальної зброї.
Всі ці речі, які показані на фото, дозволені до вільного обігу.
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28.01.2021 11:19 Ответить
єдине що, мжна їм інкрімінувати це, незаконна економічна діяльність та можливо, продаж краденого, якщо вони не здатні довести походження товару.
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28.01.2021 11:21 Ответить
100%
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28.01.2021 11:43 Ответить
Ну на счет краденного это спорный вопрос , если идти таким путем , то все кто теряют чеки и накладные автоматом становятся преступниками , хранящие краденные вещи . Это не они должны доказывать , что товар который они хранят легально куплен , а менты им обязаны доказать , что они его украли , бо иначе презумпцию невиновности , просто надо отменять. Хотя если Осел Конституцией свой зад вытирает , то могут и отменить.
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28.01.2021 14:15 Ответить
Волонтеры патриоты правдами и не правдами завозили.....
Крысы - вывозят!
И нет ответа на главный вопрос - откуда детали?
А не с "сгоревших" ли при пете складов?
Или это те уроды, которые были и остались в штабах? Когда добровольцев и патриотов выдавливали из армии всеми силами.
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28.01.2021 12:11 Ответить
Если бы этим вопросом хотя бы поверхностно интересовался , то знал бы : 1- волонтеры не когда в жизни не возили оружие в ВСУ и гвардию и тем более запчасти и БК , на складах этого еще на 10 ВСУ хватит , 2 -Гугл в помощь , спец сайтов , на эту тему и форумов навалом .
Вот самый элементарный пример :https://*******.info/forums/ognestrelnoe-oruzhie.254/page-2
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28.01.2021 14:24 Ответить
Я просто не сразу понял , что ты идиот и не понимаешь разницы между ПС и ВСУ и гвардией. , как между апгрейдом оружия и его ремонтом. Мой тебе совет не комментируй то в чем не хрена не понимаешь.
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28.01.2021 17:20 Ответить
Ой ржу не могу с идиота клоуна!!!!
А шо.... Когда враг наступал волонтеры выбирали кому поставлять и ремонтировать оружие и технику, а кому нет?
Каких раненых вывозить , а кого нет?
Ты урод дибил посмотри кто стоял в Донецком аэропорту, для кого волонтеры собирали на прицел для винтовки!!!
И еще скажи что прицел это не деталь!
А техника в АТО, которую волонтеры ремонтировали - это чья? Неужели у ПС были БМП и БТР?
Ты вообще хоть с мозгами дружишь?
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29.01.2021 15:35 Ответить
С каких пор у ПС танки?
https://tsn.ua/ru/********/v-dnepropetrovske-volontery-vosstanovili-tank-t-64-i-bmp-400963.html

Или ты клоун будешь бредить что ремонт танков не требует деталей?

Идиота кусок.
https://112.ua/statji/bolshoe-serdce-samye-izvestnye-volontery-ukrainy-276672.html
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29.01.2021 15:46 Ответить
Дааа я вижу , что тут все серьезно запущено . Ты хоть разницу понимаешь между ремонтом техники и ремонтом оружия . Если до тебя не доходит , что волонтеры возили на передок и в батальоны : Форму , обувь , кучу посылок с едой , запчасти для техники , очень часто сами ее на передке и ремонтировали , но при этом когда кого то из нас везли в тыл в отпуск , то специально пересматривали , что бы даже патрон случайно в вещах не завалялся , бо можно было получить кучу проблем на свою задницу ,то мне тебя жаль .Я когда в 16 году уже командиром взвода был , моего взвода КАМАЗ под обстрел попал , а в кузове СПГ лежал его то же осколком зацепило , и волонтеры привезли радиатор и резину которую осколками порвало , а САПОГ мы просто сдали на склад и получили новый , то же самое и в 15 году было , я тогда еще пулеметчиком был , на шахте Бутовка , у нас ДШК из строя выходили переодически , точно так же меняли без проблем.
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29.01.2021 20:57 Ответить
А танк это не оружие?
Не пиши мне диб-л.
Так кому волонтёры в донецком аэропорту покупали прицел? Или там не ВСУ были? Или прицел не деталь винтовки?
Устал я от твоей тупизны
Клоун.
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29.01.2021 23:20 Ответить
Я понял объяснять бессмысленно. У меня жена в оружии понимает боле тебя в разы.
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30.01.2021 10:14 Ответить
Тупая отмазка.
Признай дибил что тебя я прижал фактими и ты обосрался.
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31.01.2021 01:30 Ответить
Ты все не уймёшься не как , хоть познания в оружии у тебя как у сельской бабки . Ладно попытаюсь объяснить в последний раз. Во первых я тебе уже доказал , что запчасти к оружию не у военных покупали , как ты утверждал , во вторых танк не оружие как ты думаешь , а боевая машина , которая состоит из АРТИЛЕРИЙСКОЙ части и технической , так же как БМ-21 Град . Соответственно они и проходят по ремонту по разным службам , техническая часть это авто служба которая и занимается ее ремонтом , а арта это служба РАВ .И если волонтеры ремонтируют двигатель в танке или машине , то это не значит , что они ремонтируют всю БМку . В-третьих , я тебе уже объяснял ,апгрейт это не ремонт , но тебе тупо не хватает мозгов понять в чем разница . Так вот апгрейт это улучшение боевых возможностей оружия без изменения его боевых характеристик . То есть АК или СВД стрелять будут и без оптики вообще , а вот если лопнет боевая пружина или осколком пробьёт газовозвратную трубку , то оружие вообще стрелять не будет с оптикой и без . Тогда оно и отправляется на склад батальона , а в замен получают другое . В боевых условиях на хер не кому не надо заниматься ремонтом стрелкового оружия. Так надеюсь понятно. И в следующий раз перед тем как высеры писать , просто хоть немного темой интересуйся.
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31.01.2021 04:23 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5

Читай классификация оружия безграмотное чмо.
Не пиши мне неуч.
Общаться с тупыми - моветон
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31.01.2021 05:52 Ответить
Дааа дебилу то есть именно тебе , нельзя объяснить , что он дебил именно по тому что он дебил . Больше не фига объяснять не вижу смысла.
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31.01.2021 10:06 Ответить
Учись неуч....
Не то тебе дибилу и танк не оружие... И опт прицел не детали винтовки и в аэропорту не ВСУ были...
Хотя может ты ватное быдло... Тогда все ясно.
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31.01.2021 15:25 Ответить
 
 