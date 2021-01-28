Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовало супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.
Как отмечается, своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.
Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.
Правоохранители задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.
Пожалуйста, подождите...
те фальшивые деньги продавали, а эти какие-то детали?!
Наверное на 3D принтере по эскизам делали
К коробке можно всё прикрутить, это тоже пройденный вариант с экспертизой.
Затвор - самая сложна часть в оружии и она считается экспертизой, как основа оружия.
Всё остальное - запчпсти.
Вот на этом они показатель и слепили
Там написано что авиационные комплектующие, к примеру, тоже не стреляют. Как и рукоятки. В твоей голове.
И то и другое не стреляет))))
Але ще поки не дійшли.
Я не думала про придбання зброї, поки б обмежилася тиром.
Большевички смелые тольк против безоружных.
А когда огород маслом поливают - это их пугает.
А сами дру дружке выписывают именное оружие, и не чураются применять
в бытовых ссорах с гоями.
И народ через добробатов и другими каналами, вынужден принимать меры для защиты себя и своей семьи, не считая что и криминал обновил арсенал. И отыграть это уже невозможно!
Можно только привести разрешительную систему в порядок и легализовать, чтобы контролировать оборот оружия в Украине. Предварительно привёвши законодательную базу его применения.
___________
Зєлю геть. Повне перезавантаження влади перевиборами.
Бакановские Мрази жирующие за счёт лохов ...
До основних конструктивних ознак відноситься наявність: ствола, пристрою запирання каналу ствола (який може бути конструктивно не відокремленим елементом конструкції ствола) та пристрою запалення метального заряду. Ці конструктивні ознаки є обов'язковими для вогнепальної зброї.
Всі ці речі, які показані на фото, дозволені до вільного обігу.
Крысы - вывозят!
И нет ответа на главный вопрос - откуда детали?
А не с "сгоревших" ли при пете складов?
Или это те уроды, которые были и остались в штабах? Когда добровольцев и патриотов выдавливали из армии всеми силами.
Вот самый элементарный пример :https://*******.info/forums/ognestrelnoe-oruzhie.254/page-2
https://atn.ua/obshchestvo/dorogostoyashchaya-tochnaya-i-dalnoboynaya-volontery-kupili-snayperskuyu-vintovku-dlya
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/cuperoruzhie-ot-volonterov-oblegchili-avtomat-sozdali-pulemet-i-sobrali-medicinskuyu-mashinu-607704.html
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/171114-volontery-sobirayut-dengi-na-pricel-dlya-vintovki-v-doneckom-aeroportu
https://dniprograd.org/2016/10/18/volonter-samostiyno-vigotovlyae-detali-dlya-tekhniki-ato_50415
А шо.... Когда враг наступал волонтеры выбирали кому поставлять и ремонтировать оружие и технику, а кому нет?
Каких раненых вывозить , а кого нет?
Ты урод дибил посмотри кто стоял в Донецком аэропорту, для кого волонтеры собирали на прицел для винтовки!!!
И еще скажи что прицел это не деталь!
А техника в АТО, которую волонтеры ремонтировали - это чья? Неужели у ПС были БМП и БТР?
Ты вообще хоть с мозгами дружишь?
https://tsn.ua/ru/********/v-dnepropetrovske-volontery-vosstanovili-tank-t-64-i-bmp-400963.html
Или ты клоун будешь бредить что ремонт танков не требует деталей?
Идиота кусок.
https://112.ua/statji/bolshoe-serdce-samye-izvestnye-volontery-ukrainy-276672.html
Не пиши мне диб-л.
Так кому волонтёры в донецком аэропорту покупали прицел? Или там не ВСУ были? Или прицел не деталь винтовки?
Устал я от твоей тупизны
Клоун.
Признай дибил что тебя я прижал фактими и ты обосрался.
Читай классификация оружия безграмотное чмо.
Не пиши мне неуч.
Общаться с тупыми - моветон
Не то тебе дибилу и танк не оружие... И опт прицел не детали винтовки и в аэропорту не ВСУ были...
Хотя может ты ватное быдло... Тогда все ясно.