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Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 10 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Павлополя, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против украинских воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

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"На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Таже сообщается, что с начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили  в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 10 раз нарушил режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС 01
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ОБСЕ в отсчете указало, что за 2020 год стрельбы на Донбассе стало ровно в два раза меньше. Это из-за того, что ВСУ не дают ответку.
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28.01.2021 07:42 Ответить
Ворог за добу 10 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6450 Ворог за добу 10 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7503
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28.01.2021 08:32 Ответить
"огня ПОКА не зафиксировано"! Так следует правильно писать штабу ООС!
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28.01.2021 07:42 Ответить
ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ЧИТАНКИ (прослідкуйте, щоб ваша дитина вивчила і задекламувала в школі)

Настане час коли у нас прозріють очі
Сто з'їдуться на прю тієї ночі.
На імена розІрвуть Яворницького тритомник,
ЗійдЕ старшИна з глибини портретів темних
Переступаючи червону бронзу рами,
НедАрма малярі їх малювали
НедАрма кобзарі їх римували
Сльозами ангелів і бісів пазурами.

В музеях трісне скло
Над зброєю старою,
Руків'я радісно торкнеться
Ще не одвиклої долоні,
Заграє зголодніле лезо,
Іржа осиплеться з меча,
А шаблі досконалий вигин
Спітнілий вигин шиї до плеча
Геометрично тонко перетне,
Тебе шмагатимуть, стрілятимуть мене.

Сто з'їдуться, палатимуть міста.
Бандура, бубон і сопілка -
Там буде музика проста,
Там буде бійка, в поєдинках
На піки надягатимуть серця.
Летітиме розкішне полювання,
Жупанів блиск і сяйво хоругов,
Настане час відплат і перемог,
Смерть святкуватиме. Потреби
В металі гострому зростуть,
А ціни на життя впадуть.

І знову панувати будуть козаки,
А свинопаси стануть пасти свині.
Ти чуєш звук далекої сурми?
Пожежі бачиш відблиски бліді?

На мить прокинся, повернися на живіт.
Молися, хлопе, аби сон твій не відбувся:

Смерть підорашцям.
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28.01.2021 08:03 Ответить
"Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС" - За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ
Кто брешет, штаб ОС или ОБСЕ?
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28.01.2021 09:14 Ответить
 
 