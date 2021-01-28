Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Павлополя, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против украинских воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.
"На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Таже сообщается, что с начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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Настане час коли у нас прозріють очі
Сто з'їдуться на прю тієї ночі.
На імена розІрвуть Яворницького тритомник,
ЗійдЕ старшИна з глибини портретів темних
Переступаючи червону бронзу рами,
НедАрма малярі їх малювали
НедАрма кобзарі їх римували
Сльозами ангелів і бісів пазурами.
В музеях трісне скло
Над зброєю старою,
Руків'я радісно торкнеться
Ще не одвиклої долоні,
Заграє зголодніле лезо,
Іржа осиплеться з меча,
А шаблі досконалий вигин
Спітнілий вигин шиї до плеча
Геометрично тонко перетне,
Тебе шмагатимуть, стрілятимуть мене.
Сто з'їдуться, палатимуть міста.
Бандура, бубон і сопілка -
Там буде музика проста,
Там буде бійка, в поєдинках
На піки надягатимуть серця.
Летітиме розкішне полювання,
Жупанів блиск і сяйво хоругов,
Настане час відплат і перемог,
Смерть святкуватиме. Потреби
В металі гострому зростуть,
А ціни на життя впадуть.
І знову панувати будуть козаки,
А свинопаси стануть пасти свині.
Ти чуєш звук далекої сурми?
Пожежі бачиш відблиски бліді?
На мить прокинся, повернися на живіт.
Молися, хлопе, аби сон твій не відбувся:
Смерть підорашцям.
Кто брешет, штаб ОС или ОБСЕ?