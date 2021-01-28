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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Вениславский (200) Дубинский Александр (413)

У "Слуг народа" хватит голосов, чтобы временно исключить Дубинского из фракции, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У

Фракция "Слуги народа" поддержит исключение депутата Александра Дубинского, против которого ввели санкции США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает народный депутат из этой фракции и представитель президента в Конституционном суде Украины (КС) Федор Вениславский.

"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это", - заявил Вениславский в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, в партии также поддержат назначение Юрия Витренко министром энергетики.

"Во время первого голосования многие народных депутатов не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК "Нафтогаз"... На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+22
Что значит временно исключить? на пять лет?
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28.01.2021 08:07
+20
Что значит "временно исключить"?
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
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28.01.2021 08:08
+15
На 5 минут. Чтобы, упаси Боже, Беня не обиделся.
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28.01.2021 08:22
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Что значит временно исключить? на пять лет?
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28.01.2021 08:07 Ответить
Это така шутка подневольного нарида Украины, У "Слуг народа" хватит голосов для того, чтобы временно исключить Дубинского из фракции, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7419
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28.01.2021 08:20 Ответить
На 5 минут. Чтобы, упаси Боже, Беня не обиделся.
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28.01.2021 08:22 Ответить
"Законопроект №2758 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц), как видно из названия, предусматривает внедрение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Инициатором законопроекта значится Александр Дубинский." - конец цитаты. Я вважаю, що це дійсна причина виключення Дубинського з фракції "Слуги народу". Беня ініціював такий закон? І шо, Беня хоче платити зі своїх доходів не 5% а 54%???
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28.01.2021 09:50 Ответить
Не на 5 лет, а намного меньше- до выноса зебилов из ВР и ОП вперёд ногами. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2884
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28.01.2021 08:24 Ответить
"Исключат" для галочки (для проголосовавших за них "нелохов"): пока все не уляжется или пока резко не понадобиться
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28.01.2021 08:28 Ответить
Что значит "временно исключить"?
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
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28.01.2021 08:08 Ответить
Типу "ми його не знаємо, ніколи з ним не бачились". Це як звільнититзаднім числом незручного працівника, який вчинив кримінальний злочин
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28.01.2021 08:10 Ответить
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8351
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28.01.2021 10:27 Ответить
Дуб исключили.
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 493
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28.01.2021 11:30 Ответить
Слуґі урода проти маріонетки урода. Цікаві розклади. Пиво і закуски в студію! Щоб було веселіше спостерігати за цирком моральних уродів
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28.01.2021 08:09 Ответить
Розганяти це зелене "кодло" дебілів треба і чим швидше тим краще для країни!
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28.01.2021 08:10 Ответить
Почекай, мудрий нарід ще не повністю зроблений вмєстє. Цим ідіотам лише власні помилки - то є досвід.
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28.01.2021 08:16 Ответить
Їх би всих помножить на НУЛЬ.
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28.01.2021 08:16 Ответить
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8472 У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6599
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28.01.2021 08:27 Ответить
Ще й заднім числом ісключіть.
Як завжди роблять судді-мєнти-прокурори
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28.01.2021 08:30 Ответить
"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции."

Мне лично Дубинский не нравится, от слова "совсем".) Но, если решение об исключении зависит только от санкций Штатов, то это ДНО. А еще говорят, что Порох был марионеткой. ЗЕпоцы за бабло и мать родную "исключат" У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4995
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28.01.2021 08:30 Ответить
Что значит "временно"? Пока американцы не забудут? Да хрен вы угадали,зелень.
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28.01.2021 08:32 Ответить
Не исключайте, говно должно быть в одной куче
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28.01.2021 08:35 Ответить
Дубинского определить сторожем в Межигирря. И никуда не пускать!
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28.01.2021 08:47 Ответить
Так реакція на накладання санкцій США на Дубінського вже є - Генпрокуратура відкрила карну справу на Байдена. Начебто цього має бути достатньо.
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28.01.2021 08:49 Ответить
можете не исключать (как писали выше - говно должно быть в куче))
другое дело полностью (не на словах) снять неприкосновенность, чтобы была возможность уголовного разбирательства по делам этой псины
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28.01.2021 08:54 Ответить
Поясните, плиз, как это снять неприкосновенность, если её сняли уже со всех депутатов полгода назад.
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28.01.2021 10:30 Ответить
де-юре - даже можно сказать год как сняли... но де-факто.. не все так гладко:
принятый Радой закон (законопроект №2237 ), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов, имеет и свои "шпарынки".... согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения ( под стражей или домашний арест), проведение любых других следственных и розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором (лично)..
а вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют исключительно право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР...
в то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (личностного характера)..и только по иску в суд от оскорбленного..
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28.01.2021 13:46 Ответить
аферист беня придумал очередной "ход конем" и перед Штатами прогнуться и свою румынскую бородатую жопу сохранить....
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28.01.2021 08:55 Ответить
ото популярний став тср, я раніше і піб його не знав(((
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28.01.2021 09:02 Ответить
Дайте Дубинскому командировку в США. Хай съездит и разберется с Миньюстом США.
Могут даже вдвоем с Коломойским съездить.

Им же нечего бояться в США. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6271

И до возвращения с положительным вердиктом Миньюста США "временно" исключайте Дубинского из депутатов.

Вот так было бы верно.
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28.01.2021 09:09 Ответить
За какой не будь закон под олигархов у стада голосов хватает, а чтобы хлопнуть агента Кремля - нет. Отличную шоблу, простите,. партию,. привел к власти "мудрый" нарид
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28.01.2021 09:13 Ответить
Можно обхохотаться, наблюдая за попытками зеленой плесени вывести черную плесень. Временно исключить - это ноу-хау политического статуса. Это как временно сделать аборт
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28.01.2021 09:14 Ответить
как прикольно наблюдать как одни моральные уроды кушают таких же моральных уродов)))
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28.01.2021 09:14 Ответить
Бодался теленок с Дубом. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5679
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28.01.2021 09:20 Ответить
Тут хотя бы первый благополучно досидеть. Ждем очередное продолжение сериала про успешного учителя Голобородько.
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28.01.2021 09:52 Ответить
А чего ожидали если до сих пор по соц.опросам он выигрывает во втором туре с 55%.Пока из зомбоящика ему воспевают осаны, пасочки у него не забрать
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28.01.2021 11:05 Ответить
"Законопроект №2758 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц), как видно из названия, предусматривает внедрение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Инициатором законопроекта значится Александр Дубинский." - конец цитаты. Я вважаю, що це дійсна причина виключення Дубинського з фракції "Слуги народу".
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28.01.2021 09:44 Ответить
у тебе вважалка с придурью
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28.01.2021 12:01 Ответить
Временно закопать и забыть где!
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28.01.2021 09:53 Ответить
не исключайте Дубинского!
Надо что б США ввели санкции на всю партию Слуга народа и на Зеленского тоже!
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28.01.2021 10:06 Ответить
Це якийсь капець "временно исключить".
Нарід, сметуни, ви що до влади привели?
Їм похрін на всі закони. Це не влада, це "наперсточники", гопники, з криворізької підворітні.
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28.01.2021 10:18 Ответить
А колись були інші?
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28.01.2021 10:30 Ответить
З криворізької підворотні перші
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28.01.2021 10:46 Ответить
в пролетарських кварталах всі підворітні однакові... У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8327
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28.01.2021 11:07 Ответить
Мені ще ніколи не було так соромно за нашу владу. Навіть при януковощі
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28.01.2021 13:00 Ответить
Кількість жидів в ВР постійно збільшувалась але знижувалась їх якість протягом 30 років. Сьогодні в першій сотні "слуг" 76 чистісіньких жидів, 14 кацапів, 1 арахамія (етнічний трансвестит) і всього 9 (девять!) етнічних українців. Навіть за "янека" "портнових" було значно менше... Наголосували...
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28.01.2021 13:06 Ответить
Щось не розумію причини обурення - невже Порошенко й тут відмітився і підступно сформував першу сотню слуг?
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28.01.2021 13:20 Ответить
Якщо не розумієте то Вам в другий клас загальноосвітньої школи.
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28.01.2021 13:32 Ответить
Там такому не вчать
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28.01.2021 15:47 Ответить
арифметика
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28.01.2021 15:54 Ответить
Взагалі то я запитував про причину, а не про наслідки
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29.01.2021 08:18 Ответить
Я не чув щоб у безногого через якийсь час відросла нога. Дубінеску - моральний інвалід і шансів щоб у нього "відросла" совість та порядність не має ніяких. Що значить "тимчасово" якщо вони всі "тимчасові"? Якщо він по мажоритарці то виборці мажоритарного округу теоретично можуть позбавити Дубінеску мандата як такого що ганьбить своїх виборців і діє всупереч їх інтересам.
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28.01.2021 10:29 Ответить
временный преЗедент Украины Зеленский не пропетляет перед людьми, которые реально учились в Гарвардах и Оксвордах, а не получили диплом папиного криворожского ВУЗа за игру в КВН=)
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28.01.2021 11:00 Ответить
Подивіться на його останні відеомініатюри: воно вважає себе найрозумнішим
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28.01.2021 12:58 Ответить
делать мне больше нечего)
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28.01.2021 13:00 Ответить
А по частинам і на завжди попробуйте клоуни
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28.01.2021 11:04 Ответить
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 7916.
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28.01.2021 11:18 Ответить
Если ты тупой и не разбираешься в том, что несешь - лучше молчать.
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28.01.2021 12:07 Ответить
Хіба собачий рот може бути паном?
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28.01.2021 12:30 Ответить
Відсторонити тимчасово, поки наші прокуратура і суди не засудять цього негідника Байдена.
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28.01.2021 12:57 Ответить
Дубинский, это такая штука фаллического типа, на которой Беня всех видит и вертит, по пути Украины в Россию...
...і зворотньої дороги вже нема...
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28.01.2021 13:43 Ответить
курви вважають, що по непарних днях
дупинський вже не шпійон пуйла,
а по парних - ще шпійон
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28.01.2021 13:52 Ответить
 
 