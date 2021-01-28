У "Слуг народа" хватит голосов, чтобы временно исключить Дубинского из фракции, - Вениславский
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Фракция "Слуги народа" поддержит исключение депутата Александра Дубинского, против которого ввели санкции США
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает народный депутат из этой фракции и представитель президента в Конституционном суде Украины (КС) Федор Вениславский.
"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это", - заявил Вениславский в эфире "Еспресо.TV".
По его словам, в партии также поддержат назначение Юрия Витренко министром энергетики.
"Во время первого голосования многие народных депутатов не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК "Нафтогаз"... На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - подчеркнул он.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
Як завжди роблять судді-мєнти-прокурори
Мне лично Дубинский не нравится, от слова "совсем".) Но, если решение об исключении зависит только от санкций Штатов, то это ДНО. А еще говорят, что Порох был марионеткой. ЗЕпоцы за бабло и мать родную "исключат"
другое дело полностью (не на словах) снять неприкосновенность, чтобы была возможность уголовного разбирательства по делам этой псины
принятый Радой закон (законопроект №2237 ), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов, имеет и свои "шпарынки".... согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения ( под стражей или домашний арест), проведение любых других следственных и розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором (лично)..
а вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют исключительно право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР...
в то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (личностного характера)..и только по иску в суд от оскорбленного..
Могут даже вдвоем с Коломойским съездить.
Им же нечего бояться в США.
И до возвращения с положительным вердиктом Миньюста США "временно" исключайте Дубинского из депутатов.
Вот так было бы верно.
Надо что б США ввели санкции на всю партию Слуга народа и на Зеленского тоже!
Нарід, сметуни, ви що до влади привели?
Їм похрін на всі закони. Це не влада, це "наперсточники", гопники, з криворізької підворітні.
...і зворотньої дороги вже нема...
дупинський вже не шпійон пуйла,
а по парних - ще шпійон