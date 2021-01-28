За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946
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В Украине по состоянию на утро четверга, 28 января, зафиксированы 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 941 человек;
летальных случаев - 149;
выздоровели - 11 946 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 206 412 человек;
выздоровели - 992 031 человек;
летальных случаев - 22 351;
проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - рассказал Степанов.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).
Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
вчора.+133. +2,779
статистика каже інше..
що просто мало тестувань
роблять коли вже у важкому стані...
Он стимулирует образование иммунитета к СOVID-19 и успешно прошел испытания.
В них принимали участие медработники, которые входят в группу риска. Они были разделены на две группы. Первая (71 человек) получала препарат с содержанием кверцетина и витамина С, вторая (42 человека) не принимала никаких препаратов.
Проведенные наблюдения показали, что в первой группе только один человек заразился COVID-19, а во второй - девять.
В результате специалисты пришли к выводу, что новый препарат препятствует проникновению коронавируса в клетку.
После подтверждения результатов началось серийное производство Quermax.