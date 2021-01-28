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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946

В Украине по состоянию на утро четверга, 28 января, зафиксированы 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03госпитализирован - 1 941 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03летальных случаев - 149;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03выздоровели - 11 946 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всем медикам в Турции сделали первую прививку от COVID-19

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08заболели - 1 206 412 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08выздоровели - 992 031 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08летальных случаев - 22 351;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 13
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Топ комментарии
+2
Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
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28.01.2021 09:18
+2
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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28.01.2021 09:20
+2
Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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28.01.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Я мастер спорта по борьбе с короновирусом. Нужно просто перестать тестировать.
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28.01.2021 08:21 Ответить
Ні, не вірю! Коли було 15000 -20000нових випадків на день , то теж помирало біля 150-200 людей щодня. Хтось забрехався та провалив не лише вакцинацію, а й тестування.
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28.01.2021 08:30 Ответить
Реальные цифры смотрите тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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28.01.2021 09:07 Ответить
Выздоровшими считают тех у кого пропали симптомы но то что они продолжают быть разносчиками инфекции никого не емёт!
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28.01.2021 08:38 Ответить
Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
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28.01.2021 09:18 Ответить
в том то и дело - переболевший думает что не заболеет повторно и разносит инфекцию почти даже сознательно - раз переболел я то пусть и другие...
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28.01.2021 09:26 Ответить
У вас Коронавирус головного мозга, так как вестись на такой бред могут только люди с Ковидом в мозгах как вы например.
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28.01.2021 11:23 Ответить
Хмм... У Андрей Дидовик 6b3fbca4 истерика. Хотя причины не понятны, но можно предположить перенесенный КОВИд или наследственность.
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28.01.2021 11:43 Ответить
Т.е. выздоровевших нужно изолировать ещё на несколько месяцев?
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28.01.2021 11:24 Ответить
Нет. Заставить соблюдать правила - быть в масках (не недельной давности)
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28.01.2021 11:39 Ответить
Натяни два намордника и так до конца жизни ходи, недоболевший ты наш.
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28.01.2021 11:48 Ответить
воспользоваться его опытом что ли?
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28.01.2021 11:52 Ответить
И памперс засунь себе в ...у, чтоб вирусы не распространять.
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28.01.2021 15:40 Ответить
Нет. Мне его опыт не нужен. Оно вирус не распространяет и слава богу - сидит себе тихо у монитора с дуней кулаковой и питается мамиными балабеныками. И на том ему спасибо, что его на улице не видно...
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28.01.2021 15:51 Ответить
На сегодняшний день COVID-19 в Украине болеют 203 976 человек, что составляет 0,55% от всего населения.
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28.01.2021 08:42 Ответить
Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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28.01.2021 09:20 Ответить
Вот реальные данные тестирования, если кому интересно:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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28.01.2021 09:04 Ответить
"Не верю" ©
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28.01.2021 09:14 Ответить
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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28.01.2021 09:20 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків

вчора.+133. +2,779
статистика каже інше..
що просто мало тестувань

роблять коли вже у важкому стані...
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28.01.2021 09:43 Ответить
Очевидно тебе пора уже делать тесты...
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28.01.2021 11:25 Ответить
Дуже велика госпіталізація кожний день. Для прикладу в Херсоській обл за вчора було 101 захворівших, госпіталізовано 12 чоловік ( 12%.). В в цілому по Україні госпіталізація в середньому становить кожний день 35% - 45%.от захворівших. Просто занижена в декілька раз реальна статистика.
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28.01.2021 11:42 Ответить
Дуже велика госпіталізація кожний день. Для прикладу в Херсоській обл за вчора було 101 захворівших, госпіталізовано 12 чоловік ( 12%.). В в цілому по Україні госпіталізація в середньому становить кожний день 35% - 45%.от захворівших. Просто занижена в декілька раз реальна статистика.
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28.01.2021 12:19 Ответить
Специалистами Турецкого университета медицинских наук в рамках борьбы с коронавирусом разработан иммуномодулирующий препарат Quermax, передает Oxu.Az.

Он стимулирует образование иммунитета к СOVID-19 и успешно прошел испытания.

В них принимали участие медработники, которые входят в группу риска. Они были разделены на две группы. Первая (71 человек) получала препарат с содержанием кверцетина и витамина С, вторая (42 человека) не принимала никаких препаратов.

Проведенные наблюдения показали, что в первой группе только один человек заразился COVID-19, а во второй - девять.

В результате специалисты пришли к выводу, что новый препарат препятствует проникновению коронавируса в клетку.

После подтверждения результатов началось серийное производство Quermax.
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28.01.2021 13:56 Ответить
почему везде пишут за сутки а какие именно не указывают надо указывать за какие сутки ато непонятно ничего может за сутки прошлого года
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28.01.2021 14:11 Ответить
 
 