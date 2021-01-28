За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946

В Украине по состоянию на утро четверга, 28 января, зафиксированы 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 1 941 человек;

летальных случаев - 149;

выздоровели - 11 946 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 206 412 человек;

выздоровели - 992 031 человек;

летальных случаев - 22 351;

проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - рассказал Степанов.





