Около 50 человек участвовали в преступлениях в тюрьме наемников РФ "Изоляция", - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правоохранительные органы Украины знают об около 50 лицах, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке.
Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Андрей Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку", - рассказал Лещенко.
По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, как на национальном, так и на международном уровне. Правда, в международных судебных инстанциях подход к доказательству преступлений другой.
"Существует понятие "форма командной ответственности", которая отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", - отметил Лещенко.
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Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
Об этом тоже надо говорить
(................................! чтоб не забанили)
Вони повернуться звідти злиденними патріотами яких ще світ не бачив!
50 человек!?
А суды , прокуратура в ордло? Сколько там человек?
1 березня 2020 р. ·
Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он - о "людях", которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в "Изоляции", так и в поддержке "ДНР". От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...
https://www.youtube.com/watch?v=wTXDSuQ055Q&fbclid=IwAR0pJ2MLkfCb5Ta58VDhWMo9Sx7lcsD3cw7MPcsSEzM8zNvZpivQhh9_IME