Около 50 человек участвовали в преступлениях в тюрьме наемников РФ "Изоляция", - прокуратура

Правоохранительные органы Украины знают об около 50 лицах, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке.

Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Андрей Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку", - рассказал Лещенко.

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По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, как на национальном, так и на международном уровне. Правда, в международных судебных инстанциях подход к доказательству преступлений другой.

"Существует понятие "форма командной ответственности", которая отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", - отметил Лещенко.

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