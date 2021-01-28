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Новости Политика Украины
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Донецк (6299) пытки (758) тюрьма (817) Донбасс (26944) изоляция (104)

Около 50 человек участвовали в преступлениях в тюрьме наемников РФ "Изоляция", - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Около 50 человек участвовали в преступлениях в тюрьме наемников РФ

Правоохранительные органы Украины знают об около 50 лицах, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке.

Об этом рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Андрей Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку", - рассказал Лещенко.

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По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, как на национальном, так и на международном уровне. Правда, в международных судебных инстанциях подход к доказательству преступлений другой.

"Существует понятие "форма командной ответственности", которая отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", - отметил Лещенко.

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Топ комментарии
+12
Сейчас портнов с мертветчуком всех убийц оправдает . Цуки,
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28.01.2021 08:51
+8
После этого особенно тошно смотреть на всю эту ватную мразь,типа бандаренки,мураева и прочей нечисти с ихними байками про "наротбамбаза" которого обстреливают ВСУ.
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28.01.2021 09:09
+6
Дык это же борцы с крававым олигархичным рижимим клятого порошенко,лепшие дружбаны 73% аленей.Этожнашилюди,адиннарот,фсеравно имеютправонаашибку.
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28.01.2021 09:01
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Сейчас портнов с мертветчуком всех убийц оправдает . Цуки,
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28.01.2021 08:51 Ответить
Донецкие боевики (по определению шестого президента Украины - «повстанцы») врывались в дома луганских христиан, арестовывали мужчин и с мешком на голове доставляли их в пыточные подвалы. Все ценные вещи, найденные в жилищах служителей, грузились в багажники легковых автомобилей, принадлежащих арестованным христианам, и увозились на продажу в Ростов на Дону.
Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
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28.01.2021 09:46 Ответить
За тотчто произошло в Украине надо ещё спросить с Кучмы - что отдал донецким область на откуп , надо спросить с Ющенко , шо слил Украину Янека
Об этом тоже надо говорить
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28.01.2021 09:57 Ответить
последний абзац - фейк
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28.01.2021 11:55 Ответить
Не лише виправдають, а й прилаштують на керівні посади в кишенькове міністерство юстиції.
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28.01.2021 10:31 Ответить
Дык это же борцы с крававым олигархичным рижимим клятого порошенко,лепшие дружбаны 73% аленей.Этожнашилюди,адиннарот,фсеравно имеютправонаашибку.
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28.01.2021 09:01 Ответить
...а шо Порошенко уже не олигарх?
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28.01.2021 09:38 Ответить
Фридман с Вексельбергом и Медведчуком тоже олигархи, но это же не мешает тебе делать им кунилингус...
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28.01.2021 12:39 Ответить
так они же не патриёты..
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28.01.2021 13:12 Ответить
А шо,73% уже не алени?
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28.01.2021 12:43 Ответить
А он им был?
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28.01.2021 13:34 Ответить
кем?
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28.01.2021 13:46 Ответить
а сивошка говорит - тамженашилюди... онихотятмира...
(................................! чтоб не забанили)
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28.01.2021 09:02 Ответить
Домбаські ушльопки.
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28.01.2021 09:06 Ответить
После этого особенно тошно смотреть на всю эту ватную мразь,типа бандаренки,мураева и прочей нечисти с ихними байками про "наротбамбаза" которого обстреливают ВСУ.
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28.01.2021 09:09 Ответить
Щоб московськощелепні змінили своє "гоніво" раз і назавжди, слід переселити їх примусово на "землю обєтованную святої луганди" разом з усім награбованим добром, бодай на добу. )))
Вони повернуться звідти злиденними патріотами яких ще світ не бачив!
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28.01.2021 10:36 Ответить
И ещё в догон вашему коменту. Ни один из трёх тв-каналов, несмотря что весь мир за неделю смотрел кинуху про житуху под Геленджиком даже слова не проскочило! Да как не было мировой сенсанции. Кстати и по другим тв каналам слабо было.
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28.01.2021 19:58 Ответить
Вы че с дуба рухнули?
50 человек!?
А суды , прокуратура в ордло? Сколько там человек?
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28.01.2021 11:16 Ответить
Зеленскому не говорите, будет как с вагнеровцами!
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28.01.2021 13:35 Ответить
Станислав Асеев

1 березня 2020 р. ·

Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он - о "людях", которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в "Изоляции", так и в поддержке "ДНР". От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...

https://www.youtube.com/watch?v=wTXDSuQ055Q&fbclid=IwAR0pJ2MLkfCb5Ta58VDhWMo9Sx7lcsD3cw7MPcsSEzM8zNvZpivQhh9_IME
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28.01.2021 14:58 Ответить
 
 