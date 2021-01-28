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В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Ленинского района Минска приговорил к пяти годам лишения свободы минчанина Виктора Борушко за якобы нападение на сотрудника ОМОНа во время одной из прошлогодних акций протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.

"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.

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32-летний Виктор Борушко находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали и издевались над ним, вследствие чего мужчина провел 12 дней в реанимации.

По словам Борушко, в день марша он убегал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом большеберцовой кости.

Потерпевший же сотрудник ОМОНа в суде заявил, что обвиняемый нанес ему удар ногой, что и повлекло перелом.

Однако Борушко это отрицает. "Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить", - заявил он в суде.

Приговор вступает в силу спустя 10 дней и может быть обжалован.

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Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 г. продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности. По словам правозащитников, в 2020 году в ходе протестов в Беларуси было задержано более 33 тысяч человек.
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Топ комментарии
+3
Борушко, ти лишився наодинці із своєю проблемою. "Квітконосці" нічого не в змозі змінити.
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28.01.2021 09:02
+2
Проте іще одне. Бути Луці президентом чи ні- вирішувати вам, а не нам.
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28.01.2021 09:27
+1
Не бачиш різниці між внутрішніми справами та зовнішньою агресією? Це раз.
А два- санкції накладаю не я. А ті, хто у нас зараз при владі- навряд чи зроблять такі кроки.
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28.01.2021 10:19
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Как в США.
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28.01.2021 09:22 Ответить
ОМОН растреляли в США? Откуда у вас такие сведения?
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28.01.2021 10:43 Ответить
Це не фашистська путінська росія і не Білорусь тирана лукашенка - це Україна більше того це Львів і це сьогодення - судять пенсіонера через допис у Facebook!!! https://prolviv.com/blog/2021/01/27/sudiat-pensionera-cherez-dopys-u-facebook-iak-mynulo-pershe-zasidannia-u-spravi/
В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2253
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28.01.2021 08:56 Ответить
Борушко, ти лишився наодинці із своєю проблемою. "Квітконосці" нічого не в змозі змінити.
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28.01.2021 09:02 Ответить
Носковский, гандлюя з Лукой - ты фiнансуеш АМАП, у якiм працуюць i хахлы з Беркута, былыя каты Майдану.
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28.01.2021 09:15 Ответить
Згоден. Бензин білоруський у нас, а це фінансування режиму.
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28.01.2021 09:26 Ответить
Проте іще одне. Бути Луці президентом чи ні- вирішувати вам, а не нам.
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28.01.2021 09:27 Ответить
Чаму вы тады не жадаеце самастойна з расейскай агрэсiяй разабрацца?! Да сусьветнага супольнiцтва звяртаецеся за дапамогай! Так i мы жадаем, каб эурапейскiя iнстытуты выконвалi свае абавязкi - разгледзелi на мiжнародным крымiнальным Трыбуналe злачынства рэжыму Лукашэнка. Калi Украiна выбрала дэмакратычны курс развiцця - павiнна далучыцца да эканамiчных санкцый супраць Лукi.
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28.01.2021 09:45 Ответить
Не бачиш різниці між внутрішніми справами та зовнішньою агресією? Це раз.
А два- санкції накладаю не я. А ті, хто у нас зараз при владі- навряд чи зроблять такі кроки.
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28.01.2021 10:19 Ответить
У краiне, дзе перамагла рэвалюцыя Годнасьцi - ты не можаш уплываць на палiтыку як i раней? Непрыемная навiна - гэта раз.
У 21 стагодзi у эу'рапейскай (геаграфiчна) краiне дыктатар гвалтуе насельнiцтва, парушае усе правы чалавека - а сусьветнаму супольнiцтву (з вашых словау') нiма анiякiх спрау'?! Гэта вы нешта блытаеце i не разумееце. Гэта два.
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28.01.2021 10:38 Ответить
У 2019 люди обрали не Гідність, а Сором. Саме тому зараз у нас переслідують учасників війни з расєєю та активістів Майдану.
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28.01.2021 10:41 Ответить
А что там рабочие белаза, как себя чувствуют?
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28.01.2021 10:24 Ответить
Отлично себя чувствуют... Получают приличную зарплату, за коммуналку и проезд платят мало и живут припеваючи!
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14.05.2021 18:49 Ответить
 
 