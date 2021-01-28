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За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн

По состоянию на утро 28 января в мире зарегистрировали 590 884 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 856 человек .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 101 442 203 случаев инфицирования, из них 590 884 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 184 287 человек, из них 16 856 за минувшие сутки. 

За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 73,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
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Пол-миллиона!
Такими темпами все переболеют через 32 года. За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн - Цензор.НЕТ 3835
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28.01.2021 09:08 Ответить
та ладно, вы и так не проживешь столько лет или годов За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн - Цензор.НЕТ 5714
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28.01.2021 09:33 Ответить
Я точно, вряд ли проживу.
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28.01.2021 11:25 Ответить
не, ну реально уже просто "хайп" какой-то с вирусом то.
мизерное кол-во сгинувших и столько срачей, паники, локдаунов и прочего. плюс новые типо штаммы - так блин реально через 5 лет надо будет 50 вакцин колоть и паспорт иметь шо поциент вакцинирован от - 1.2.3.4.5. штамма, а вот в Гонконг - ни-ни, бо там как раз новый вирус порождают летучие комары)
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28.01.2021 13:15 Ответить
2 последних позиции "доставляют".
я то думаю - че Навальный и/или Ющенок и/или Тимошенко и прочие ездят лечиться в Германию, а не на Эрдоганщину. Хотя, судя по статистике Стебанова, то у нас лучше медицина чем даже в усатого турка За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн - Цензор.НЕТ 3809
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28.01.2021 09:32 Ответить
 
 