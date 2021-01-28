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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в марте планирует посетить Киев, - "слуга народа" Забуранная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в марте планирует посетить Киев, -

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приедет в Украину с официальным визитом в марте 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не приехала в Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно тем, что на то время Президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - рассказала член делегации, народный депутат от "слуг народа" Леся Забуранная.

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Ориентировочный срок визита Генсека в Киев - март, добавила она.
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Топ комментарии
+1
ДП - день придурка....так что вы не ошиблись...
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28.01.2021 09:19
+1
В Бишкеке принял присягу новый президент Киргизии Садыр Жапаров.Просю любить и жаловать Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5918Зеля поздравь чувака с креслом..
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28.01.2021 09:20
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После посещения Лавры важными особами ее часто взрывают.
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28.01.2021 09:07 Ответить
Привезе Ваві чергову звиздюлину.
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28.01.2021 09:08 Ответить
Ага-ага! Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в марте планирует посетить Киев, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 4989
Примерно как с ДП зебила поздравили - вот так к нему и приедут.
Тупая "слуга" не слышала анекдот про отличие дипломата от девушки.
И не знает, что если дипломат говорит "Может быть", это означает "Иди нах".
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28.01.2021 09:11 Ответить
ДР (не ДП) - пардон
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28.01.2021 09:12 Ответить
ДП - день придурка....так что вы не ошиблись...
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28.01.2021 09:19 Ответить
Но ермак то был...надо было приезжать..
Все одно решать все будет ермак...а не осел...осел это пустое место...
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28.01.2021 09:16 Ответить
ДеПил,Зепил..это одно и тоже Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 7948
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28.01.2021 09:17 Ответить
В Бишкеке принял присягу новый президент Киргизии Садыр Жапаров.Просю любить и жаловать Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5918Зеля поздравь чувака с креслом..
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28.01.2021 09:20 Ответить
Як результат зустрічі зелених слуг олігархії і *********** генсеків буде добрий стул з лайна після застілля за рахунок народу. Як вони можуть працювати показав конфлікт в Крабаху, 30 років там їли і пили і какали бананчиком!
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28.01.2021 09:23 Ответить
В политической Лиге Смеха чемпионы Трамп и Зеля.... Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 923на третьем месте Макрон...,чуть отстает черноротая Бондаренчиха... Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 923пятое почетное место заняла Ганна Герман....
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28.01.2021 09:30 Ответить
нах он тут нужен
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28.01.2021 09:49 Ответить
Так это ж вроде она - Мария Пейчинович-Бурич-бонч-бруевич 😁
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28.01.2021 11:50 Ответить
 
 