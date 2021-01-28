Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в марте планирует посетить Киев, - "слуга народа" Забуранная
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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приедет в Украину с официальным визитом в марте 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.
"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не приехала в Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно тем, что на то время Президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - рассказала член делегации, народный депутат от "слуг народа" Леся Забуранная.
Ориентировочный срок визита Генсека в Киев - март, добавила она.
Топ комментарии
+1 Привет
показать весь комментарий28.01.2021 09:19
+1 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий28.01.2021 09:20
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Примерно как с ДП зебила поздравили - вот так к нему и приедут.
Тупая "слуга" не слышала анекдот про отличие дипломата от девушки.
И не знает, что если дипломат говорит "Может быть", это означает "Иди нах".
Все одно решать все будет ермак...а не осел...осел это пустое место...