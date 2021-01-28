РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3520 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
758 3
карантин (16730) Минздрав (4827) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Загруженность коек в COVID-больницах составляет 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загруженность коек в COVID-больницах составляет 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 января, в Украине средний показатель заболеваемости COVID-19 составляет 177,6 на 100 тыс. населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней по-прежнему в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 177,6 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь выше всего в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской и Винницкой областях.

В то же время в целом по Украине заняты 27,9% коек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн

Загруженность коек в COVID-больницах составляет 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повна брехня, поїдь у 11 клінику Дніпра на 3 і 5 поверх та порахуй,- по 6 ліжок в палаті ,повне лайно
показать весь комментарий
28.01.2021 09:34 Ответить
где бесплатное лечение? В среднем это 25 000
показать весь комментарий
28.01.2021 09:40 Ответить
Найбільше заражених виявляється там, де проводять найбільше тестів.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:44 Ответить
 
 