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В США выявлен высокозаразный "бразильский" штамм COVID-19, от которого вакцина может не защитить, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В США выявлен высокозаразный

Данный вирус имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Все расслабились, но еще рановато. В США впервые обнаружен высокозаразный бразильский штамм коронавируса - Brazil P1. Напомню, пока нет четких данных, что эти штаммы (британский и бразильский) вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", - рассказала Голубовская.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что бразильский вариант является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки.

"Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью", - подытожила Голубовская.

Также читайте: Человечество не сможет победить коронавирус, если он "научится" передаваться от человека к животным и наоборот, - врач-инфекционист Голубовская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Антип... если Вы читаете эту статью - то у тети для Вас плохие новости.
Не поможет панацея-то)))
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28.01.2021 09:35
+6
когда уже пойдет про рептилоидов?
к секте плоскоземельщиков добавилась секта свидетелей вируса

чего же люди не сделают ради заработка... а цензор продолжает постить спичи этой аферистики
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28.01.2021 09:39
+5
какая она умная!Откуда такие знания!Лаврі шарлотана Комаровского покоя не дают!
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28.01.2021 09:36
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Твою мать.А маска,маска хоть спасёт?Или запрет на продажу носков,автозапчастей и лампочек?
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28.01.2021 10:39 Ответить
Вірус ще не встиг розповсюдитися, як на нього вже виписали "арєнтіровочку". Здається мені ще, старого не виділили, а вже про два нові мова. Може то перестраховуються через те що, щеплення не працює? "Шо, кажете що вас привили, а ви захворіли знову? Так то у вас бразильський чи британський штам."
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28.01.2021 11:40 Ответить
по перше дивує заява інфекціоніста - "всє расслабілісь" - хто, всє?!
по друге, вакциновано (наприклад) в США - 25,646,032 (вже більше), це приблизно 8 людей зі 100! з них 2 дози отримало ще менше (в таблиці наведено 1,2% населення). Найбільше в світі Ізраїль - отримали 47 людей зі 100 ( 2 дози -16% від населення)!! Всього в Світі - 82.5 мільйонів вакциновано...З більш 7 мільярдів Про яке охоплення можна взагалі говорити??
по третє, щодо Р.1 то з ним розробники вакцини ще не працювали (випадок у Міннесоті), тож гадати может-нєможет щонайменше не доцільно. а про нього самого (кому цікаво) -
Genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in Manaus
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28.01.2021 13:02 Ответить
Если вдруг один масштабный вирус атакует всемирную паутину, то лягут финансовые системы и криптовалюты - вот тогда ковид покажется вам детским лепетом
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28.01.2021 13:21 Ответить
У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 С**А ублюдки ви лише по 60 -100 кг поки що ходячого лайна, а ви такої високої думки про себе.....
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28.01.2021 14:03 Ответить
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