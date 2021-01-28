Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Максим Бужанский не видит вариантов исключения Александра Дубинского из фракции "СН".
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат из "Слуги народа" Максим Бужанский.
"Технологически есть 250 способов провести тайное голосование, начиная от бюллетеней, заканчивая приложением, которое во вторник все торжественно установили на свои телефоны. У меня оно тоже есть", - рассказывает Бужанский.
"В понедельник фракция приступила к этой теме (санкции США. - Ред.) по требованию Александра Дубинского, который настаивал на том, чтобы фракция немедленно рассмотрела этот вопрос и заслушала его. Так и произошло. В процессе появились разные предложения – поддержать Дубинского, исключить, снять с позиции заместителя главы комитета по финансам. Возможно, возникнут еще какие-то варианты. Мы что, куда-то опаздываем?!" - добавил нардеп.
"Я не могу комментировать подробности закрытого заседания фракции. Но скажу вам, что поддержу любого члена нашей фракции, против которого будут несправедливо пытаться принять какие-то меры. Я не вижу вариантов исключения Александра. Считаю, что вообще в этом вопросе нет никакой конкретики. Никто не может объяснить, а за что предлагается исключить Дубинского? И что, что ввели санкции? А если завтра США введут санкции против пятидесяти депутатов, мы их всех исключим? Я, например, нахожусь под санкциями Российской Федерации. Со мной еще депутатов двести. Их тоже исключим?!" - резюмировал Бужанский.
Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Не смішить мої капці..
сексуальне життя зелених жаб...
Сейчас эту цепочку будут ***********.
В Украине США сразу обозначили - Дубинский(Боголюбов-Коломойский-ХаБад)+Деркач(Медведчук-Путин-ФСБ).
БУДЕТ ВЕСЕЛО - ВЕСНА ПРИЙДЕ!
але головне ж не це.
росія є країна-агресор й перебування під санкціями країни, яка воює проти твоєї (хоча це й не про бужанського) країни, не завдає шкоди політичному амплуа.
перебування ж під санкціями країни-партнера (США) за звинуваченнями у співпраці з країною-агресором, о, це ж геть інша справа.
але ж для бужанського росія не є країною-агресором (про що він неодноразово висловлювався), а США не є країною-партнером, для цієї істоти все рівно навпаки.
коротше, істота порівнює тепле з м'яким.
А зегнида президент собачьих ртов
Це як у анекдоті про двох кумів.
Один з кумів захотів узнати, що означає термін "нюанси".
Поставив кум кума рачки і каже:
"От у вас, куме, член у попі, і у мене член у попі.
Але ж є нюанси!"
Українофобу і ********* Б. "перебувати під санкціями" паРаші (це просто якийсь анекдот?) - не те саме, що українофобу і ********* Д. перебувати під санкціями США.
............................
що це ще за "пріложєніє" на смартфонах у слуг? Це можна до ВР тепер не з,являтися,та і взагалі комусь передати телефон, щоб проголосував за нього, ну там жінці, сину, коли самому ніколи. Чи то друзям під час застілля у сауні...