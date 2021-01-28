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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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санкции (10609) США (23153) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Бужанский (102)

Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бужанский об исключении Дубинского из фракции

"Слуга народа" Максим Бужанский не видит вариантов исключения Александра Дубинского из фракции "СН".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат из "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Технологически есть 250 способов провести тайное голосование, начиная от бюллетеней, заканчивая приложением, которое во вторник все торжественно установили на свои телефоны. У меня оно тоже есть", - рассказывает Бужанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У "Слуг народа" хватит голосов, чтобы временно исключить Дубинского из фракции, - Вениславский

"В понедельник фракция приступила к этой теме (санкции США. - Ред.) по требованию Александра Дубинского, который настаивал на том, чтобы фракция немедленно рассмотрела этот вопрос и заслушала его. Так и произошло. В процессе появились разные предложения – поддержать Дубинского, исключить, снять с позиции заместителя главы комитета по финансам. Возможно, возникнут еще какие-то варианты. Мы что, куда-то опаздываем?!" - добавил нардеп.

"Я не могу комментировать подробности закрытого заседания фракции. Но скажу вам, что поддержу любого члена нашей фракции, против которого будут несправедливо пытаться принять какие-то меры. Я не вижу вариантов исключения Александра. Считаю, что вообще в этом вопросе нет никакой конкретики. Никто не может объяснить, а за что предлагается исключить Дубинского? И что, что ввели санкции? А если завтра США введут санкции против пятидесяти депутатов, мы их всех исключим? Я, например, нахожусь под санкциями Российской Федерации. Со мной еще депутатов двести. Их тоже исключим?!" - резюмировал Бужанский.

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+37
нардеп недоговаривает, что фсб Рф часто вводит "типа санкции", что бы прикрыть своего агента в Украине.
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28.01.2021 09:51
+22
Бужанский с Дубинским два сапога пара.
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28.01.2021 09:50
+21
Да ладно тебе, ты под санкциями РФ ?! Да ты скорее под кураторством кремля и в его подрывной деятельности в Украине занимаешь не последнее место.
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28.01.2021 09:52
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исключат, вылетит как пробка от шампанского на новый год.
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28.01.2021 09:50 Ответить
Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ - Цензор.НЕТ 7049
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28.01.2021 09:54 Ответить
Бужанский с Дубинским два сапога пара.
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28.01.2021 09:50 Ответить
нардеп недоговаривает, что фсб Рф часто вводит "типа санкции", что бы прикрыть своего агента в Украине.
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28.01.2021 09:51 Ответить
но "розумный нарид" вполне может клюнуть на такие гэбэшные разводки.... Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ - Цензор.НЕТ 5888
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28.01.2021 09:52 Ответить
благо тарговых партнерофф вовремя раскусил.
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28.01.2021 09:58 Ответить
Ви зняли у мене з язика,тобто я так само думаю.
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28.01.2021 10:51 Ответить
Да ладно тебе, ты под санкциями РФ ?! Да ты скорее под кураторством кремля и в его подрывной деятельности в Украине занимаешь не последнее место.
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28.01.2021 09:52 Ответить
Побольше бы таких "комментариев". Глядишь, так и все консервы вскроются: кремлевские, коломойские и пр.
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28.01.2021 09:54 Ответить
Бужанский, слуга нарота, - друган "тупого собачего рота"
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28.01.2021 09:54 Ответить
У всіх гнднв схожі прзвщ.
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28.01.2021 09:56 Ответить
це отой нарот, що разом зробив "мудрий нарід"
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28.01.2021 09:59 Ответить
"Під санкціями ерефії" на стільки примітивне прикриття агентів ФСБ на території України що це вже навіть дітям відомо і смішно!
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28.01.2021 09:56 Ответить
бужанський - відвертий українофоб та агент лаптєстана, під свинособачими санкціями?
Не смішить мої капці..
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28.01.2021 09:58 Ответить
Ну и сиди себе под санкциями от расеи. По факту должен гордиться, а не стонать. С дубиной другое, он враг и вредитель.
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28.01.2021 09:58 Ответить
Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ - Цензор.НЕТ 6202
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28.01.2021 10:00 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ! без суда и следствия.
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28.01.2021 10:02 Ответить
А шо такое ,собачий рот ,ещё депутат ?🙄🤦🐏🤔😱
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28.01.2021 10:03 Ответить
БУЖАнский, просто все нормальные страны ИЗОЛИРУЮТ ИДИОТОВ , типа Вас, в спец учреждения 😀😀😀
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28.01.2021 10:04 Ответить
Да знаем мы какие это "санкции" от московии. Ты бы хотел их еще больше и самых разных. Может хоть тогда найдется кто-то в Украине, что поверит в них. "Гонимый" ты наш.
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28.01.2021 10:04 Ответить
абсолютно нецікаве..

сексуальне життя зелених жаб...
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28.01.2021 10:04 Ответить
Была цепочка - Путин - ФСБ - ХаБаД - Трамп.
Сейчас эту цепочку будут ***********.
В Украине США сразу обозначили - Дубинский(Боголюбов-Коломойский-ХаБад)+Деркач(Медведчук-Путин-ФСБ).
БУДЕТ ВЕСЕЛО - ВЕСНА ПРИЙДЕ!
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28.01.2021 10:06 Ответить
російські санкції проти русофіла бужанського це звісно сміх.
але головне ж не це.
росія є країна-агресор й перебування під санкціями країни, яка воює проти твоєї (хоча це й не про бужанського) країни, не завдає шкоди політичному амплуа.
перебування ж під санкціями країни-партнера (США) за звинуваченнями у співпраці з країною-агресором, о, це ж геть інша справа.
але ж для бужанського росія не є країною-агресором (про що він неодноразово висловлювався), а США не є країною-партнером, для цієї істоти все рівно навпаки.
коротше, істота порівнює тепле з м'яким.
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28.01.2021 10:09 Ответить
Бужанский ещё один собачий рот,
А зегнида президент собачьих ртов
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28.01.2021 10:10 Ответить
Это дно ,или ещё нет ?🙄🤦🐏🐏🐏🐏
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28.01.2021 10:11 Ответить
на фоні бужансько-дубінської мерзоти ми забуваємо головного собачого рота - портнова. Всю цю трійцю псів кацапських в один мішок і під лід
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28.01.2021 10:27 Ответить
Фракция ватных калоедов
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28.01.2021 10:41 Ответить
Не "ну і що", а за що. Тут вже не скажеш, що без різниці, коли "гадиш" союзнику.
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28.01.2021 11:30 Ответить
Действительно, какая разница в санкциях за коррупцию и нарушение законов и "санкциями" от оккупанта за борьбу с ним ! По логике зеленых-ни каких !
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28.01.2021 11:34 Ответить
два задньоприводних агента фсб
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28.01.2021 11:50 Ответить
"А какая разница", хто ввів санкції?
Це як у анекдоті про двох кумів.
Один з кумів захотів узнати, що означає термін "нюанси".
Поставив кум кума рачки і каже:

"От у вас, куме, член у попі, і у мене член у попі.
Але ж є нюанси!"
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28.01.2021 11:56 Ответить
Мы что, куда-то опаздываем?- с законом о языке и отмене штрафов Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ - Цензор.НЕТ 2931
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28.01.2021 12:37 Ответить
Бужанський: "То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ." ©
Українофобу і ********* Б. "перебувати під санкціями" паРаші (це просто якийсь анекдот?) - не те саме, що українофобу і ********* Д. перебувати під санкціями США.
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28.01.2021 12:50 Ответить
" Я, например, нахожусь под санкциями РФ" - Работает под прикрытием, а не находится под санкциями!
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28.01.2021 13:09 Ответить
у сн проблєма не в бужанському і не в дубінським.. проблєма у нелоха, бо він таки лох, якщо оті всі "ніхто" на нього ложать, бо перед дубінским біше ссуться..
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28.01.2021 14:26 Ответить
"Технологически есть 250 способов провести тайное голосование, начиная от бюллетеней, заканчивая приложением, которое во вторник все торжественно установили на свои телефоны. У меня оно тоже есть", - рассказывает Бужанский.Источник: https://censor.net/ru/n3244544

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що це ще за "пріложєніє" на смартфонах у слуг? Це можна до ВР тепер не з,являтися,та і взагалі комусь передати телефон, щоб проголосував за нього, ну там жінці, сину, коли самому ніколи. Чи то друзям під час застілля у сауні...
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28.01.2021 15:35 Ответить
 
 