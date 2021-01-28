Полицейские и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану центр Киева из-за запланированных акций
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Сотрудники Нацполиции совместно с военнослужащими Нацгвардии привлечены к усиленной охране правопорядка в центре Киева.
Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как подчеркивают правоохранители, сегодня в центральной части Киева планируются массовые акции возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме. Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшения погодных условий", - подчеркивается в сообщении.
Вместе с этим, полиция также призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.
Пожалуйста, подождите...
===
Точно... і на тебе хтось може посягнути, а тебе і не охороняють .
Закончить свой пост хочу отрывком стихотворения школьницы из г.Липецка:
Боже, Петра храни!
Сильный, державный,
Здравствуй на славу, на славу нам!
Здравствуй на страх врагам,
Пётр православный!
Боже, Петра храни!
Ну ничего! Кривляйтесь пока. Мы всех вас призовём к ответственности. Мы сила! И с нами Пётор!
И раз уж Вы затронули духовность... Не хотел нагонять пафоса, но откроюсь. Соседка по даче поставила на холодильник не большой образок Петра (не апостола, а Алексеевича), так у неё уже к вечеру азалии на подоконнике распустились и кот со стола еду красть перестал! А Вы говорите секта.
лохи курят бамбук ...
Против налогов?