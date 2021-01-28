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Полицейские и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану центр Киева из-за запланированных акций

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Полицейские и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану центр Киева из-за запланированных акций

Сотрудники Нацполиции совместно с военнослужащими Нацгвардии привлечены к усиленной охране правопорядка в центре Киева.

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как подчеркивают правоохранители, сегодня в центральной части Киева планируются массовые акции возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме. Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшения погодных условий", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева

Вместе с этим, полиция также призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Поки не пояснили. Коли плакати та пропорці будуть роздавати професійним активістам - ось тоді все і дізнаємось.
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28.01.2021 09:50
+6
Гаранта на кол хотят мирно посадить...
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28.01.2021 09:52
+4
Вова, Татаров знает что нужно делать, опыт у него уже есть...
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28.01.2021 09:45
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По поводу чего собираются?
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28.01.2021 09:45 Ответить
Поки не пояснили. Коли плакати та пропорці будуть роздавати професійним активістам - ось тоді все і дізнаємось.
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28.01.2021 09:50 Ответить
Как получишь плакат,отпишись.
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28.01.2021 09:59 Ответить
Відписуюсь: проголошено марш марш ФОПів.
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28.01.2021 10:34 Ответить
В цветах Юли - красно-чёрное на белом фоне.
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28.01.2021 11:29 Ответить
Охороняєм центр столиці.а що в інших районах можна порушувати і за це ніхто не буде відповідати? Якась херня.
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28.01.2021 09:45 Ответить
Охороняєм центр столиці.а що в інших районах можна порушувати і за це ніхто не буде відповідати? Якась херня.
===
Точно... і на тебе хтось може посягнути, а тебе і не охороняють Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 3617 .
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28.01.2021 11:20 Ответить
Вова, Татаров знает что нужно делать, опыт у него уже есть...
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28.01.2021 09:45 Ответить
військових НГУ яким чином туди притягнуто? Загроза конст. перевороту?
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28.01.2021 09:50 Ответить
Гаранта на кол хотят мирно посадить...
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28.01.2021 09:52 Ответить
Боятся с*ки народного гнева.
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28.01.2021 09:58 Ответить
раніше таких називали агентами кремля Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 5203
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28.01.2021 10:06 Ответить
Тепер агенти кремля на банковій...
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28.01.2021 10:08 Ответить
а факти якісь? може договори з Британією, Туреччиною чи посилення співпраці з НАТО про це свідчать? Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 329
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28.01.2021 10:23 Ответить
Отстранён от власти злейший враг Путена! Это ли не спецоперация Кремля?! Гетман, наводивший ужас на весь российский истеблишмент. Человек-скала! Личность-глыба! Грязная российская пропаганда, через агентов влияния внутри страны, развернула колоссальную кампанию по очернению неугодного политика. Специально выбрали маленького не красивого паяца, с гнусавым голосом, что бы сильнее унизить. Но история непременно даст оценку вкладу украинского Махатмы Ганди не только в украинскую, но и общемировую политику. Его портрет ещё украсит 10-игривневую купюру. А возможно даже и 20-и. Его цитаты будут вписаны в учебники: «жму руку. обнимаю»; «гражданских отсечь»; «каких тебе ещё б@#&дь реформ не хватает»... И даже спустя триста лет у подножия его памятников, в светлый его день рождения, всегда будут свежие цветы.
Закончить свой пост хочу отрывком стихотворения школьницы из г.Липецка:
Боже, Петра храни!
Сильный, державный,
Здравствуй на славу, на славу нам!
Здравствуй на страх врагам,
Пётр православный!
Боже, Петра храни!
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28.01.2021 11:09 Ответить
Афоня, сколько бы ты не надрывался, тебе не внесут в скрижали... Даже в плохие. НОЛЬ он нигде НЕ ВИДЕН. Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 8356
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28.01.2021 11:26 Ответить
Не стоИт такой цели! Я за правду! Он вам мову, веру... Армию. А вы?! 73% отщепенцев! Предали. Опозорили на весь мир! Человек чуть бизнес не продал. Чуть всех коррумпированных друзей не посадил. Чуть страну в ТОП10 не вывел. Свинота не благодарная!! Такого президента... Лучшего президента в мире, по версии панамского издания El Corrupcion.
Ну ничего! Кривляйтесь пока. Мы всех вас призовём к ответственности. Мы сила! И с нами Пётор!
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28.01.2021 12:07 Ответить
виходьте з секти Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 4926
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28.01.2021 12:14 Ответить
Мы не секта. Мы сплочённый народ! Да, нас 15%. Но это пока. Среди нас учёные, поэты, лауреаты и стипендиаты. Мы цвет! К нам тянутся здравые люди. По последним соцопросам у нас колоссальный прирост за полгода 0.7%!! Впечатляющая динамика.
И раз уж Вы затронули духовность... Не хотел нагонять пафоса, но откроюсь. Соседка по даче поставила на холодильник не большой образок Петра (не апостола, а Алексеевича), так у неё уже к вечеру азалии на подоконнике распустились и кот со стола еду красть перестал! А Вы говорите секта.
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28.01.2021 12:28 Ответить
в нашем селе портреты парашника к жопе прикладывают.....геморрой лечат!
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28.01.2021 12:56 Ответить
Колоссальной силы человек! От его конфет даже кариесом не болеют!
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28.01.2021 13:55 Ответить
Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 9455 Супер!!! може і собі, портрет же можна і відвернути...хоч якась користь Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 833
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28.01.2021 13:15 Ответить
Отлизал на отлично!))
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28.01.2021 12:36 Ответить
Акция конечно же в поддержку мудрого выбора 73 процентов?
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28.01.2021 09:58 Ответить
Мусора мрази , гнидятся в киеве и получают УБД,
лохи курят бамбук ...
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28.01.2021 10:12 Ответить
Какой протест?
Против налогов?
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28.01.2021 11:30 Ответить
ну типа несправедливых налогов
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28.01.2021 12:00 Ответить
Ты можешь назвать справедливые налоги?
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28.01.2021 12:03 Ответить
тот, кто скажет, что налоги нужно платить - это высокосоциальный тип. в Украине таких единицы. а бродят сейчас сотрудники вещевых рынков, кому не хватило ума выкупить квартиру в проходном месте под магазин, тогда, когда денег было хоть одним местом жуй. кстати, все они - без исключения - я уверен на 120% - голосовали за зеленского. скудоумие, сер
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28.01.2021 18:15 Ответить
 
 