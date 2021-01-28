Полицейские и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану центр Киева из-за запланированных акций

Сотрудники Нацполиции совместно с военнослужащими Нацгвардии привлечены к усиленной охране правопорядка в центре Киева.

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как подчеркивают правоохранители, сегодня в центральной части Киева планируются массовые акции возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме. Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшения погодных условий", - подчеркивается в сообщении.

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Вместе с этим, полиция также призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.