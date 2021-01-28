Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук
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Украинских пенсионеров в 2021 году ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - объяснила парламентарий.
По словам Кравчук, Рада "ввела кроме индексации еще формат доплат к пенсии".
"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни", - рассказала нардеп.
Кравчук добавила, что солидарная пенсионная система в Украине "не может быть жизнеспособной долго", поэтому в Верховной Раде готовят законопроект о переходе к накопительной пенсионной системе.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.
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особенно смешно с рабов совковых - "строили" одно, а получают пенсию с обратного(коммунизм - капитализм)
еще круче с дидывоевак - немецкие диды катаются в круизах и гордятся службой, а совковые, у кого есть совесть - обсераются по ночам, вспоминая что они натворили. а, ну и подгорают по приютам)
Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
Ну звісно знов піде виття От як би був ..оотой то булоб ..як в раю ..))))Головне не зважати на вій..а просто збільшувати мінімальну з/п і відповідно пенсії Дорого посилить той хто йде ...
ну а дальше вы сами себе лишь о себе написали: "Цікавий підхід... Тоб то ви тонете ая замість того щоб вас рятувати можу вас навпаки під воду товкати.. і ви скажете це краще ніж би я просто стояв і дні чого не робив..)))) Клас...от воно ..оте що все портить підхід до справ чудненький у нас"
Все остальные, плевать на ваши налоги, т.к. они давно уже украдены - вы теперь обуза ваших детей и близких. но не государства!