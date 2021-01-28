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Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, -

Украинских пенсионеров в 2021 году ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - объяснила парламентарий.

По словам Кравчук, Рада "ввела кроме индексации еще формат доплат к пенсии".

"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни", - рассказала нардеп.

Кравчук добавила, что солидарная пенсионная система в Украине "не может быть жизнеспособной долго", поэтому в Верховной Раде готовят законопроект о переходе к накопительной пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Также читайте: 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
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28.01.2021 10:08
+8
Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
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28.01.2021 10:07
+7
А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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28.01.2021 10:46
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русязь? Одні? Вдвойом?
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28.01.2021 09:52 Ответить
А когда вы скоты проголосуете за то что бы вернуть украденную вами индексацию за март и апрель 2020 года??
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28.01.2021 09:52 Ответить
Нагадати хто останнім робив індексацію, чи і так пам"ятаєш?
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28.01.2021 09:55 Ответить
Ну и кто же?? Неужели это было не правительство Гройсмана...которое четко установило дату индексации 1 марта....которую зеленое стадо похерило..??
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28.01.2021 10:00 Ответить
Балуете вы их,аж 23 евро
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28.01.2021 09:54 Ответить
быстрей бы стать дряхлым дедом, которому та прибавка - до одного или другого места.
особенно смешно с рабов совковых - "строили" одно, а получают пенсию с обратного(коммунизм - капитализм) Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7749
еще круче с дидывоевак - немецкие диды катаются в круизах и гордятся службой, а совковые, у кого есть совесть - обсераются по ночам, вспоминая что они натворили. а, ну и подгорают по приютам)
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28.01.2021 09:55 Ответить
Ось тепер вони можуть скористатись безвізом і подивитись світ.
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28.01.2021 09:58 Ответить
Зараз піде вал розлучень дідусів і бабусьок!!! Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8849
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28.01.2021 10:00 Ответить
А жить где после развода? Хотя... можно квартиру купить ради такого дела.
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28.01.2021 12:39 Ответить
Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
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28.01.2021 10:07 Ответить
Мразота говноклованская,
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28.01.2021 10:07 Ответить
Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
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28.01.2021 10:08 Ответить
Ахметов - у нас одинокий олігарх, йому вже зараз "доплачують"...
Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7832
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28.01.2021 11:06 Ответить
Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8374
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28.01.2021 11:07 Ответить
Благодетели. Для Кравчук это 1% дохода, а на сколько она себе под это дело оклад жалованья за 3 года подняла, меценатша?
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28.01.2021 10:10 Ответить
закон о ежегодной индексации пенсий не выполняется
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28.01.2021 10:19 Ответить
Ну як завжди поділ людей на категорії на подкатегорії....Зразу з'являється якесь відчуття що тебе хочуть нає...ти. А чого просто не повисити мінімальну пенсію як що є гроші... як що не має то так і скажіть повищаємо на скільки є кошти.
Ну звісно знов піде виття От як би був ..оотой то булоб ..як в раю ..))))Головне не зважати на вій..а просто збільшувати мінімальну з/п і відповідно пенсії Дорого посилить той хто йде ...
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28.01.2021 10:44 Ответить
А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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28.01.2021 10:46 Ответить
лучше, чем ничего.
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28.01.2021 12:00 Ответить
Цікавий підхід... Тоб то ви тонете ая замість того щоб вас рятувати можу вас навпаки під воду товкати.. і ви скажете це краще ніж би я просто стояв і дні чого не робив..)))) Клас...от воно ..оте що все портить підхід до справ чудненький у нас
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28.01.2021 12:30 Ответить
да, конечно пенсию поднимать - это плохо, очччень плохо.
ну а дальше вы сами себе лишь о себе написали: "Цікавий підхід... Тоб то ви тонете ая замість того щоб вас рятувати можу вас навпаки під воду товкати.. і ви скажете це краще ніж би я просто стояв і дні чого не робив..)))) Клас...от воно ..оте що все портить підхід до справ чудненький у нас"
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28.01.2021 12:39 Ответить
)))))) Зрозумів..))))))ви чудненький ..ну це краще ніж нічого))))))
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28.01.2021 12:45 Ответить
Дякую. я вас зрозумів....на особистості переходить не хочу...Набридло коли один про фому а другий про єрьому.. Будьте здорові!
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28.01.2021 12:59 Ответить
Благодетели!!! Не боитесь, что на эти деньги старики разжиреют и кутить на Канары отправятся?
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28.01.2021 12:33 Ответить
А ти ..що наприклад хату в зразу побудуєшь ..от раз і все готово..пальцями клацнув і все...хай по троху але піднімають ..Жиріть дійно не будуть а хотілосяб але йдемо то в правильному напрямку.. Ну хтож винуватий що клепки не хватає все зробити бистріше...
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28.01.2021 12:38 Ответить
зелена пліснява вже готується до майдану і тому підкормлює пенсіонерів, щоб ті голосували за цю гидоту, т.є зелену гниду.
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28.01.2021 12:38 Ответить
рейтінг зеленського вже нижче плінтуса і як підняти-через пенсов.
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28.01.2021 12:39 Ответить
Наше государство говорит, что поможет только тем, у кого нет в живых уже никого. Поможет - это еще громко сказано. Так, подкинет крошек со стола депутатов, которым и 50 тысяч не хватает, подумаешь, 1769 грн пенсия.
Все остальные, плевать на ваши налоги, т.к. они давно уже украдены - вы теперь обуза ваших детей и близких. но не государства!
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28.01.2021 14:54 Ответить
 
 