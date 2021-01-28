Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Индекс восприятия коррупции в Украине в 2020 году составил 33 балла, с которыми наша страна заняла 117 место из 180 государств мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Transparency International - CPI2020.
Украина в нем получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на 9 позиций в глобальном рейтинге стран.
Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия - все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.
У соседних Молдовы - 34 балла (+2), 115 место, Беларуси - 47 баллов (+2), 63 место, России - 30 баллов (+2), 129 место, Венгрии и Румынии - по 44 балла и 69 место, Словакии - 49 баллов (-1), 60 место, Польши - 56 баллов (-2), 45 место.
Первая десятка CPI за год не изменилась, лидерами остаются Новая Зеландия и Дания - они наростили по одному баллу и теперь имеют по 88 из 100.
В конце списка оказались Сирия (14), Сомали (12) и Южный Судан (12) - страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация и где правительства лишь частично контролируют территорию страны.
Следует отметить, что для Украины нынешний результат - наивысший.
"Наши балы в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАЗК, - объясняет исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик. - Так же на положительных результатах Украины отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады и работа предыдущего правительства. Однако специфика СРI2020 не охватила те риски, которые особенно ярко вырисовывались в последние месяцы и могут существенно отбросить нас назад в сфере противодействия коррупции".
В TI Украина отмечают, что на СРI2021 могут повлиять:
- задержка с выполнением полноценной судебной реформы;
- давление на антикоррупционные институты и вмешательство в их работу;
- попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок;
- рост числа нападений на гражданских активистов, отсутствие наказания для виновных в нападениях.
"Если сейчас не остановить эти негативные процессы и тенденции, в следующем году наши показатели могут заметно ухудшиться", - отмечают в организации.
Пожалуйста, подождите...
"
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства"."
Почему же СМИ говорили обратное?
обизянкупрезидента? ермак, Вы?
По восприятию, точнее неприятию коррупции народом - то да.
А по восприятию коррупции властью - это ж они ее пестуют, она их кормит, она для них мать родна, скатерть-самобранка, тугая мошна и золотой божок, на которого нынешняя власть молится пуще всех прежних. Не льстите нашей власти.
ты, колаборант вонючий, работаешь на врага.
референдум - первый шаг к глобальной диктатуре.
пишу не для тебя, предателя, а может кто из людей ищет инфу...
___________
Як там твій пуйло? В бункері? Ну нех№й шаст%ть
ответь пожалуйста.
Зараз реванш ворога.
І єдина можливість перемогти - це єднання.
Ти, разом з ворогами нищиш своїх.
Якщо не можеш по іншому - то не допомагай ворогу - не чіпай своїх, а працюй проти ворогів України.
Це значить, що там самі депресивні песимісти живуть?
А на Расєї- 30 = всі щасливі?
А Україна при зелені рвонула , а при *****- ще сильніше, це що, типу "побороли дафіга корупції"?
Пацуватий якийсь індекс виходить. З чого вони його висмоктують??
А зато у нас чернозем!!!11 правда из Израиля импортируем овощи, но это просто потому что дешевле с пустыни овощи привезти.
ЗЕ лично покрывает коррупцию в ОП, СБУ, ГБР и судах, но индексы красивые да.
Медицина, полиция, прокуратура, высшие учебные...
В руках коррупционеров возможности создавать такие условия, что не получишь результат без смазки. Все стороны получают то, что им нужно и всех это устраивает на бытовом уровне и это копеечная коррупция. Основная коррупция не тут, а в других кабинетах и портфелях.
2. Т.е., ЧЕМ ВЫШЕ ИНДЕКС, ТЕМ МЕНЬШЕ КОРРУПЦИЯ.
Прекрасно.
Т.о., за время правления Пороха индекс вырос с 26 до 32, т.е.
за время правления Пороха коррупция постоянно снижалась.
А почему же журнашлюхи говорили обратное?
а при Зелені- корабельні сосни і собачі роти ще дужче знижують.
Пробзділось щось в Трансперенсі Інтернешинл
"свынарчуков" нет уже 2 года - ну и как? нравится?
хочу свинарчуков назад - пусть они меня обкрадают так, как в 16-18 гг!!!
Не вопрос.
з такими цінами можеш іти нах.
Досить, що долари через твого кнюра по 28 купую.
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Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
В 14-18 гг индекс вырос от 26 до 32.
Мужик - ну слепому ж ясно, что пархатые все растаскивают по норам и все валят и сливают.
Ты либо проплаченный, либо слепой.
Оглянись.
Посмотри на ценники.
Посмотри на платежки.
Порошенко тебе плохой был?
Ну и как без Порошенко - лучше стало?
Теперішній- просто злодійкуватий недоумок.
Краще не стало, але це не значить, що янукович був няшка. Чи може ти хочеш овоча взад? Радянської ковбаси по 2.20 ?