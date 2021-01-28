Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI. ИНФОГРАФИКА

Индекс восприятия коррупции в Украине в 2020 году составил 33 балла, с которыми наша страна заняла 117 место из 180 государств мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Transparency International - CPI2020.

Украина в нем получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на 9 позиций в глобальном рейтинге стран.

Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия - все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.

У соседних Молдовы - 34 балла (+2), 115 место, Беларуси - 47 баллов (+2), 63 место, России - 30 баллов (+2), 129 место, Венгрии и Румынии - по 44 балла и 69 место, Словакии - 49 баллов (-1), 60 место, Польши - 56 баллов (-2), 45 место.

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Первая десятка CPI за год не изменилась, лидерами остаются Новая Зеландия и Дания - они наростили по одному баллу и теперь имеют по 88 из 100.



В конце списка оказались Сирия (14), Сомали (12) и Южный Судан (12) - страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация и где правительства лишь частично контролируют территорию страны.

Следует отметить, что для Украины нынешний результат - наивысший.

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"Наши балы в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАЗК, - объясняет исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик. - Так же на положительных результатах Украины отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады и работа предыдущего правительства. Однако специфика СРI2020 не охватила те риски, которые особенно ярко вырисовывались в последние месяцы и могут существенно отбросить нас назад в сфере противодействия коррупции".

В TI Украина отмечают, что на СРI2021 могут повлиять:

- задержка с выполнением полноценной судебной реформы;

- давление на антикоррупционные институты и вмешательство в их работу;

- попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок;

- рост числа нападений на гражданских активистов, отсутствие наказания для виновных в нападениях.

"Если сейчас не остановить эти негативные процессы и тенденции, в следующем году наши показатели могут заметно ухудшиться", - отмечают в организации.