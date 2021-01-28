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Новости Политика Украины
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Transparency International (115) коррупция (8383) рейтинг (1617)

Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI. ИНФОГРАФИКА

Индекс восприятия коррупции в Украине в 2020 году составил 33 балла, с которыми наша страна заняла 117 место из 180 государств мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Transparency International - CPI2020.

Украина в нем получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на 9 позиций в глобальном рейтинге стран.

Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия - все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.

У соседних Молдовы - 34 балла (+2), 115 место, Беларуси - 47 баллов (+2), 63 место, России - 30 баллов (+2), 129 место, Венгрии и Румынии - по 44 балла и 69 место, Словакии - 49 баллов (-1), 60 место, Польши - 56 баллов (-2), 45 место.

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Первая десятка CPI за год не изменилась, лидерами остаются Новая Зеландия и Дания - они наростили по одному баллу и теперь имеют по 88 из 100.

В конце списка оказались Сирия (14), Сомали (12) и Южный Судан (12) - страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация и где правительства лишь частично контролируют территорию страны.

Следует отметить, что для Украины нынешний результат - наивысший.

Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI 01

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"Наши балы в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАЗК, - объясняет исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик. - Так же на положительных результатах Украины отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время "турборежима" Верховной Рады и работа предыдущего правительства. Однако специфика СРI2020 не охватила те риски, которые особенно ярко вырисовывались в последние месяцы и могут существенно отбросить нас назад в сфере противодействия коррупции".

В TI Украина отмечают, что на СРI2021 могут повлиять:

- задержка с выполнением полноценной судебной реформы;
- давление на антикоррупционные институты и вмешательство в их работу;
- попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок;
- рост числа нападений на гражданских активистов, отсутствие наказания для виновных в нападениях.

"Если сейчас не остановить эти негативные процессы и тенденции, в следующем году наши показатели могут заметно ухудшиться", - отмечают в организации.
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Топ комментарии
+11
я не знаю кто считает эти индексы, но по моему мнению все с коррупцией у нас усугубилось в разы и переплюныло схемы яныка
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28.01.2021 10:00
+8
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6882 Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5393 Обновленная Юлия Тимошенко в коррупции не замечена
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28.01.2021 09:59
+7
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5198
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28.01.2021 09:57
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Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5198
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28.01.2021 09:57 Ответить
Це перемога чи зрада? Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2185
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28.01.2021 09:59 Ответить
Не, наоборот зрада не превращается. Этому мешает Закон сохранения Зрады. Зрада может только нарастать, она как энтропия в замкнутой системе.
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28.01.2021 10:04 Ответить
Стриманий оптимізм:
"
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства"."
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28.01.2021 10:02 Ответить
так вот и я об этом: получается, что при правлении Пороха коррупция все время снижалась.

Почему же СМИ говорили обратное? Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 1447
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28.01.2021 11:46 Ответить
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9821
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28.01.2021 10:13 Ответить
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6882 Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5393 Обновленная Юлия Тимошенко в коррупции не замечена
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28.01.2021 09:59 Ответить
Такий аудит, як Янек робив Юлі протягом трьох років, не робивсь, мабуть, НІКОМУ на Планеті. Але ЖОДНОГО корупційного інтересу в діях прем'єрки не віднайшли. Тому сарказм пана нехай буде на його совісті.
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28.01.2021 10:58 Ответить
Ваня, йди обіймайся з Єрмаком краще.
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28.01.2021 11:02 Ответить
шкуру на морде так натянули шо теперь и паспорт прийдется переделывать или за бугром замучають)) на таможне.
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28.01.2021 11:00 Ответить
Дівуля обнулилася, тож і минула корупція з неї впала вон.
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28.01.2021 11:29 Ответить
я не знаю кто считает эти индексы, но по моему мнению все с коррупцией у нас усугубилось в разы и переплюныло схемы яныка
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28.01.2021 10:00 Ответить
в 19-м парашенка был занят выборами, поэтому не варавал, а потом опять начал варавать, еще больше! владимир александавич, ты что, слепой?! лови его!
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28.01.2021 10:00 Ответить
ты, парахабот, глаза с утра рашенками залепил, теперь тут гафкаеш! ничего, скоро все реформы доведутся до конца, будешь гудрон жрать!
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28.01.2021 10:07 Ответить
да да это Пэтро окоянный , так намарадёрил шо в списке с одной стороны Африка а с другой Сомали Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6814 астанавись проклятый!!!!!
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28.01.2021 11:03 Ответить
ага, и это его есчо владимир александравич сдерживает!1 а есль бы не зеленский, то где была бы украина?!!!
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28.01.2021 11:34 Ответить
еслиб не могучая воля ********** !!! мы бы уже были в белгородской области мухосранского края амурского региона как крысчане и концерты квартал 95 проходили бы прям возле мавзолея и ***** бы хлопало в ладоши в первом ряду, но не бывать этому!! пока сильна воля и тесны ягодицы у великого владимира аликсандровича.
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28.01.2021 13:30 Ответить
ИДИ ОБНИМУ!!
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28.01.2021 13:33 Ответить
не хвалите, как ни как 20 год продаю билеты на квартал 95, вы моя аудитория.
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28.01.2021 13:36 Ответить
то есть вам платят деньги, чтоб посмотреть на обизянку президента? ермак, Вы?
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28.01.2021 13:39 Ответить
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2941 ермак перекуп, я сердце сегодняшнего балагана.
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28.01.2021 14:18 Ответить
О это как мне же зелохи доказывали что клоун частный мальчик и, И. СУКИ как вас долбодятлов понять, никогда не забуду и не прощу.
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28.01.2021 10:00 Ответить
это все Порошенко виноват...
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28.01.2021 10:01 Ответить
Агааааа,я так и знал.
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28.01.2021 10:07 Ответить
Бриллиантовые прокуроры!
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28.01.2021 10:11 Ответить
Леонид Данилыч создал Олигархат не для развала,а для развития Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 3298Коломойский и зять Кучмы миллиардер Пинчук стали нищими...Земляк земляку глаза не выколит..
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28.01.2021 10:02 Ответить
начинать с Кучмы и по списку.
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28.01.2021 10:03 Ответить
Восприятие восприятию рознь.
По восприятию, точнее неприятию коррупции народом - то да.
А по восприятию коррупции властью - это ж они ее пестуют, она их кормит, она для них мать родна, скатерть-самобранка, тугая мошна и золотой божок, на которого нынешняя власть молится пуще всех прежних. Не льстите нашей власти.
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28.01.2021 10:04 Ответить
как раз таки народ принимает ключевое принятие коррупции в стране, люди дают взятки,берут взятки,уклоняются от налогов, выдают зарплаты в конвертах дабы не платить налоги и так далее... власть и народ разворовали страну до нитки,если кто то из народа дорывается до более мение злачного места на госспосаде то начинает воровать по черному,так что не льстите нашему народу,что народ что власть одно рябое
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28.01.2021 10:11 Ответить
Предлагаю вернуть из США Пашу Лазаренко,они создадут с Тимошенко оппозицию Леонид Данилычу и Зеле... Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 7322
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28.01.2021 10:05 Ответить
проплаченный зе-гнидами вброс журнашлюх...
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28.01.2021 10:06 Ответить
100%. Зєля зручно всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Знищив малий і середній бізнес, взявсь продати останнє - землю і стратегічну держвласність іноземним ТНК. Тупіцький з КС йому заважає, бо вимагає провести референдум.
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28.01.2021 10:28 Ответить
Петя с нуля наполнил бюджет в воюющей стране и восстановил армию, создал международную коалицию борьбы с паРашей и вернул Украине душу - религию.

ты, колаборант вонючий, работаешь на врага.

референдум - первый шаг к глобальной диктатуре.
пишу не для тебя, предателя, а может кто из людей ищет инфу...
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28.01.2021 10:39 Ответить
Вибач, кацапюра нульова, помиливсь адресою. Нікі нормального і твій(клона?) дуже схожі.
___________
Як там твій пуйло? В бункері? Ну нех№й шаст%ть
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28.01.2021 10:53 Ответить
баран
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28.01.2021 11:12 Ответить
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9142
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28.01.2021 11:16 Ответить
я тащусь, чмо, что не так из того что написано мною? или ты просто хохол-малорос, подрабатывающий у х.йла?
ответь пожалуйста.
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28.01.2021 11:19 Ответить
додам, бо є ще маленька надія шо ти несвідомо працюєш на ворога і зможеш виправити свою помилку.
Зараз реванш ворога.
І єдина можливість перемогти - це єднання.
Ти, разом з ворогами нищиш своїх.
Якщо не можеш по іншому - то не допомагай ворогу - не чіпай своїх, а працюй проти ворогів України.
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28.01.2021 11:47 Ответить
А бідна Дівуля все не може туди всунутися ніяк, вже замовляє на вечір і ніч Дермака, щоб він на неї звернув увагу замість внучки Фокіна, зробила пластику... Дивись Ваня щоб ти не потрапив під...
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28.01.2021 11:32 Ответить
Мне кажется, было бы куда понятней, если бы приводили конкретные сферы, в которых коррупция уменьшилась/увеличилась, ну и показывали уровень инвестиций. Не будет же инвестор вкладываться в страну, где он не поймет - каковы у него будут затраты на всякие проверки и иметь риск рейдерского захвата.
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28.01.2021 10:07 Ответить
Судя по этому рейтингу в Рашке просто нет коррупции))))))ржунимагу!
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28.01.2021 10:07 Ответить
Этот график немного не так работает)), чеи больше баллов тем меньше коррупции, у кацапстана 30, хуче чем в Украине - 33, ну я удивился, что даже в Польше 56 баллов, коррупция тоже серезно расползлась.
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28.01.2021 10:24 Ответить
Странно, где они в Польше коррупцию нашли. Хотя это индекс ВОСПРИЯТИЯ коррупции, а восприятие- субьективно. Поляки вообще все воспринимают негативно и пессимистично.
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28.01.2021 11:10 Ответить
Ну, а в Данії цей показник- 88 (1 місце), Британія-80, Гонконг-76.

Це значить, що там самі депресивні песимісти живуть?
А на Расєї- 30 = всі щасливі?

А Україна при зелені рвонула , а при *****- ще сильніше, це що, типу "побороли дафіга корупції"?
Пацуватий якийсь індекс виходить. З чого вони його висмоктують??
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28.01.2021 11:54 Ответить
Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия - все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла. Источник: https://censor.net/ru/n3244547\\\\\\\\\\\\\

А зато у нас чернозем!!!11 правда из Израиля импортируем овощи, но это просто потому что дешевле с пустыни овощи привезти. Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2180
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28.01.2021 10:09 Ответить
Зелёная корупция !
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28.01.2021 10:10 Ответить
Шото этот индекс ниочем.

ЗЕ лично покрывает коррупцию в ОП, СБУ, ГБР и судах, но индексы красивые да.
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28.01.2021 10:10 Ответить
За всю историю человечества коррупцию смог победить только Бенито Муссолини,правда при этом он за 8 лет расстрелял 2 с лишним миллиона итальянцев...Это геноцид Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2297если мыслить по Мавзолейному Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2297
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28.01.2021 10:11 Ответить
Интересно, а какой процент Украинцев не даёт взятки на бытовом уровне? Полицаям, врачам, учителям, таможенникам.... или во всем виноваты только чиновнике. Когда даёшь по 500 грн мусору или таможеннику только что бы сэкономить время это не считается?!
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28.01.2021 10:11 Ответить
У нас хоть что то работает без взяток? Назови.
Медицина, полиция, прокуратура, высшие учебные...
В руках коррупционеров возможности создавать такие условия, что не получишь результат без смазки. Все стороны получают то, что им нужно и всех это устраивает на бытовом уровне и это копеечная коррупция. Основная коррупция не тут, а в других кабинетах и портфелях.
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28.01.2021 10:16 Ответить
Открою Вам секрет, я более 10 лет не даю никому даже на таможне...знание своих прав и законов в этом очень помогает. И сейчас даже на таможне меня не трогают, потому что знают мою позицию, и стою я в тех же очередях что и те кто кладёт в док-ты купюры, и по времени это занимает столько же. Вы там что то говорили про революцию достоинства и не рабов? Так давать взятки это достойно и удел не рабов?
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28.01.2021 10:22 Ответить
Так если ничего не везти с контракта, то и докопаться не к чему. А багаж, пусть проверяют, если им делать нечего.
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28.01.2021 11:16 Ответить
Докопаться можно к чему угодно, но как показывает практика, очень часто это докапывание «на лоха», если Вы «прикормили» инспектора и считаете что по другому никак, то даже если у Вас все будет все в порядке, он найдёт к чему прикопаться...
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28.01.2021 11:21 Ответить
как раз копеечная коррупция которая всех устраивает и создает сознание того что все в этой стране продается и покупаеться,зачем потом удивлятся что в больших кабинетах идет та же купля продажа только за большие бабки? все взаимосвязано,общество очень гнилое
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28.01.2021 10:22 Ответить
Полностью согласен. Берут потому что дают и виноват в этом не тот кто берет а тот кто даёт а потом плачется что у нас страна погрузла в коррупции и мы плохо живём. Очень хорошо работало с гайцами когда они получали грамотный отпор, и даже когда я действительно нарушал, меня отпускали, потому что понимали что пока они будут составлять протокол, они пропустят штук 10 терпил, которые упадут на колени с купюрой в зубах. Точно так же это работает и в таможне, если у тебя все в порядке, то не надо нести деньги только за то что ты пришёл. А если ты хочешь стоимость занизить или в падло бумажку поехать взять и даёшь инспектору и считаешь что это фигня и во всем виноваты чиновники, то ты не имеешь права скулить что плохо живёшь.
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28.01.2021 10:42 Ответить
согласен,виновато украинское ощество в целом в которое входят и простые люди и власть, все берут взятки и дают взятки просто потому что им привычнее уже дать взятку в больнице,детсаде или школе и получить желаемое без очереди и лишнего гемороя,это уже такой менталитет сложилься в украинцев,это здесь норма,что для европейца дико,для украинца ок. Но главное что все хотят жить как в Европе,воровать,не уплачивать налоги,брать и давать взятки,и хотят еще чтобы в бюджете этой нещасной страны из воздуха прям появлялись деньги на медицину,образование,инфраструктуру и так далее
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28.01.2021 10:16 Ответить
1. В Польше, Румынии, Дании и т.п. - где коррупция низка - этот индекс ВЫСОКИЙ.
2. Т.е., ЧЕМ ВЫШЕ ИНДЕКС, ТЕМ МЕНЬШЕ КОРРУПЦИЯ.

Прекрасно.
Т.о., за время правления Пороха индекс вырос с 26 до 32, т.е.

за время правления Пороха коррупция постоянно снижалась.
А почему же журнашлюхи говорили обратное? Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9149
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28.01.2021 10:12 Ответить
Так это график не снижения самой коррупции, а повышения восприятия коррупции. Что само по себе очень субьективно. Большинство опрашиваемых, может и не поняло, о чем их анкетируют.
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28.01.2021 11:20 Ответить
Ага, свинарчуки з рюкзаковими знижували при Свині,
а при Зелені- корабельні сосни і собачі роти ще дужче знижують.
Пробзділось щось в Трансперенсі Інтернешинл
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28.01.2021 12:01 Ответить
да-да-да, "свынарчукы усэ розикралы" Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 4704

"свынарчуков" нет уже 2 года - ну и как? нравится?

хочу свинарчуков назад - пусть они меня обкрадают так, как в 16-18 гг!!!
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28.01.2021 12:06 Ответить
А я не хочу.
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28.01.2021 12:23 Ответить
Ну, тада покупай яйца по 50 (а еще Пасхи не было), картошку по 15, и плати по 6000 за коммуналку.
Не вопрос. Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 7519
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28.01.2021 14:23 Ответить
ти що, торгуєш цією х.ньою ?
з такими цінами можеш іти нах.
Досить, що долари через твого кнюра по 28 купую.
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28.01.2021 16:20 Ответить
я в всегда говорил что не стоит верить никогда рос. сми и журналистам, блогерам так и украинских ими же проплаченных. Их рейтинги, расследования и сюжеты не стоят и гроша! Нужно всегда смотреть международную аналитику, только там объективные данные. Но наш народ быстрее поверить 1+1 и скабеевой так и живём
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28.01.2021 10:18 Ответить
По уровню коррупции РАБссия вне конкуренции...простой пример из Ютьюба...полковник МВД РАБссии Захарченко попал под колпак и у него дома и в гараже было изъято миллиарды бабосов.Пример недавний...также полковник кажись нацгвардии Путлера попал под раздачу,ихъято тонны рублевой бумаги и долляров Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9798Представьте какими суммами орудуют генералы...
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28.01.2021 10:20 Ответить
Це відверта реставрація недобитих Льодовою революцією донецько-луганських хом'яків підвищує рейтинг боротьби з коруцією епохи зеленомавпного періоду правління? Не вірю в це як в природній вірус ковиду-19!
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28.01.2021 10:23 Ответить
Мыкола Янович Азиров и его сын стали миллиардерами всего за 3 года,другая семейка ...Раиса Богатырева и ее сын также стали миллиардерами за пару лет...Трамадол сделал чудекса... Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 4733
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28.01.2021 10:27 Ответить
Блин, хорошо идём, но есть еще куда расти.
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28.01.2021 10:31 Ответить
Вонаукраланашефсьо. Але за три роки аудиту найдорожчими, американськими аудиторами(за мільони доларів українських платників податків) в діях Вони не було винайдено ЖОДНОГО корупційного інтересу. За це і посадили?
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28.01.2021 10:36 Ответить
Ваня, йди на колінках у єрмака посиди. Дістав вже тут зі своєю Воною.
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28.01.2021 11:05 Ответить
Так все ж правда, що не так? Людям зараз правда потрібна
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28.01.2021 11:15 Ответить
Мой опыт общения с госструктурами говорит о том, что за время правления Зе-президента чиновники вообще потеряли страх от безнаказанности. Без взяток вообще ничего не решить. А в августе 2019 все были на стреме. А как иначе если все видят как топы плюют на законы - и им ничего, как крышуется топ коррупция, как превуалируют политические решения над законом? Зе-утырки развалили все
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28.01.2021 10:44 Ответить
Якщо правильно сказати, то буде - довалили. Янек і Пєця теж доклали до цього свої руки.
____________
Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
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28.01.2021 10:47 Ответить
родной, ты легко можешь убедиться, что при Порохе коррупция постоянно снижалась.
В 14-18 гг индекс вырос от 26 до 32.
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28.01.2021 11:50 Ответить
Це, хіба що, якщо головою сильно вдаритись...
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28.01.2021 12:04 Ответить
смотри на график выше.
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6059

Мужик - ну слепому ж ясно, что пархатые все растаскивают по норам и все валят и сливают.
Ты либо проплаченный, либо слепой.
Оглянись.
Посмотри на ценники.
Посмотри на платежки.

Порошенко тебе плохой был?
Ну и как без Порошенко - лучше стало?
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28.01.2021 12:09 Ответить
Свиня- остання тварюка.

Теперішній- просто злодійкуватий недоумок.

Краще не стало, але це не значить, що янукович був няшка. Чи може ти хочеш овоча взад? Радянської ковбаси по 2.20 ?
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28.01.2021 12:20 Ответить
Добре, що є хоч якийсь "успіх" влади, скільки вже може бути "зашкварів". Є сподівання, що в 2021 році влада "побореться" за більш високе місце. Особливо коли це питання буде поставлено під "особистий контроль".
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28.01.2021 11:14 Ответить
Это целый бизнес-набрать пару тысяч ботанов по всему миру и они тебе индексы из газетных статей будут извлекать. В Украине катастрофически усугубилась ситуация с разворовыванием бюджета, президет лично укрывает Татарова, прославившегося на ниве коррупции-а индексы то растут! Вот когда стоимость км дороги в 21 будет превышать стоимость 18-го года в 8 раз, а не в 3, как в 20-м-тада индекс у Украины зашкалит!
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28.01.2021 11:21 Ответить
Дякуємо сивочолому, який не ліквідував розсадник корупції ОАСК ще в 2016 році
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28.01.2021 12:34 Ответить
 
 