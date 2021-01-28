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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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санкции (10609) США (23153) Слуга народа (2547) Потураев (135) Дубинский Александр (413)

"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Никита Потураев считает целесообразным провести тайное голосование по вопросу исключения Александра Дубинского из фракции "СН".

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ в комментарии.

"Я категорически не поддерживаю вариант "выливать" все в чат. Проведение опроса таким образом может поставить под вопрос легитимность решения, которое должно быть принято", - заявил он.

"Я был на заседании СН 25 января. Президент высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции. Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий. Были люди, которые выступали "адвокатами" Александра Дубинского, и те, кто был очень возмущен. Лично я обеспокоен этой ситуацией. Если я не ошибаюсь, впервые в истории народный депутат попадает под санкции США. Конечно, тут, с одной стороны, не должно быть нарушения основ демократии, парламентаризма и законов. С другой – должен быть четкий и однозначный политический ответ. Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. Если даже "вынести за скобки" постоянные попытки расшатать ситуацию в самой фракции, и говорить о сфере национальных интересов Украины, безусловно, нам нужно строить крепкие и стабильные отношения с Америкой. Безотносительно того, какая там администрация – республиканская или демократическая. Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержки западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде. Потому что даже опыт того же оккупированного Крыма показывает: предатели получают места не в Госдуме Российской Федерации, а на свалках", - рассказал Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ

"Я вижу, что Дубинский настроен защищать свои интересы. То, что он отказывается добровольно уйти – это тоже позиция. Как бы я ни относился к тому, что происходит, Александр имеет на нее право. Приведет ли эта ситуация к тому, что фракция "рассыплется"? Такое развитие событий давно предрекают. Но этого же не произошло. Фракция всегда была неоднородной (как и само украинское общество). Тут есть сторонники западного курса страны, а есть и те, кто выступает за примирение с Россией, есть либералы, но и консерваторы тоже. То есть, фракция такая, как и вся Украина", - резюмировал "слуга народа".

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+10
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 523
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28.01.2021 10:19
+9
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2107
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28.01.2021 10:20
+8
Так?
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2371
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28.01.2021 10:05
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Так?
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2371
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28.01.2021 10:05 Ответить
Дубинский был жестким как всегда.)

#в_рот и другое в его репертуаре.
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28.01.2021 10:05 Ответить
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2107
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28.01.2021 10:20 Ответить
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 8810
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28.01.2021 10:07 Ответить
І хто кого ...бав цікаво. "Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 1790

Здається мені, що знизу був Зєбоба. Бо Дубінеску глашатай "хозяїна" і на нього гирчать слузі не можна.
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28.01.2021 10:07 Ответить
Не збиткуйтеся з імпотентів, там можлива лише імітація.
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28.01.2021 11:35 Ответить
Показуха-клоунада !
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28.01.2021 10:07 Ответить
как то насрать на все цирковые представления клоунов... та и на самих гнид-клоунов...
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28.01.2021 10:09 Ответить
Понятно. Был тупой, жесткий ржач "смешного" и "собачего рота" "Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 1386
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28.01.2021 10:10 Ответить
-Бу-бу-бу...
-Мі-мі-мі...
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28.01.2021 10:14 Ответить
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 523
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28.01.2021 10:19 Ответить
клован вообще по жизни парень жесткий, особенно со всякими собачьими ртами
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28.01.2021 10:19 Ответить
Какая прелесть 😂😂😂😂😂😱
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28.01.2021 10:20 Ответить
перетасовка вашей продажной фракции туда-сюда это несомненно сейчас самое важное для страны да зеленский? пусть экономика и благосостояние украинцев летит в тартарары, а тебе надо дубинского из фракции убирать, больше занятся конечно нечем! вчера почитал пост люсика арестовича и его крик-".... украинцы вы даже не знаете и не догадуетесь из за отсутствия информации которой обладаем мы в оп, насколько всё в Украине плохо"! это что зеленский? оценка твоей работы?
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28.01.2021 10:20 Ответить
Капец, дніще. По слідам чівокуня. Крок в крок.
Янукович жестко поговорил со своими министрами
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28.01.2021 10:22 Ответить
Какой разговор нанайско-еврейских мальчиков цирка Коломойского, известно.Ты чего?-Я ничего. А ты чего? -И я ничего. И разбежались.
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28.01.2021 10:25 Ответить
Цією відмазкою викликав в Тирнеті лише регіт. Ідійот.
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28.01.2021 10:26 Ответить
Вава пісюном по роялю ляпав?
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28.01.2021 10:42 Ответить
Думаю на этой беседе про Вовин писюн вообще не шло, писюн был чужой, он использовал другие части тела, да и рояля не было
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28.01.2021 11:20 Ответить
"Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий"

- Он сообщил, что был близок с матерью собеседника, и также выразил готовность к интимным отношениям со всей фракцией, а также, со всей верховной радой, в целом
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28.01.2021 10:51 Ответить
Але був посланий в "першеджерело" з побажанням поглибше.
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28.01.2021 11:38 Ответить
"Тупой, ещё тупее".
Украинское быдло оно такое... суровое! А пачему не позвали ЖОПАблок?! - смотрящих за всем этим цирком. Паханат абидицца может.
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28.01.2021 12:00 Ответить
Да пох....
Я в эти сказки уже не верю...
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28.01.2021 12:01 Ответить
та знаем, знаем - "я же не лох! мне 42 года!". а, ну да. 43 уже.
"Слуга народу" Потураєв про бесіду Зеленського з Дубінським: "Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка" - Цензор.НЕТ 5555
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28.01.2021 12:02 Ответить
Жестко борются нанайские мальчики.
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28.01.2021 12:25 Ответить
 
 