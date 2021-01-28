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Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды

Во Франции задержали девять молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Задержание девяти подростков, являющихся членами одной группировки (банды), проведено утром 28 января. Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Как позже сообщили в пресс-службе посольства Украины во Франции, утром 28 января в г. Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.

Согласно сообщению прокуратуры Парижа, арестованные были взяты под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

"Исходя из первых элементов расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения - мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванв. 

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения присутствовало интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Посольство продолжает отслеживать ситуацию. Посол Омельченко находится в прямом контакте с прокурором Парижа.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды 01
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Топ комментарии
+12
Членограй может дальше нюхать кокс, спокойно ...
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28.01.2021 10:17
+7
Что субтильный украинский паренек 14 лет был "грозой" парижского криминалитета? Ученик колледжа был закаленным бойцом уличной банды? А если немного головой подумать? А вообще да, здоровья ему...
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28.01.2021 10:42
+5
Ниже, в ленте новостей, писали что он вроде тоже из банды а его мамаша остарбайтеров в Францию поставляет.
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28.01.2021 11:02
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Членограй может дальше нюхать кокс, спокойно ...
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28.01.2021 10:17 Ответить
Клоун тогда, вообще зря со своими комментариями вылез - это было не его дело, этим МИД должен был заниматься. У него как руководителя воюющей страны сидящей в карантине, есть куча других дел....Но сильно хотелось попиариться....,а теперь окажется что этот пацан член банды и Рашка начнет раскручивать темы про "украинские банды" и "украинскую мафию" в ЕС и пошло поехало...
А раз пошел негатив, то тут Клоун как всегда отморозится, типа проблемы нет и все пойдет на самотек! И проблемы получит не он а Украина в целом!!!
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28.01.2021 11:28 Ответить
PS Пока оно, не вытащило эту новость на мировой уровень - это было рядовое преступление, которое бы расследовали и про которое забыли. Нет же душа требовала цирка!
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28.01.2021 11:31 Ответить
типо он и сам бандит?
У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 4508
бывает же - как вот с Савченко например. сперва облобызают, а потом - У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 204
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28.01.2021 10:27 Ответить
Так то вони там просто серіал знімали і вона була в головній ролі вмісті з рубаном?
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28.01.2021 10:41 Ответить
Что субтильный украинский паренек 14 лет был "грозой" парижского криминалитета? Ученик колледжа был закаленным бойцом уличной банды? А если немного головой подумать? А вообще да, здоровья ему...
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28.01.2021 10:42 Ответить
мог курьером
мог употреблять
мог машины обворовывать
14 лет...
это не 14 месяцев))
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28.01.2021 11:17 Ответить
Армии адвокатов подонков теперь важно будет дегуманизировать образ жертвы, но даже им придется доказывать не то, кем мог быть, а то кем был пострадавший.
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28.01.2021 11:30 Ответить
столько фигурантов
кто то здаст по любому
хоть терпилы
хоть обвиняймые
а адвокаты успешно получат
гонорары независимо от исхода дела))
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28.01.2021 12:58 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4321199-u-posolstvi-sprostuvaly-scho-pobytyi-u-paryzhi-pidlitok-vidomyi-politsii
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28.01.2021 14:57 Ответить
Дебіле, поліції він не був відомим як кримінальний елемент. Читати вмієш більше букв ніж у заголовку статті?
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28.01.2021 14:00 Ответить
животное
дибилое это твой папа который гомиком доючил подельника
и твоей мамке кончило
тебя кто спрашивал???
нпучилось писать???
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28.01.2021 16:29 Ответить
А де написано, що постраждалий - член банди. Я прочитав, що 9 затриманих - члени однієї банди.
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28.01.2021 10:42 Ответить
Ниже, в ленте новостей, писали что он вроде тоже из банды а его мамаша остарбайтеров в Францию поставляет.
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28.01.2021 11:02 Ответить
Це так, але з цього тексту незрозуміло чи він в цій банді, і дев'ять чоловік включно з ним, чи не входить в цю банду. Не стаття журналіста, а якийсь твір на вільну тему третьокласника.
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28.01.2021 11:11 Ответить
может в конкурирующей банде был?
ну просто так ведь тоже ничего не бывает, так шо нефиг лепить кумира, особенно если Зеля взбеснулся
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28.01.2021 11:19 Ответить
Детальну інформацію треба читати у французькій пресі. а завдання Цензора, це "активувати" своїх відвідувачів на "коментарі"
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28.01.2021 11:21 Ответить
Заарештували дев'ятьох підозрюваних у побитті Юрія. Вісім з них підлітки, а один, - повнолітній. Район, де стався злочин, відомий кримінальною активністю, через що місцева влада понатицяла там купу відеокамер для спостереження. Власне, саме побиття теж потрапило на відео, але громадськості вирішили його не показувати, начебто з-за надмірної жорстокості. Можливо (це моє припущення), тому що нападники були неграми, - щоб не розпалювати расові пристрасті.
На п'ятьох хлопців налетіли десяток. Четверо втекли, а Юрій не встиг. Його били буквально кілька секунд, - але били молотками, і штрикали ножами.
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28.01.2021 12:28 Ответить
Що там відбулося насправді, покаже час. Але певні питання все-ж таки є, наприклад те, що його мати, ніби то не заперечує, що займається поставкою гастарбайтерів в Францію. (торгує людьми)
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28.01.2021 12:39 Ответить
ну "спасиб*", как всегда - сперва делают героем, а потом У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 1113
тот же напр. семен Семенченко - оказалось что руснявый, да и то как успешно свалил, оставив бойцов, но нет, он ся считает патриотом. патриотом России походу.
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28.01.2021 11:17 Ответить
Семенченко, никогда героем не был! Это жулик и аферист, воспользовавшийся смутным временем для всплытия наверх.
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28.01.2021 11:26 Ответить
Піхли ви обидва кацапоботи нахєр, Семенченко їм пече, звиздуйте чпокати в дупу свого Гіркина.
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28.01.2021 11:30 Ответить
Поясни краще, чому Констянтин Гришин, в Семена Семенченка перейменувався, а його діти ніІ І чому цього героя-фраєра військового звання позбавили?..
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28.01.2021 12:28 Ответить
Ха!
как мой батя - Савченко герой,

даже после того как СБУ записала какой она "герой" то.
так и ты с "семенченко". А замашки - прямо скрепные у тя. послушай пранки Вольнова - там русаки тоже за "чпок" и за зад через одного грозятся У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 4297
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28.01.2021 13:11 Ответить
ти читати вмієш? перечитай ще раз статтю, може дійде до тебе
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28.01.2021 14:01 Ответить
До мене не тільки зміст статті не доходить, а навіть і зміст деяких коментарів... У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 3134
Раніше, на Цензорі, була новина з посилання на французькі газети про те, що потерпілий сам належав до якогось угрупування, а його мати займається посередництвом з працевлаштування українців у Франції і які нібито написали на неї заяву в прокуратуру Франції.
Так що не так? Ти сам, мій коментар, уважно прочитав?.. У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 7892
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28.01.2021 14:42 Ответить
Украинская власть требует защитить во Франции украинско бандита ? )))
А то что в зелёном правительстве бандит на предателе это их не интересует ?
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28.01.2021 10:32 Ответить
то он рёально бандик что-ли?
У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 865
разогнали как с Савченко а оказалось что неспроста на парня наехали другие "коллеги"?
и кстати, мне нравится "встряска" такая, но их надо с тыщу шоп нарот перестал верить в "зрада-перемога"(т.е. в 100% либо зрадник, либо бохомолец)
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28.01.2021 10:52 Ответить
Шановний, словником якої мови ви користуєтесь? На українську не схожа. Це у вас така "руська" (стулка, чулка, прийшов, привєт і т.п. )
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28.01.2021 12:23 Ответить
у мене рідна - наша, а то шо пишемо ми всі тут - та хоча б по-абхазькому мона писати У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 1638
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28.01.2021 13:07 Ответить
Дякую за відповідь. Зрозумів. Значит можно и по-руськи и по- абхазькому..
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28.01.2021 13:49 Ответить
до речі якшо хочете - книга про Гітлера:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/686-toland-12-1
ну там перемотати тра. на початок, але ненавиджу вже крикунів шо Пітіна рівняють з вусатеньким діячем
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28.01.2021 14:49 Ответить
Дякую.
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28.01.2021 16:00 Ответить
"Украинский подросток" о котором месяц трубит Цензор и вписался сам Гринпоц, гражданин Франции, как и его мама, которая замужем, естественно, за арабом. Тоже французом, какими обычно бывают арабом.
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28.01.2021 11:53 Ответить
арабы
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28.01.2021 11:54 Ответить
укро араб а я думал нежный няшка жертва как жить теперь У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 8519
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28.01.2021 12:07 Ответить
"Подростка украинского происхождения" (с) Воооот. Это уже ближе к теме. Наверняка он гражданин Франции. А учитывая то, что отец его- индус, он ещё и "подросток индийского происхождения".
Вопрос: зачем наш МИД лезет в эту мутную историю с разборками подростковых банд и нелегальными гастробайтерами? Если пострадавший НЕ гражданин Украины.
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28.01.2021 12:18 Ответить
О! То його мумуля по іноземцям спеціалістка. Та ще й торгівлею людьми займалася. Шустра тьотя.
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28.01.2021 12:49 Ответить
 
 