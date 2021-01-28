Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды
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Во Франции задержали девять молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Задержание девяти подростков, являющихся членами одной группировки (банды), проведено утром 28 января. Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.
Как позже сообщили в пресс-службе посольства Украины во Франции, утром 28 января в г. Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.
Согласно сообщению прокуратуры Парижа, арестованные были взяты под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.
"Исходя из первых элементов расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения - мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванв.
В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения присутствовало интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - сказано в сообщении.
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Посольство продолжает отслеживать ситуацию. Посол Омельченко находится в прямом контакте с прокурором Парижа.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
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А раз пошел негатив, то тут Клоун как всегда отморозится, типа проблемы нет и все пойдет на самотек! И проблемы получит не он а Украина в целом!!!
бывает же - как вот с Савченко например. сперва облобызают, а потом -
мог употреблять
мог машины обворовывать
14 лет...
это не 14 месяцев))
кто то здаст по любому
хоть терпилы
хоть обвиняймые
а адвокаты успешно получат
гонорары независимо от исхода дела))
дибилое это твой папа который гомиком доючил подельника
и твоей мамке кончило
тебя кто спрашивал???
нпучилось писать???
ну просто так ведь тоже ничего не бывает, так шо нефиг лепить кумира, особенно если Зеля взбеснулся
На п'ятьох хлопців налетіли десяток. Четверо втекли, а Юрій не встиг. Його били буквально кілька секунд, - але били молотками, і штрикали ножами.
тот же напр. семен Семенченко - оказалось что руснявый, да и то как успешно свалил, оставив бойцов, но нет, он ся считает патриотом. патриотом России походу.
как мой батя - Савченко герой,
даже после того как СБУ записала какой она "герой" то.
так и ты с "семенченко". А замашки - прямо скрепные у тя. послушай пранки Вольнова - там русаки тоже за "чпок" и за зад через одного грозятся
Раніше, на Цензорі, була новина з посилання на французькі газети про те, що потерпілий сам належав до якогось угрупування, а його мати займається посередництвом з працевлаштування українців у Франції і які нібито написали на неї заяву в прокуратуру Франції.
Так що не так? Ти сам, мій коментар, уважно прочитав?..
А то что в зелёном правительстве бандит на предателе это их не интересует ?
разогнали как с Савченко а оказалось что неспроста на парня наехали другие "коллеги"?
и кстати, мне нравится "встряска" такая, но их надо с тыщу шоп нарот перестал верить в "зрада-перемога"(т.е. в 100% либо зрадник, либо бохомолец)
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/686-toland-12-1
ну там перемотати тра. на початок, але ненавиджу вже крикунів шо Пітіна рівняють з вусатеньким діячем
Вопрос: зачем наш МИД лезет в эту мутную историю с разборками подростковых банд и нелегальными гастробайтерами? Если пострадавший НЕ гражданин Украины.