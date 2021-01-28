Ликвидированы псевдоброкерские центры, присваивавшие средства клиентов в Киеве. Свыше 3 тыс. обманутых, - СБУ. ФОТО

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Киберспециалисты СБУ установили, что организаторы создали сеть колл-центров, где работало около 250 операторов, привлекавших "клиентов". С этой целью они также зарегистрировали 150 аккаунтов в популярной социальной сети. Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.

После перечисления средств через электронные платежные системы злоумышленники создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до 5000 долларов США.

Вторым направлением противоправной деятельности организаторов являлось микрокредитование. Дельцы неправомерно начисляли своим "клиентам", которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. К "выбиванию" искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании. Общее количество обманутых "клиентов" по ​​обоим направлениям составляет примерно 3000 человек.













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В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 250 единиц компьютерной техники, мобильные устройства и образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств граждан и вывода их на криптокошельки. Также изъяты 157 сим-карт, которые использовали для регистрации аккаунтов в соцсети. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.

С начала года главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области заблокировало деятельность 7 подпольных колл-центров, так называемой "ботофермы", через которые злоумышленники предоставляли псевдоброкерские услуги и осуществляли онлайн микрокредитование.

Решением Святошинского районного суда г. Киева организатор одной из противоправных схем осужден по ч. 3 ст. 190 УК Украины.