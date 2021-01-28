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Чеченца, давшего отпор ОМОНу на митинге в Москве, задержали в Псковской области, - СМИ
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Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в участии в драке с омоновцами на митинге в поддержку Навального в Москве 23 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По сведениям ТАСС и Mash, молодого человека задержали в Псковской области, сейчас его доставляют в управление Следственного комитета по Москве.
Ранее в сети распространилось видео, снятое на Пушкинской площади 23 января. На записи видно, как молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками.
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+52 товарищ Маузер 2
показать весь комментарий28.01.2021 10:19
+17 Назар Проскуряков
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+15 Rhodesian
показать весь комментарий28.01.2021 10:24
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тупо псы за 800 евро, а не за идею. Мусорный дед платит копейки, а сам живет что шейхам не снилось. хотя м.б. ты совок и как все такие - высрав "фошист" подразумевают:
Лучше уж под москвой в тюрьме сидеть.
А еще лучше было уезжать из раши.
Один з заповідей радянської каральної системи
На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня. Эксперты GFР насчитали 234 боевых летательных аппарата, в том числе 39 истребителей и 33 ударных вертолёта
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Твоя невеста, кацапоид? Смотри какая вся русофилка, баба огонь!
Те, которые на коленях стоят, - в них лица лучше?
Они же по ним и вычесляют всех, кто на митинге был.