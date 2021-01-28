Чеченца, давшего отпор ОМОНу на митинге в Москве, задержали в Псковской области, - СМИ

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в участии в драке с омоновцами на митинге в поддержку Навального в Москве 23 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По сведениям ТАСС и Mash, молодого человека задержали в Псковской области, сейчас его доставляют в управление Следственного комитета по Москве.

Ранее в сети распространилось видео, снятое на Пушкинской площади 23 января. На записи видно, как молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками.

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