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Новости Политика Украины
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Главный прокурор Боснии заверила, что по делу украинской иконы проведено большое количество следственных действий, - Кирилич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главный прокурор Боснии заверила, что по делу украинской иконы проведено большое количество следственных действий, - Кирилич

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с боснийской коллегой Бисерой Туркович вопрос возвращения в Украину иконы, вывезенной из оккупированного Луганска и подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом Кирилич сообщил в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ. 

"С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - отметил Кирилич.

Кроме этого он сообщил, что обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич вопрос о взаимодействии обеих стран по делу иконы.

"Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий", - написал Кирилич.

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Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.

Автор: Ірина Дашківська
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28.01.2021 10:39 Ответить
Что, Додику пальчики откатали? Головний прокурор Боснії запевнила, що у справі української ікони проведено велику кількість слідчих дій, - Кирилич - Цензор.НЕТ 1090
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28.01.2021 10:46 Ответить
 
 