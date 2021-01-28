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Новости Политика Украины
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Арьев (655) Зеленский (16489) Коломойский (1762) США (23153) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Ситуация с исключением Александра Дубинского из фракции "СН" из-за введения против него санкций США свидетельствует о том, что внутри фракции продолжается противостояние между более-менее проевропейской прогрессивной частью "Слуги народа" и откровенно ватной.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, анализируя сложившуюся во фракции "Слуги народа" ситуация в связи с введением санкций США против Александра Дубинского.

"Пропетлять тут не выйдет. Если они думают, что таким образом смогут создать видимость деятельности, то глубоко заблуждаются. Если они своих избирателей держат за идиотов, то вряд ли так получится с людьми, которые прекрасно знают, что происходит на самом деле. Идет борьба Игоря Коломойского за то, чтобы сохранить одного из своих ключевых "агентов влияния". Мало того, сейчас продолжается противостояние между более-менее проевропейской прогрессивной частью "Слуги народа" и откровенно ватной – теми, кто рассказывает про внешнее управление Украиной и про "соросят", - заявил он.

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"Если Дубинского, как человека, который пребывает под санкциями нашего стратегического партнера, "сдадут", тогда группа в "Слуге народа", которая долго пыжилась, чтобы показать, как она набирает влияние, получит серьезный удар", - акцентировал нардеп.

"Зеленский – один из тех, кому "своя рубашка ближе к телу". Поэтому если он понимает последствия для себя лично, то он решит этот вопрос во фракции, как обычно: через давление, запугивания или подкуп. А если хочет "поиграться", то это не совсем та ситуация, где целесообразно так себя вести", - добавил Арьев.

"Вообще происходящие движения в СН закономерны, так как люди, которые объединены абсолютно разными и противоположными идеями, не могут держаться вместе в одной партии. Вот выяснилось, что в "Слуге народа" есть человек, которого откровенно назвали агентом России. А президент не может ничего сделать. Или делает вид, что не может. Давайте уже отсюда делать выводы. Возможно, не так уже и хочет что-то предпринять? Если бы у него было желание, то уже б и Ермака не было на должности, и Татарова тоже. Все эти вещи свидетельствуют о направленности Зеленского. Помните, ему не понравилось решение Конституционного Суда, так надумал его разогнать? А когда Окружный админсуд Киева (который уже называет суд с Окружной) принимает антиукраинское решение по поводу упоминания Майдана в учебниках истории, то от Зеленского никакой реакции. Получается, такой суд его полностью устраивает. Если бы меня сегодня спросили: оправдал ли Зеленский мои ожидания? Я бы ответил: Абсолютно! Потому что я от него с самого начала ничего хорошего не ждал. Он уперто продолжает движение к плохому окончанию своего президентства", - резюмировал нардеп.

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+15
Ваш собачий рот догавкався, і тепер ні мама, ні беня, ні 24 квартири, ні 17 машин, не допоможуть.

І ще ... Кононенко- самовисуванець.
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28.01.2021 10:48
+14
Сабачий рот єто аникорупционер типа? По мажоритарке тогда проходили все кого зебил лайкнул.
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28.01.2021 10:41
+12
СН-фракция ватных калоедов-малороссов
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28.01.2021 10:43
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Дубінський це поганий рот коломойського і тому Дубінського потрібно не тільки з фракції викинути, а й взагалі віддати американцям, хай посидить в американській в'язниці з мексиканцями.
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28.01.2021 10:37 Ответить
лучше с чернокожими...в тюрьме Оз))))...приобрёл бы много полезных навыков))
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28.01.2021 10:39 Ответить
Нашли бы применение на его собачий рот Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 8806
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28.01.2021 10:57 Ответить
Лучше в Гуантанамо с ИГИЛовцами.
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28.01.2021 11:10 Ответить
А что с ним могут сделать? Он выиграл выборы по мажоритарке у вашего соратника коррупционера Кононенко, который сейчас прячется по заграницам
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28.01.2021 10:36 Ответить
Сабачий рот єто аникорупционер типа? По мажоритарке тогда проходили все кого зебил лайкнул.
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28.01.2021 10:41 Ответить
И проголосовал за ликвидацию района, в котором он выиграл выборы, против воли своих избирателей. По-моему, скоро кто-то другой будет заграницей прятаться, а именно в *********.
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28.01.2021 10:42 Ответить
Ваш собачий рот догавкався, і тепер ні мама, ні беня, ні 24 квартири, ні 17 машин, не допоможуть.

І ще ... Кононенко- самовисуванець.
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28.01.2021 10:48 Ответить
кононенко вор и подельник мародкра.дубинский персонаж от коломойши...и что?
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28.01.2021 10:51 Ответить
Подельнік кого?
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28.01.2021 10:55 Ответить
Гэнрих, ты чего так возбудился, болезный?
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28.01.2021 10:50 Ответить
Хто більше гавка , в того більша ставка 🤣
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28.01.2021 11:00 Ответить
Анна Скороход тоже пройшла по мажоритарке в 93 округе от 'слуг".
Исключили на раз-два.
Так что не надо ....
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28.01.2021 10:53 Ответить
Тогда была "монобильшисть". Отряд не заметил потери бойца.
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28.01.2021 11:48 Ответить
Не так давно проголосували за вигнання Лероса.
Інша справа, що за Дубинярою стоїть Бєня, який є ляльководом і Зєлі, і значної частини фракції.
А лохторату показують чергову виставу, ніби Зєля дуже хоче вигнати тупий собачий рот, але не може.
Насправді, він і не хоче, і не може.
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28.01.2021 11:57 Ответить
Нигде Кононенко не прячется - это ложь !
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28.01.2021 10:58 Ответить
Але треба пускати таку мульку , що мовляв - всі хто раніше працював з Порошенком , зараз ховаються від чогось . Лохторату треба методично нав'язувати думку що -всі персони колишньої влади - злочинці . То ж , чувак знає що робить . Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 7574 .
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28.01.2021 11:12 Ответить
СН-фракция ватных калоедов-малороссов
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28.01.2021 10:43 Ответить
Дубинский самая грязная кукла Коломаса карабаса.
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28.01.2021 10:46 Ответить
Беня просто боится, шо дубинский ЗАГОВОРИТ . 😀😀😀
А рассказать у дубины есть что
ВОН МИКИТАСЯ ЗАКРЫЛИ - проект «СПАСТИРЯДОВОГОТАТАРОВА»😀😀😀
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28.01.2021 10:48 Ответить
главный ёршик коломойского...
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28.01.2021 10:53 Ответить
Прикольно как порохосрань резвится и соревнуется в метании дерьма на вентилятор!
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28.01.2021 10:59 Ответить
Більше за тебе тут ніхто не намєтав.
Порахуй коменти.
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28.01.2021 11:01 Ответить
скушай рошенку, узбагойся.
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28.01.2021 11:03 Ответить
Тобі треба заспокоїтись, ти тут самий буйний.
А що вже зелене тобі їсти, обери сам.
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28.01.2021 11:05 Ответить
Что Зе что ПО...просто дерьмо разных сортов.
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28.01.2021 11:06 Ответить
Хто не дерьмо?
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28.01.2021 11:08 Ответить
Для нього ***** "не дерьмо".
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28.01.2021 11:12 Ответить
кацап, у тебя очередной зашквар) именно такую тезу с весны 2020 продвигают у соловьева-скабеева и в жопоблоке))
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28.01.2021 11:50 Ответить
Візьми і собі канхветика від ЗЕ. Заробив.
Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 1610
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28.01.2021 11:13 Ответить
кацапа, тебя сегодня выпустили погавкать за каломойшу и его тупой собачий рот?))
узбогося, болезненный, даже зебилы тебя не поддерживают))
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28.01.2021 11:48 Ответить
Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 9872 Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 4957
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28.01.2021 11:07 Ответить
Якщо тобі до 19 років, у тебе є телевізор і ти противник зеленського - у тебе немає очей і вух, якщо тобі більше 19 років і ти прибічник зеленського - у тебе намає мозку. Сорі, якщо когось образив, але ви, довбодятли зелені, як оцей хенрюх заможний, підставили всю Україну.
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28.01.2021 11:10 Ответить
Якщо тобі до 19 років, у тебе є телевізор і ти противник зеленського - у тебе немає очей і вух, якщо тобі більше 19 років і ти прибічник зеленського - у тебе намає мозку. Сорі, якщо когось образив, але ви, довбодятли зелені, як оцей хенрюх заможний, підставили всю Україну.
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28.01.2021 11:10 Ответить
Зебилы я вас поздравляю ,ваша мечта осуществляется ,вы уверенно шагаете в Совок ,не знаю будет ли колбаса по 2-20 ,но Колыма уже не за горами 😂😂🤦🙄
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28.01.2021 11:13 Ответить
Камунізьма не за горами сказав Хрущов і Закарпаття полегшено зітхнуло.
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28.01.2021 11:16 Ответить
Генрих Ричи ,Генрих о чем вы , я уже писал , переходите к нам в порохоботы ,мне каждый шабат присылают Киевский Торт Рошен ,каждый месяц ящик масла и все кошерно ,а вы говорите рошенку съешь ,много даже остаётся 😂🤦🙄
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28.01.2021 11:18 Ответить
Наивный господин Арьев. Коломойский не борется. Коломойский ставит ультиматумы, т.к. имеет ооочень много информации про офшорные делишки Зе в бытность его руководителем 95 квартала. Коломойский еще перед выборами сказал Зе: "Вова, президенты приходят и уходят, а я остаюсь. 5 лет пролетят быстро. Думай ...те"
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28.01.2021 11:31 Ответить
 
 