Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между МИД Украины, МВД Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - сказано в сообщении.
Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.
"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Кулеба.
Глава МВД Аваков подчеркнул, что начало рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.
Пожалуйста, подождите...
Есть нормальные иммиграционные программы. Те, кто проходит по ЕЕ (уровень языка, образование, возраст, опыт работы и т.д.) получают визы (правда, сейчас дольше рассматривают из-за ковида). В самой Канаде порядка 30-35 иммиграционных программ (федеральная и провинциальные) + образование + работа (но получить разрешение очень сложно, но возможно). Нафига им еще наши граждане, ели у них сейчас бум из китайцев, индийцев и иных товарищей). Посмотрите иммиграционные платны Канады на 2021 год. Недавно опубликованы. Ну и требования по ним.
Воообщем все это разговоры ни о чем.
2020 United Nations Security Council election
The elections were held simultaneously in the General Assembly hall on 17 June, in accordance with decision 74/755 of 29 May 2020, entitled, "Procedure for holding elections by secret ballot without a plenary meeting during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic".