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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Канада (1886) МИД (6653) визовый режим (484) Кулеба Дмитрий (2617)

Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между МИД Украины, МВД Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - сказано в сообщении.

Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Кулеба.

Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима 01

Глава МВД Аваков подчеркнул, что начало рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима 02

Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима 03
Фото: сайт МИД
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Топ комментарии
+4
Майстер Йода заголовки пише однако.
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28.01.2021 10:41
+4
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
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28.01.2021 10:51
+2
Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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28.01.2021 11:00
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Майстер Йода заголовки пише однако.
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28.01.2021 10:41 Ответить
Хотів написати, проте ти мене випередив)))
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28.01.2021 10:48 Ответить
причем тут аваков?
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28.01.2021 10:46 Ответить
В любом государстве это прерогатива МВД. А это чучело у нас его и возглавляет. Вот толь все это ни о чем.
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28.01.2021 11:16 Ответить
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
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28.01.2021 10:51 Ответить
Пенсіонери поїдуть подивляться, буде просто.
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28.01.2021 10:59 Ответить
Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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28.01.2021 11:00 Ответить
На самом деле не думаю, что Канада в ближайшие 3-5 лет введет безвизовый режим либо облегчит режим получения виз. Желающие могут посмотреть статистику по отказам в визах по туризму, гостевым. Да даже по образованию, когда один из супругов уехал учиться, а второй хочет присоединиться.
Есть нормальные иммиграционные программы. Те, кто проходит по ЕЕ (уровень языка, образование, возраст, опыт работы и т.д.) получают визы (правда, сейчас дольше рассматривают из-за ковида). В самой Канаде порядка 30-35 иммиграционных программ (федеральная и провинциальные) + образование + работа (но получить разрешение очень сложно, но возможно). Нафига им еще наши граждане, ели у них сейчас бум из китайцев, индийцев и иных товарищей). Посмотрите иммиграционные платны Канады на 2021 год. Недавно опубликованы. Ну и требования по ним.
Воообщем все это разговоры ни о чем.
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28.01.2021 11:24 Ответить
Кто-нибудь про этот случай что-нибудь знает? Что это за голосование было в ООН?
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28.01.2021 11:57 Ответить
Це називаєтья черговий *****ж Чорновола.
2020 United Nations Security Council election
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28.01.2021 12:15 Ответить
Если я правильно прочёл статью, то Канада действительно претендовала на членство в совбезе и, похоже, голосов не хватило. Вот и интересно, за кого голосовала Украина и правда ли, что Украина голосовала солидарно с рашей.
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28.01.2021 12:33 Ответить
Вибори були таємними. Так що брехня від Чорновола.
The elections were held simultaneously in the General Assembly hall on 17 June, in accordance with decision 74/755 of 29 May 2020, entitled, "Procedure for holding elections by secret ballot without a plenary meeting during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic".
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28.01.2021 12:40 Ответить
 
 