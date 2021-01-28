Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук

Народные депутаты сегодня во второй раз рассмотрят назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики Украины. Однако сначала соответствующее решение примет профильный комитет.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, комитет по вопросам энергетической политики рассмотрит его назначение сегодня днем.

"Да, сегодня планируется (рассмотрение кандидатуры, - Ред.). Где-то в 12:00 представление должен рассмотреть профильный комитет по вопросам энергетической политики. После этого, очевидно, будет выноситься кандидатура в зал", - сообщила она.

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