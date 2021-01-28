1 127 31
Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты сегодня во второй раз рассмотрят назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики Украины. Однако сначала соответствующее решение примет профильный комитет.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, комитет по вопросам энергетической политики рассмотрит его назначение сегодня днем.
"Да, сегодня планируется (рассмотрение кандидатуры, - Ред.). Где-то в 12:00 представление должен рассмотреть профильный комитет по вопросам энергетической политики. После этого, очевидно, будет выноситься кандидатура в зал", - сообщила она.
Топ комментарии
+9 Joshua Merlin
показать весь комментарий28.01.2021 10:48
+2 Gp An
показать весь комментарий28.01.2021 11:00
+2 Вла
показать весь комментарий28.01.2021 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
На ринку енергоносіїв відвертий шабаш осатанілого олігархату, що як в останній день вирішив нажертися наперед.
А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..