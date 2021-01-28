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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 18 человек, выздоровели - 1634, выявили 396 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За минувшие сутки в Киеве выявили 396 больных коронавирусом, умерли 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Всего за период пандемии в столице 2326 летальных случаев от вируса. На сегодняшний день в столице подтверждены 127 472 случаев заболевания.

Так, заболели: 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 6 до 16 лет. Также заболели 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 31 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 1634 человека. Всего коронавирус преодолели 63 987 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 77, в Дарницком - 63 и в Соломенском районе - 56 случаев.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 18 человек, выздоровели - 1634, выявили 396 новых случаев, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 18 человек, выздоровели - 1634, выявили 396 новых случаев, - Кличко 02
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если бы КОВИ трупы сваливали в кучи на площадях, то до быдла дошло бы, что надо соблюдать правили карантина
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28.01.2021 11:15 Ответить
статистика тогда до одного места, ибо в скотовозках не заразиться нельзя вот так и взять.
та от холода больше усопших чем от вируса получается.
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28.01.2021 11:22 Ответить
в скотовозках ездят в масках с протертыми дырками
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28.01.2021 11:37 Ответить
 
 