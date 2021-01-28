За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 18 человек, выздоровели - 1634, выявили 396 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
За минувшие сутки в Киеве выявили 396 больных коронавирусом, умерли 18 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Всего за период пандемии в столице 2326 летальных случаев от вируса. На сегодняшний день в столице подтверждены 127 472 случаев заболевания.
Так, заболели: 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 6 до 16 лет. Также заболели 10 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 31 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели в сутки 1634 человека. Всего коронавирус преодолели 63 987 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 77, в Дарницком - 63 и в Соломенском районе - 56 случаев.
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та от холода больше усопших чем от вируса получается.