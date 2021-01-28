Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину. ВИДЕО+ФОТО
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Активистке, бывшей голове поселка Коцюбинское Киевской области Ольге Матюшиной неизвестные сожгли машину в ночь на 27 января.
Об этом сама Матюшина сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
Матюшина связала это со своей политической и общественной деятельностью, а также отметила, что отказалась от мандата депутата поссовета и сейчас не занимает политической должности.
По информации УГСПЛ, Матюшина длительное время выступает против застройки Беличанского леса возле Коцюбинского и Ирпеня.
Полиция Киевской области опубликовала сообщение о возгорании автомобиля в Коцюбинском. Владельца автомобиля правоохранители не уточнили. При этом в полиции обратили внимание на то, что в поселке нет камер видеонаблюдения, так как он якобы не присоединился к программе "Безопасная Киевщина". Открыто уголовное дело.
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Ну, или полиции нужно за три дня найти (а не назначить) кто это сделал.
А то у нас сейчас полиция штрафует за то, что ехал в левом ряду, а не правом, и так далее. Это - имитация работы и дармоедство. Поджог машины Матюшиной - вот что нужно раскрывать
Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
И с чего Вы решили что на западе нет актиивистов?
Искореняйте совок из своей головы...
Уже блин имеем одного на велосипеде из народа ...
Спалите все кличковские машины!
Жизнь простого активиста
таким як ви упоротим потрібно щоб ті хто підпалив (явна погроза жінці щоб не заважала дядям у погонах капусту рубити) виступили на ТВ з зізнаннями
НЕ ВЕРЮ!
их будут жечь и бить
кислотой поливать
власти то нет....
Чому я не здивований.
Бажаю такого ж "багаття" у 10 разів більше усим депутатам і чиновникам всіх рівнів які заради свого збогачення вирізають ліси по всій Україні