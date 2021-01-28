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Киевская область (3537) поджог (900) активист (618)

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Активистке, бывшей голове поселка Коцюбинское Киевской области Ольге Матюшиной неизвестные сожгли машину в ночь на 27 января.

Об этом сама Матюшина сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Матюшина связала это со своей политической и общественной деятельностью, а также отметила, что отказалась от мандата депутата поссовета и сейчас не занимает политической должности.

По информации УГСПЛ, Матюшина длительное время выступает против застройки Беличанского леса возле Коцюбинского и Ирпеня.

Смотрите также: Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Полиция Киевской области опубликовала сообщение о возгорании автомобиля в Коцюбинском. Владельца автомобиля правоохранители не уточнили. При этом в полиции обратили внимание на то, что в поселке нет камер видеонаблюдения, так как он якобы не присоединился к программе "Безопасная Киевщина". Открыто уголовное дело.

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину 01

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину 02
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Топ комментарии
+23
А що , бідувати це - обов'язкова умова для активістів Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину - Цензор.НЕТ 6765 ..?
Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
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28.01.2021 11:06
+18
Заможна жінка не може захищати екологію?
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28.01.2021 11:07
+16
Авакова потрібно гнати з посади, як повного нікчему!
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28.01.2021 10:58
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Актівістка тож не бідуе.
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28.01.2021 10:58 Ответить
Авакова потрібно гнати з посади, як повного нікчему!
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28.01.2021 10:58 Ответить
нужно СБУ саму полицию отработать на предмет поджога.

Ну, или полиции нужно за три дня найти (а не назначить) кто это сделал.

А то у нас сейчас полиция штрафует за то, что ехал в левом ряду, а не правом, и так далее. Это - имитация работы и дармоедство. Поджог машины Матюшиной - вот что нужно раскрывать
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28.01.2021 11:51 Ответить
Нагадаю що підпал будинку Шабуніна досі не розслідувано, напади на активістів по всій Україні досі не розслідувані! Аваков саботує розслідування та роботу поліції по захисту законності та порядку.
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28.01.2021 11:52 Ответить
тю *****, так самі менти то і ро*****, Ви такі наївні наче не тут живете.
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28.01.2021 12:18 Ответить
"Все ищут вашу шапку".
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28.01.2021 13:37 Ответить
А що , бідувати це - обов'язкова умова для активістів Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину - Цензор.НЕТ 6765 ..?
Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
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28.01.2021 11:06 Ответить
Забрать-поделить!
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28.01.2021 11:27 Ответить
Ося! Поперше не "тож", а "теж", а подруге ти хоч якусь користь людям робиш, окрім добрив, які випорожнюєш? Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину - Цензор.НЕТ 3315
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28.01.2021 11:06 Ответить
... Ванья-брехун... ти б не виступав би туточки так завзято!! Куди сховався... коли Тимошенчиху за її *Обнімаю* з Єрмаком тут обговорювали?! Всі думали...що вже руки на себе наклав... так всі хвилювалися...шукали тебе... А ти от... виліз туточки!!!))
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28.01.2021 13:38 Ответить
а должна бедствовать? Совок, такой совок....
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28.01.2021 11:06 Ответить
Должна ходити на роботу , чого на заході не мае активістів, шо ви мене лічите, смішно, правильні такі борюни.
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28.01.2021 16:10 Ответить
Должна кому?
И с чего Вы решили что на западе нет актиивистов?
Искореняйте совок из своей головы...
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28.01.2021 16:14 Ответить
В мене нормально , ше у вас шоб так було)))
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28.01.2021 16:27 Ответить
Что у Вас нормально? И к чему Вы это написали?
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28.01.2021 16:54 Ответить
Ну, и на ххх єтот вдріск!? А еслибона на мопеде ездила, от єтого леса меньше страдали бі!? Я знел одного ... "лисапедиста"... Ща на баковой гастролирует...А ей...Низкий поклон ЕЙ и уважуха!
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28.01.2021 11:14 Ответить
Активист обязательно должен быть нищий ?
Уже блин имеем одного на велосипеде из народа ...
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28.01.2021 11:44 Ответить
..это обязательное условие !!))) ! Если у человека есть машина... квартира .. бизнес... и он активист.... То для откровенных желудков и тупорылых это только цель украсть.. нажиться.. ((( К сожалению таких дубовых масса(((
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28.01.2021 13:41 Ответить
дебіл ти і 6 інших, що лайкнули
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28.01.2021 12:17 Ответить
Осюн. В Україні не мати автомобіль може тільки нездара і ледар.
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28.01.2021 13:20 Ответить
Заможна жінка не може захищати екологію?
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28.01.2021 11:07 Ответить
Альо, аваков, лови чортів.
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28.01.2021 11:06 Ответить
Надо "зуб за зуб, глаз за глаз"!
Спалите все кличковские машины!
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28.01.2021 11:16 Ответить
Тяжела и неказиста
Жизнь простого активиста
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28.01.2021 11:17 Ответить
Справа целая куча машин в ряд стоит. А это как специально отдельно, подальше от других... Совпадение?
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28.01.2021 11:39 Ответить
сама евробляху підпалила бо дохера жерла бензи і доки липові.....
таким як ви упоротим потрібно щоб ті хто підпалив (явна погроза жінці щоб не заважала дядям у погонах капусту рубити) виступили на ТВ з зізнаннями
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28.01.2021 12:16 Ответить
Бандитська країна...
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28.01.2021 11:48 Ответить
дело Гандзюк ничему не научило
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28.01.2021 11:53 Ответить
Вообще нет никаких камер?
НЕ ВЕРЮ!
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28.01.2021 11:57 Ответить
Велике спасибі порошенку, авакову і луценку - що прикривали і підтримували бандита карплюка, замість того, щоб посадити його.
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28.01.2021 12:16 Ответить
К Венедиктовой обратись, а лучше сразу к "величайшему".
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28.01.2021 12:18 Ответить
Генпгокугог-алконавт нічим не кращий від "ока государєвого".
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28.01.2021 13:59 Ответить
Ты прям как Скабеева...
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28.01.2021 14:02 Ответить
Знову Порох насрав в вам в штанці? такий негідник
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28.01.2021 13:07 Ответить
Не маєте нормальних аргументів - краще не пишіть.
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28.01.2021 13:58 Ответить
Аргумент: якого х.. валити на папєрєдніков, коли при владі майже 2 роки нова? цілуй нелоха43 на його сайтах. Там будуть лайкати.
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28.01.2021 14:43 Ответить
В Україну повернулись славні 90-ті! А Вовочка не-лох лежить в теплій ванночці,приготовленій Єрмаком із ФСБ, і кайфує.Недоносок якийсь...
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28.01.2021 12:54 Ответить
Згадую 2014 рік, коли горіло по 20 машин протестувальників. Хто ще сумнівається, що риги повернулися?
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28.01.2021 13:05 Ответить
пока активисты не начнут силой
их будут жечь и бить
кислотой поливать
власти то нет....
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28.01.2021 13:10 Ответить
Активісти в селищі, Господь з вами, де ви їх бачили.
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28.01.2021 13:28 Ответить
а в Донецке такого нет...ни воровства, ни поджогов, ни бандитизма...порядок навели))))
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28.01.2021 13:21 Ответить
Коли ти народився на Донеччині сам Господь тобі велів боротись за ліс біля Києва. Незнаю за що боролась ця колишня мерша, прагнула вона одного - приєднання селища і лісу до Києва. Проект цей напевно був не її, але завалила вона його успішно. Чим вона напам"яталась за час свого мерства, та нічим. Просто нічим. Це показало і припинення її повноважень, та і чергові вибори, де вона програла. Про неї напевно вже всі й забули. А на тобі, знов привід заявити про себе. І знов всі погані, влада погана, поліція погана, мініст Аваков поганий, одна Матюшина гарна і бореться, тільки з ким і защо, мені, як мешканецю Коцюбинського, так і незрозуміло. Сподіваюсь, що поліція в Київській області розбиреться з цією подією і винні будуть покарані. Поліція у нас не така вже й погана, як пишуть тут деякі.
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28.01.2021 13:25 Ответить
Скільки отримуєте від карплюка і "нових обличч" за цю маячню?
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28.01.2021 14:01 Ответить
Хто такий Карплюк?
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28.01.2021 14:04 Ответить
Може хоч зараз люди зрозуміють, що Аваков більш причетний до нападів на активістів ніж Порошенко
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28.01.2021 14:05 Ответить
Не розуміємо.
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28.01.2021 14:24 Ответить
Напевне вже знайшли підпалювача, адже в нас міністр мвд прекрасний міністр і менеджер незамінимий
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28.01.2021 14:42 Ответить
Знаю я актівістів прадеда розкулачили, чесні такі самі дай дорватися до корита. І можете удаляти мій коментар знову, на машині за 15 $ чесні, крепко боряться.
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28.01.2021 16:01 Ответить
Активистке, бывшей голове поселка Коцюбинское Киевской области Ольге Матюшиной неизвестные сожгли машину в ночь на 27 января. Источник: https://censor.net/ru/n3244571

Чому я не здивований.
Бажаю такого ж "багаття" у 10 разів більше усим депутатам і чиновникам всіх рівнів які заради свого збогачення вирізають ліси по всій Україні Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину - Цензор.НЕТ 4596
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29.01.2021 15:54 Ответить
У неї батько - успішний підприємець, виробляє автоскло "Сітал", між іншим, з Донеччини перебрався до Києва ще на початку 2000-х,чоловік - успішний бізнесмен з Ірану. Вона - нормальна людина, яка переймається долею Біличанського лісу. Оля, тримайся!
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29.01.2021 16:09 Ответить
 
 