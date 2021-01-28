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Киев (24526) митинг (2540) предприниматели (1231) протест (5753) упрощенка (59) малый бизнес (122)

"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева проходит акция протеста предпринимателей против фискализации. С самого утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, где проходит с 15 декабря постоянная акция протеста "Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!". Протестующие держат флаги руху "SaveФОП", а также сплакаты со своими требованиями, в частности, против фискализации, повышения тарифов и карантинных ограничений: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" и др.

После митинга на Майдане Незалежности митингующие решили пройти шествием к Представительству ЕС в Украине и к посольству СШа в Киеве. 

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Основное требование митингующих: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные, по их словам, на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 01
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 02
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 03
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 04
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 05
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 06
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 07
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 08
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 09
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 10
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 11
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 12

Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 13
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 14
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 15
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 16
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 17
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 18
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 19
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 20
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 21
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 22
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 23
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 24
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 25
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 26
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 27
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 28
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 29
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 30
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 31
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 32
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 33
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 34
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 35
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 36
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 37
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 38
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 39
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 40
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов - Цензор.НЕТ 5413
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28.01.2021 11:13
+27
"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов - Цензор.НЕТ 7924
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28.01.2021 11:15
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"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 2546
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28.01.2021 11:32
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Якщо ФОП-ів лякають касові апарати, то то вони давно в тені і не хочуть з неї виходити. "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1666 Потрібно змінювати всю систему оподаткування, щоб на світу було вигідніше ніж в тіні! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1989
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28.01.2021 12:53 Ответить
Да тут суть не в налогах, а в фискализации товаров. У нас огромное количество непродовольственных товаров - это либо контрабанда, либо конфискат через ментов в доле, либо подделки, изготовленные в подвале соседнего двора. А фискализация подразумевает, в случае чего, показать полную цепочку происхождения товара. Большинству ФОПов именно это бьет как серпом по яйцам. А также это бьет по таможенникам, которые потеряют большую часть своих доходов в случае фискализации - так как поток контрабанды начнет иссякать.
Отсюда и такие согласованные и профинансированные протесты
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28.01.2021 14:10 Ответить
Так может нужно сначала навести порядок на таможне? Сделать доступную растаможку. Ведь если станет вопрос между кассовым аппаратом с его обслуживанием, всевозможными штрафами за нарушения при его использовании и закрытием ФОП с уходом в "тень" думается, что многие таки уйдут в "тень". Кто от этого выиграет?
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28.01.2021 21:42 Ответить
Ага, нульові податки, і ніякого контролю.
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28.01.2021 15:47 Ответить
Тупорылых лошар зеленский с друганами трахает по полной, за то что те сходили на выборы по приколу. Почему терпилы еще возмущаются? Надо было думать в апреле 2019-го.
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28.01.2021 13:08 Ответить
Не так все однозначно: за цими маршами стирчать вуха ОПЗЖ. Вони хочуть виборів на хайпі, бо бачать підтримку мудрого наріду: мертвечук -Бойко обіцяє газ із РФ, звільнення всіх заручників і припинення війни (читай капітуляцію без всяких умов), дружбу -жвачку із РФ навєкі, кінець внєшнєму управлєнію Сороса
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28.01.2021 15:44 Ответить
Самое время выдать ментам эбонитовые палочки.
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28.01.2021 13:27 Ответить
ОЛЗЖ вийшло на мітинг, їм же відсрочили касові апарати до 2022 року, але всерівно по заданію МОСКОВІЇ надо шукати причини, щоб будуражити Україну. Стид політикам. Краще, ті гроші, що на флажки та на плакати кинули на армію, на медицину. Скоро буде акція за вакцину СПУТНИК.
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28.01.2021 13:34 Ответить
А тим зубожілим тіткам і пройдисвітам з гучномовцями не соромно?
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28.01.2021 15:39 Ответить
Любая власть в Украине понимает только пиз.юли!
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28.01.2021 13:56 Ответить
"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1575
2020 уже пролетел мимо кассы.
В 2021 тоже Майдана не будет -- судя по выражению безнадёги на лицах протестантов...
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28.01.2021 13:57 Ответить
Мало заплатили за мітинг, щоб ще й радість виражати.
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28.01.2021 15:38 Ответить
фопы заплатят раз в год, а обороты огромные особенно на продаже продуктов, все такие зубожiлие.
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28.01.2021 14:05 Ответить
Голодающие барыги-лавочники вышли за свои шкурные интересы. "Вова, пора на стадион"? Так они опять же проголосуют за какого нибудь обещателя.
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28.01.2021 14:57 Ответить
И у всей толпы абсолютно одинаковая типография флагов и плакатов и все то же цветовое решение.

Опять БЮТ и ОПЗЖ шалят.
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28.01.2021 15:03 Ответить
Щось мені здається, що цими активістами стоять великі гроші, а не нещасні реальні фопи. "Врятуйте ФОПи від податків". А що? у євробляхерів виходить нагинати державу, чому і цих не вийде?
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28.01.2021 15:36 Ответить
Эти смитуны сами не знают что хотят. Шо вам, налоги ниахота платить? За нищенскую зряплату кудахчем? Так это у же было в Египте, 2000 лет назад.
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28.01.2021 17:07 Ответить
У баристы Клавдии всегда есть клиенты. Это говорит о том что митинг проплачен, а ходят на него бездельники.

"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 3673
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28.01.2021 17:12 Ответить
Шото по машинках ФОПІВ, в нашому місті, не видно, що вони голодають і їм нема за що жить!
От не люблю я цих спекулянтів!
І крім того потрібно розрізняти ФОПІВ які купив-продав і ФОПІВ виробників продукції!
А одягнуті як, помітили?
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28.01.2021 18:12 Ответить
Судя по всему,на протестах обкатывается новая партия ФОПобляхеров!!! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 7274 А если серьёзно непонятно почему бунтуют!!!Ведь сами же захотели на свою попу приключений-вместо того что бы раз в год сдавать отчёт в налоговую...они это будут делать каждый месяц и при этом печатать на кассовых аппаратах и клеить в отчёты ГОРЫ чеков!!!Ой дебилы мля!!! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 4184
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28.01.2021 18:29 Ответить
Люди Молодци !!
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28.01.2021 23:12 Ответить
Ну да, к посольству США!
Это же"пендосы виноваты!"))))
Напоминает рашу. Байден там уже обсыкает подъезды!
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29.01.2021 01:18 Ответить
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