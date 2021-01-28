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Новости Политика Украины
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Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - Разумков

Глава ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету Рады рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики.

Об этом Разумков заявил сегодня в ходе заседания Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что в ВР поступило представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Юрия Витренко министром энергетики. В связи с этим Разумков призвал профильный комитет расмотреть данное представление в ходе перерыва в работе РВ.

Голосование по данному вопросу, по словам Разумкова, должно состояться сегодня в 13.30.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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наташка-алкашка уже потирает руки, предвкушая премию от своей личинки
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28.01.2021 11:11 Ответить
мамашку лучше в мынистры)) шапито 95 по ней скучает.
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28.01.2021 11:13 Ответить
Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 3125 Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 9759
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28.01.2021 11:16 Ответить
Ещё одно новое лицо от старой жопы , семейные кланы в политике и экономике это так «прогрессивно»
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28.01.2021 11:16 Ответить
Ахметов и Беня согласовали Витренко Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1437
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28.01.2021 11:23 Ответить
Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1965 Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 9281
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28.01.2021 11:38 Ответить
Вы удивляетесь - почему кругом такая жопа?
А прочитайте комментарии выше - поймёте!
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28.01.2021 11:47 Ответить
что Шмыгаль, что Витренко... Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1537
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28.01.2021 12:03 Ответить
 
 