988 8
Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету Рады рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики.
Об этом Разумков заявил сегодня в ходе заседания Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер отметил, что в ВР поступило представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Юрия Витренко министром энергетики. В связи с этим Разумков призвал профильный комитет расмотреть данное представление в ходе перерыва в работе РВ.
Голосование по данному вопросу, по словам Разумкова, должно состояться сегодня в 13.30.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А прочитайте комментарии выше - поймёте!