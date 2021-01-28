Киевсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцины. Кличко ведет переговоры с европейскими и американскими производителями, - замглавы КГГА
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Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса, о которой договаривается Виталий Кличко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
В сообщении говорится, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 гг. В соответствии с изменениями, город планирует выделить 140 млн гривен на закупку вакцин от COVID-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тыс. киевлян.
"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", - отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.
Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Напомним, ранее мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Кличко убежден, первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения - врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и другие.
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Давно на часі переформатування влади, так щоб центру залишити оборону і кілька загально державних програм, ну і функцію контролю.
Решту разом з бюджетом потрібно передати на місця. І вже хай там вирішують, ремонтувати дороги чи закупляти вакцини.
Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО
А если она не зарегистрирована, то официально изготовитель ее продавать не будет (ибо получается, что ее продают на черный рынок, а с черным рынком ЕС и США не работают).
Но Виталя м Мариной Порошенко как-то хотят это дело выкрутить - за счет личных гарантий, что-ли? (они люди в мире известные и авторитетные, в отличие от зебуина).
И поэтому реальные руководители - типа Кличка, Порошенка, Филатова и т.п. - САМИ, без пархатой нечисти пытаются решать проблемы.
Ты это до сих пор не увидел? - так разуй глаза.
Тобто можна сказати забив на українців.
Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив про початок вакцинації у країні ще 10 січня. Сам він, як писало Associated Press, зробив щеплення 11 січня. Водночас ішлося про використання тільки 975 доз вакцини, отриманих як подарунок від "дружньої країни ЄС, котра побажала залишитися невідомою"
. За повідомленням місцевого видання Exit, ця новина викликала у країні політичні дебати
у ньому на закупівлю загалом ліків нуль цілих нуль десятих...
не лише Зе закатує бабло "в асфальт"
А що там Одеса, Луцьк, Коломия, Бучач - вони з кимось ведуть переговори?
вакцинацію не почали в Європі
Албанії,
Андоррі,
Боснії і Герцеговині,
Косові,
Молдові,
Чорногорії та
Північній Македонії.
с https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
Боснія і Герцеговина
Поки невідомо, коли і які вакцини проти COVID-19 надійдуть у Боснію і Герцеговину, зазначає Radio Slobodna Evropa.
19 січня голова президії країни Мілорад Додік повідомив, що попросить президента Сербії Вучича допомогти БіГ із вакциною. За його словами, механізм COVAX "валиться" і поки ніхто не знає, коли надійде передбачена ним вакцина, повідомило Radio Slobodna Evropa. Міністерка у цивільних справах БіГ Анкіца Гудельєвич нещодавно підтвердила делегатам у Палаті народів Парламентської асамблеї БіГ, що перші дози вакцин мають прибути в БіГ наприкінці січня або лютого.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
Можливо, знебайдужілим та натхненим медреформою полегшає, якщо вони дізнаються, що в Україні ведуться польові випробування "гібридної" союзницько-агресорської вакцини від Зеника та Спутніка.