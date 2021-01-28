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Зафиксирован 42-й летальный случай от COVID-19 в ВСУ, всего болеют 739 человек, - Командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зафиксирован 42-й летальный случай от COVID-19 в ВСУ, всего болеют 739 человек, - Командование Медсил

За минувшие сутки в ВСУ выявили 67 новых случаев COVID-19. В учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 42-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Александровской больнице Киева. Положительный ПЦР-тест от 05.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

За минувшие сутки выявили 67 новых случаев COVID-19. В учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья больных удовлетворительное.

Всего в ВСУ COVID-19 сейчас болеют 739 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 121 человек.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Правильно СМИ, поддерживайте напряжение, мы все оч оч боимся , честное слово
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28.01.2021 11:36 Ответить
 
 