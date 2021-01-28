Из 17 заседаний по "делам Майдана" результативными были только четыре, - Адвокатская совещательная группа

За неделю с 18 по 22 января из 17 назначенных к рассмотрению заседаний по "делам Майдана" результативными были лишь четыре. Причины отложения заседаний: пребывание судей на больничном и занятость в других процессах, неявка защитников обвиняемых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе "Адвокатской совещательной группы".

Европейский суд по правам человека обнародовал решение в 5-ти делах по событиям Майдана.

Похищение и убийство Юрия Вербицкого, похищение Игоря Луценко.



ЕСПЧ решил, что имели место нарушения статьи 2 Конвенции (право на жизнь), ст. 3 (Запрещение пыток), п.1 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 11 (Свобода собраний и объединений) В рамках этого дела ЕСПЧ установил, что титушки координировались правоохранителями - то есть государством. И совершали преступления фактически "по поручению" государства.

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События с 30 ноября 2013 по 18 февраля 2014.



В частности по жалобам заявителей: Андрея Рудчика, Александры Ковальской, Андрея Соколенко, Романа Ратушного, Федора Лапия, которые пострадали от действий беркутовцев в ночь на 30-е ноября. Суд установил, что имело место нарушение ст. 3 (Запрещение пыток), ст. 11 (Свобода собраний и объединений). Также в этом деле ЕСПЧ решил, что имело место нарушение конвенционных прав заявителей во время событий 1 декабря 2013, 23 января 2014, 18 февраля 2014 года.

Кадура и Смалий против Украины (задержание Кадурова правоохранителями 5 декабря 2013) - нарушение ст. 3 (Запрещение пыток), п.3 ст 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни)

Дубовцев и другие против Украины (аресты 26 января 2014 в городе Днепр) - нарушение п.1 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность)

Воронцов и другие (задержание в Харькове) - нарушение п.1 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность)

Из 17 назначенных к рассмотрению заседаний, результативными были только 4. Прогресс в 3 эпизодах.

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Причины отложения заседаний: пребывание судей на больничном и занятость в других процессах, неявка защитников обвиняемых.

В частности, 18 января Бориспольский суд исследовал материалы дела о нападении на автомайдановцев и протестующих на ул. Щорса 23 января 2014. Обвиняемый по делу - Александр Кравченко. Во время событий он был начальником криминальной милиции - заместителем тогдашнего начальника управления МВД в Киеве Валерия Коряка.

Кроме того, 18 января в Шевченковском суде закончили допрос свидетелей обвинения. Беркутовцев Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня обвиняют в составлении заведомо ложных рапортов и противодействии мирным собраниям 30.11.13. В суде допросили Алексея Шинкаренко - работника КП "Киевблагоустройство". 30.11.2013 он вместе с коллегами разгружал щиты на Майдане Незалежности. Позже ночью правоохранители использовали эти щиты во время силового штурма.

Также, в Шевченковском суде опять не состоялось заседание по делу выдачи огнестрельного оружия со складов МВД гражданским лицам.

Более чем за час после назначенного времени начала заседания, секретарь судьи Павла Слободянюка, сообщила, что он занят в другом процессе. Отмечается, что это уже шестое сорванное заседание.

19 января в Подольском суде допросили Марию Хардикову - фотокорреспондента из Чернигова, которая 18 февраля фиксировала события на перекрестке ул. Институтской и Шелковичной. Ее избили правоохранители во время атаки протестующих и вытеснении их вниз по Институтской до Майдана, разбили фототехнику.

20 января Печерский суд продлил домашний арест подозреваемому Владимиру Воронкову на 2 месяца до 21.03.21. Воронков подозревается в участии в преступной организации, похищении и убийстве Василия Сергиенко.

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