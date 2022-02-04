Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук

В "Слуге народа" ожидают, что сегодня состоится назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть осторожный оптимизм, что сегодня его назначат. Я ожидаю, что не только "Слуга народа" поддержит, но не могу пока говорить анонсом", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

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