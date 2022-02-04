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Новости Политика Украины
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Витренко Юрий (376) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361) Минэнерго (215)

Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только

В "Слуге народа" ожидают, что сегодня состоится назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть осторожный оптимизм, что сегодня его назначат. Я ожидаю, что не только "Слуга народа" поддержит, но не могу пока говорить анонсом", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
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28.01.2021 11:58
+5
Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
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28.01.2021 11:54
+3
Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
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28.01.2021 12:05
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Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
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28.01.2021 11:54 Ответить
Так, "обережний оптимізм" Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3325
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28.01.2021 12:01 Ответить
И потужный реформатор Нафтогаза в бытность сывочолого гэтьмана. Когнитивный диссонанс?
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28.01.2021 12:02 Ответить
так сивочолий вже 2 роки не при владі... Чи він і дальше його продвигає в міністри??
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28.01.2021 12:15 Ответить
конотопський відьмак, син конотопської відьми
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28.01.2021 12:13 Ответить
Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
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28.01.2021 11:58 Ответить
Постишь благодарочку себе родимому, Митенька, за свой "правильный" выбор в 2019 году? Молодец, заслужил полностью.
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28.01.2021 12:18 Ответить
Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - РазумковЭто как же надо за народ переживать, чтобы тебя уже раз позорно прокатили, а ты всеравно лезешь.И ведь не для себя же, для народа хочется поработать. Да Юра?

11

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28.01.2021 11:59 Ответить
Мама из москвы уже с кем нужно поговорила и договорилась протолкнув сыночка на блатное место,скоро будет ходить по московским бутикам каждый день,как мама кобли по нью-йоркским.
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28.01.2021 11:59 Ответить
Кабы Витренко - личный враг путина, потому голосов бюторастов и рабиновичей за него не ждем.
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28.01.2021 12:01 Ответить
Если он личный врах путена, значит он личный друх Порошенка (врах моего враха - мой друх)
А значит Зеленский = Порошенко
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28.01.2021 12:04 Ответить
Урок логики, учительница: - Вовочка, а теперь ты. - Маpь Иванна, вон за окном две женщины с мороженным видите? - Вижу. - Какая из них замужем, та, которая лижет мороженное, или которая сосет? - Вовочка!.. - А все же? - Наверное которая лижет. - Неправильно, Марь Иванна, - та, у которой кольцо...
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28.01.2021 12:07 Ответить
це вже пісдєц таваріщі...
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28.01.2021 12:03 Ответить
Наверное как и за закон о референдуме. Опять прикупили довиру и внефракционных.
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28.01.2021 12:03 Ответить
Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
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28.01.2021 12:05 Ответить
Ну мажоритарка покуда присутствует. Закон об императивном мандате так и не приняли. Посему и присутствует внефракционное болото политических шлюх. Для власти вполне удобный политический расклад.
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28.01.2021 12:25 Ответить
Нда....
Вы удивляетесь, почему везде гавно?
А почитайте комменитарии выше - и поймёте!
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28.01.2021 12:08 Ответить
обрання малороса на пост міністра - це для них оптимістичний сценарій
кончені
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28.01.2021 12:12 Ответить
Еще кому то денег дали?
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28.01.2021 12:12 Ответить
Погресині соціялісти разом з слугами контрреволюції синочків-плохішів пропихують у владу щоб Україна не в НАТО, а в СНГ вступила і там борсалась від голодомору до війни і Крим підняла загажений невиліковно рускім міром.
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28.01.2021 12:12 Ответить
Витренко идеолог геноцида тарифного, и его продолжать грабить ставят! Видно скупил их оптом и в розницу!
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28.01.2021 12:16 Ответить
Саме ідуть торги з Юлєю Тімашєнка. ПР уже за.
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28.01.2021 12:17 Ответить
Нашо їм тимошенко. Ось наприклад так проголосували за закон про референдум
Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1961
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28.01.2021 12:28 Ответить
Медведчук тоже на Газовой трубе сидит , как и Порошенко. Но участие в бизнесе им не мешает ненавидеть друг друга. мало ли что они декларируют за народ, а карман личный важнее. А юля просто не в теме, вот и палки им в калёса ставит.
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28.01.2021 12:21 Ответить
Опезежопники тоже голосов подкинут наверное - надо ведь прямые газовые контракты со скрепной в жизнь воплощать - "хуже уж точно не будет - хоть поржать можно". Теперь жрите и ржите - думаю недолго осталось Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1079
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28.01.2021 12:26 Ответить
Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству(((опыт превращения бедного народа Украины в бомжей европейских у него имеется и недавно был продемонстрирован
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28.01.2021 12:32 Ответить
А бухгалтерию Минэнерго тоже вывезут в Австрию, как Нафтогаза, без доступа проверяющих ???
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28.01.2021 12:38 Ответить
Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

С другой стороны, если у Ахметова свой премьер Шмыгаль, то почему Коломойский не может получить своего первого вице-премьера Витренко?

У нас же страной управляют олигархи. Вот они между собой страну и делят)))))

Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

Шо там? Витренко сегодня проголосуют первым вице-премьером?

Любые просьбы дяди Бени зелёный шут с Банковой обязан выполнять)))))
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28.01.2021 12:57 Ответить
 
 