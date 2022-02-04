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Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Слуге народа" ожидают, что сегодня состоится назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас есть осторожный оптимизм, что сегодня его назначат. Я ожидаю, что не только "Слуга народа" поддержит, но не могу пока говорить анонсом", - сказала Кравчук.
Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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+7 Lvbnhj
показать весь комментарий28.01.2021 11:58
+5 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий28.01.2021 11:54
+3 Marion Nighthall
показать весь комментарий28.01.2021 12:05
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А значит Зеленский = Порошенко
Вы удивляетесь, почему везде гавно?
А почитайте комменитарии выше - и поймёте!
кончені
1 ч ·
С другой стороны, если у Ахметова свой премьер Шмыгаль, то почему Коломойский не может получить своего первого вице-премьера Витренко?
У нас же страной управляют олигархи. Вот они между собой страну и делят)))))
Дмитрий Корнейчук
1 ч ·
Шо там? Витренко сегодня проголосуют первым вице-премьером?
Любые просьбы дяди Бени зелёный шут с Банковой обязан выполнять)))))