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Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали работника оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и гражданское лицо при получении ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, оперативные работники ГБР установили, что сотрудник ГФС требовал у местного предпринимателя 20 тысяч долларов за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.

27 января по требованию должностного лица, потерпевший передал указанную сумму неправомерной выгоды посреднику. После чего оба фигуранта были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

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Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР 01
Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР 02
Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР 03
Задержан сотрудник ГУ ГФС в Харьковской области, требовавший $20 тыс. за закрытие уголовного производства, - ГБР 04

Автор: Ірина Дашківська
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вот так сразу и неправомерной... просто система мер иная...
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28.01.2021 12:01 Ответить
через пару месяцев пойдет на повышение. это была проверка. наш человек!
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28.01.2021 12:01 Ответить
не поделилсо?...негадяй!!!)
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28.01.2021 12:03 Ответить
полное отсутствие посадок, ведет еще к большей коррупции и отсутствии страха у берущих взятки чинуш! а, по йух , откуплюсь , если заловят, думают они. а скольких не поймали? Украина постепенно превращается в страну воров и взяточников! ты именно это обещал, а зеля?
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28.01.2021 12:04 Ответить
на полиграф скотыняку и укол правды что бы выдал подельников.
Вообще каждого прикорытного на полиграф!
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28.01.2021 12:05 Ответить
А де СБУ в цій розкладі, 4 кг буршину воно побачило а хабар 20 000 прозівало, адже саме політична корупція і корупція у владі, згідно з роз'сненям ООН є сама страшна , яка вбиває всю вертикаль влади.
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28.01.2021 12:18 Ответить
Большие права проверяльщикам порождают наглое вымогательство,потрясите всех кто занимает подобные должности в других областях - все вымогатели без исключения,все должности купили,все обязаны выплачивать определенною долю начальству каждый месяц.
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28.01.2021 12:19 Ответить
 
 