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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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Зеленский (16489) Савченко (2856) санкции (10609) Соболев Сергей (802) США (23153) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

В "Батькивщине" предлагают "Слуге народа" в ситуации с Александром Дубинским самостоятельно разбираться со своими внутренними проблемами.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев, анализируя сложившуюся во фракции "Слуги народа" ситуация в связи с введением санкций США против Александра Дубинского.

"Это их полномочия. Они вправе тут делать все, что угодно, - говорит заместитель главы фракции Сергей Соболев. – Я хотел бы, чтобы каждая партия отвечала за тех, кого привела в парламент. Когда начинают перекладывать эту ответственность или на весь депутатский корпус, или на другие фракции, это выглядит как-то странно", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

"То, что в сложившейся ситуации задействован президент, это вопрос к "слугам народа" и самом Зеленскому. Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Я не знаю их отношения в средине фракции и с президентом вообще. Поскольку он постоянно заявляет, что они – "микробы", возможно, тогда имеет право вмешиваться в их внутренние процессы, если они играют по этим правилам", - добавил нардеп.

"Можно ли проводить аналогию с исключением из нашей фракции Надежды Савченко в 2016 году? Мы тогда сразу приняли решение, исключили ее и на том все закончилось. А когда "слуги народа" очередной скандал, который у них возникают, пробуют перекладывать или на парламент, на всю страну или еще на кого-то – это просто смешно", - отметил Соболев.

"Судя по тому, что у них происходит после оглашения результатов опроса (КМИС. – Ред.), ничего так не сближает, как шанс вылететь из парламента. Получить 11 процентов после того, что у них было раньше, это много о чем говорит. Никто еще не получал такого фиаско. Поэтому, как вы видите, у них все резко поменялось. Понятно, что они будут держаться до последнего, только бы не идти на выборы. Почему такие цифры? Их рейтинг "добила" бессовестная тарифная деятельность, когда обещали одно, а вышло совершенно иначе, и беззубая экономическая политика, при которой ключевые реформы заключаются в том, как быстрее продать земли сельхозназначения и открыть по стране как можно больше казино. Вот они приняли закон о всеукраинском референдуме. Этот документ не имеет реальной возможности для его внедрения. Все скоро поймут, насколько эта процедура невозможна. Это голосование - просто пиар со стороны "слуг народа", - резюмировал нардеп.

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+14
Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 8153
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28.01.2021 12:05
+12
При всем уважении к Йулии Владимировне надо отметить, что она в свое время набрала такое количество сброда в свои ряды, что Савченко на их фоне ещё круто выглядит
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28.01.2021 12:08
+12
Начиная от самой бахини. Подбирала для себя. Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
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28.01.2021 12:22
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Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 8153
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28.01.2021 12:05 Ответить
29 декабря 2017 года ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" для "повышения обороноспособности и безопасности государства Украина" получил в государственном "Укрэксимбанке" кредит на сумму 528,9 млн гривен. Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.
С начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко.
https://ukranews.com/news/735652-minfin-zaplatil-285-millionov-dolga-kuznitsy-na-rybalskom
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28.01.2021 12:31 Ответить
Вообще-то это называется выполнение оборонзаказа через кредит под госгарантии. А кому принадлежит "Кузня" с ноября 2018 года? Просто интересно.
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28.01.2021 12:42 Ответить
😂😂😂😂😂
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28.01.2021 12:55 Ответить
Так то ж вы, а то дегенераты из слуг уродов
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28.01.2021 12:06 Ответить
При всем уважении к Йулии Владимировне надо отметить, что она в свое время набрала такое количество сброда в свои ряды, что Савченко на их фоне ещё круто выглядит
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28.01.2021 12:08 Ответить
Начиная от самой бахини. Подбирала для себя. Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
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28.01.2021 12:22 Ответить
Но это абсолютно не значит, что она организовывала партию регионов и состояла в СДПУ(о) заместителем Медведчука. Так шо чья б корова хрюкала
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28.01.2021 12:26 Ответить
А можно поподробнее про этот давно протухший фэйк? Перед тем как я отвечу фактами.
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28.01.2021 12:32 Ответить
Ти заперечуєш, що твій Хозяїн Пєця був серед засновників партиї ригів? Чи факт, що він разом з Медведчуком був на початках в партії СДПУ(о)?
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28.01.2021 12:42 Ответить
Ну, Ваня, лови.

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 3043
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28.01.2021 12:47 Ответить
Да да, Азирову можно верить как и *****. Они не сбрешут. А что там про СДПУ(о)? Тоже фейка?
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28.01.2021 13:14 Ответить
Да неужели? С 2000 года партия "Солидарность" не имеет никакого отношения к СДПу(О). От слова совсем. А еще он был комсомольцем, и на 100% пионером. А уж на 1000% октябренком. Ну и что?

А вот Юле можно смело напомнить "ширку" 2009 года с Яныком имени "все пропало". Когда они пытались на двоих поделить страну до 2029 года.
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28.01.2021 13:41 Ответить
Порошенко был заместителем Медведчука в СДПУ(о) это неоспоримый факт. А теперь вопрос. В какой период существовала ширка? Две даты плиз. Начало. Конец...Второе. Ширка подразумевает распределение министерских портфелей. Были ли в рыговских правительствах министры от Йули? Не было. А был ли Порошенко министром в правительстве Януковича? Ой ой ой. Так у кого была Ширка?
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28.01.2021 13:47 Ответить
Это тупое вранье. Он не был замом Медведчука, он был 11 в списке и членом политсовета и ушел практически сразу. Не нужно тут приплетать. Еще раз -- Ну и что?

А вот эти документы изучайте на здоровье

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2375
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28.01.2021 13:57 Ответить
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 4625
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28.01.2021 13:58 Ответить
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 9010
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28.01.2021 14:02 Ответить
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2502
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28.01.2021 14:03 Ответить
Зачем вывешивать портянки? Открываем портал ВР, находим заседание от 26.02.1999 года. Читаем выступление на чисто русском йазыке заместителя фракции СДПУ(о) Порошенко Петра Алексеевича, где он громил агрессивный по его мнению блок НАТО. Почистить в тырнете можно все, но до архива ВР руки коротки, слава Б-гу.
Так что заводите лучше песню "та када это было" и "ну и шо, один раз не..."
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28.01.2021 14:10 Ответить
26.03.1999 пардон. День, следующий за убийством Вячеслава Черновола
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28.01.2021 14:12 Ответить
Это не портянки. Это документы, подлинность которых признали участники переговоров о создании "ширки". "Вы все врете" уже не катит.

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 8473
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28.01.2021 14:40 Ответить
Вы ознакомились с выдатной речью Порошенко от 26 марта 1999 года? Увидели как его представил спикер Рады? Отож бо. А теперь тот же вопрос - когда (дата-дата) существовала ширка?
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28.01.2021 14:56 Ответить
Это когда он требовал прекращения войны в Югославии и мирного решения конфликта? Знаю давно. А как вам Юлино предательство имени "все пропало"? Уже не фейк, документы изучили? Могу еще подкинуть.
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28.01.2021 15:02 Ответить
Продажний троль Мародера з цифрами, заміть імені, починає плавати і пердіти(вибачаюсь) Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 771
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28.01.2021 16:47 Ответить
З усією зневагою до вчинків та болтології ТЮльки, мушу зазначити, що тільки із-за "тримайте мене, бо скурвлюсь", вАна і Ко.- пролізла у ВР того скликання...
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28.01.2021 12:29 Ответить
Во власть идет минимум порядочных людей, поэтому она их фильтровала и мусор выгоняла, когда выявлялось. Что интересно, весь сброд, что она отфильтровала, осел потом в других партиях, вполне вероятно и в той, что вы поддерживаете
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28.01.2021 13:54 Ответить
Прекратите. 2 примера, что первые пришли на думку.
Неужели сразу было непонятно, что член ПР Лозинский не входит в число порядочных? Нет. Юле были нужны голоса крепостных его феода. И это мерзко
Более свежий пример. Округ, который постоянно избирал Сергея Терезина. Это был и мой голос за него (к вопросу о поддерживаемых партиях). Но в 2014-м грязными технологиями и двойниками провели через округ Рыбчинского. Плевок в Юлю, Терехина и избирателей! Что делает Юля? Берет его себе! Маладэц
Если что, то критикую ее из конструктивных соображений, чтобы избежать ошибок
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28.01.2021 14:04 Ответить
Так выстроена система, к сожалению. Сломать ее она не может пока не имеет полной власти. Чтобы быть избранной нужны деньги и влиятельные люди. Что она может с этим поделать? Я за нее голосую на всех выборах, и за кандидатов от ВОБ. Даже если они мне не нравятся, но что мне делать. Пока не вижу ей альтернативы от слова ВООБЩЕ.
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28.01.2021 14:50 Ответить
Савченко глупо было и в списки принимать - просто ЮВТ рейтинг поднимала.
Купили козу - продали козу.
Но хвастаемся))
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28.01.2021 12:09 Ответить
Насправді Савченко у російську тюрму зайшло декліка пропозицій від різних партій, зокрема і Батьківщини. Але Савченко обрала Батьківщину. Юля не запросила б Савченко в список? Була б винувата. Запросила? Теж винувата.
Тому, Степане, ти - дебіл дебільний і дебілом залишишся. Йти плати комірне, дебіл, бо викинуть з твоєї конури за борги Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 657 Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 2774
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28.01.2021 12:17 Ответить
Ваня, то что зашло несколько предложений от разных партий - это, мягко сказать, нехорошо.
Это как: с твоего куртка все мужики - геи. И ты только один раз.
Молись на богиню и будет тебе свинособацкий газ недорого)))
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28.01.2021 12:23 Ответить
Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
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28.01.2021 12:30 Ответить
І де Юля, і де всі ці люди зараз? Юля сіла, а вони свідчили проти неї в суді. Але ж все одно юлькавинуватая
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28.01.2021 12:39 Ответить
Это ее лично птенцы. Кто ей доктор, что она самолично подобрала такое дерьмо?
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28.01.2021 12:44 Ответить
От ти чмо продажне! Ну так суди і Ісуса, бо він собі взяв в учні Іуду з Каріота. Хто Ісусу дохтор? Це він особисто підібрав таке лайно. Суди Його! Суди ще раз! Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2125
_____________
Дебільний троль продав совість, а тепер хоче виправдатись, що совість нічого не варта і він , насправді, вдалий комерсант, а не покидьок. Десь так.
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28.01.2021 17:01 Ответить
Так они плоть от плоти ее, дебил. Чем недоволен. Напомнить, Ваня, кто создавал "ширку" с Яныком в 2009 году? А кто пошёл в коалицию с Зелей в конце 2020?

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 7291
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28.01.2021 17:18 Ответить
ваня тебя так не хватало в теме про то как бохиня сделала себе тюнинг и звала на свиданку ермака . ты не прячься от таких тем. не бросай её а то и защитить женщину кроме тебя не кому .
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28.01.2021 13:17 Ответить
для нього ТЮлька, підійде й після кожного попереднього... Залишиться шкіра, хребет та хвіст, основне є. Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 1872
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30.01.2021 20:49 Ответить
Тоді вся країна савченко підтримувала, і тоді це вірно було. А коли виявилось що савченко це не те що ми хотіли бачити так зразу всі то не я, моя хата скраю.
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28.01.2021 12:35 Ответить
Это было не верно. Это было правильно с точки зрения хайпа на выборах бабы Юли, но это не правильно.
А страна своих пленных должна и будет поддерживать, если ты не зеленский
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28.01.2021 12:40 Ответить
Когнітивний дісонанс не турбує? В одному пості два протирічча. Чи абинеюлька?
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28.01.2021 12:53 Ответить
Никакого. Это как наркоман просящий денежку на покушать, на самом деле тратящий на наркоту.
А бабе Юле нужно хайповать, иначе у корыта не удержится.
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28.01.2021 12:56 Ответить
А не пішов би ти на хутор бабочок ловити, га? Лізе воно з порадами...
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28.01.2021 17:04 Ответить
Ваня, ты не под тем аккаунтом меня прокоментил.
Теперь майор тебе премию не даст)))
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29.01.2021 00:33 Ответить
а ваня-дурачок в цьому сенсі правий, що їй в тюрму передавали пропозиції як мінімум дві партії. Другою був опоблок...
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28.01.2021 12:46 Ответить
А не народна, БППехнута фрікція яйценюка часом...
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28.01.2021 14:19 Ответить
Так і карикатура була: гора. На вершині - трон. Перед горою стоїть Савченко, зігнувшись, а у неї на шиї - ВАНА, з лозиною...
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28.01.2021 13:34 Ответить
Не видел, но в какое-то время соответствовала))
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29.01.2021 00:28 Ответить
Вы его боитесь, как огня! С фотографами и свадебными ведущими, конечно проще!
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28.01.2021 12:10 Ответить
Надюша не стоила так дорого фрикции)))
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28.01.2021 12:17 Ответить
Бубачка знов обісралося. Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 9643
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28.01.2021 12:18 Ответить
Савченко он исключили. Испугались.
А дело Савченко - пшик, месть папереднка.
Вся история с баржами-миномётами-гранатами-квадроциклами - оказалась, как я сразу говорил, сфабрикованной туфтой и подставой. Всё рассыпалось.
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28.01.2021 12:20 Ответить
Сообщи венедиктовой, она ещё одну справу рухнет))
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28.01.2021 12:24 Ответить
на кой? Луценко уже всё расследовал. И где посадка Савченко лет на 10 за терроризм госизмену? - пшик.
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28.01.2021 12:26 Ответить
розслідував Луценк. Слідсво завершене. Зараз справа знаходиться на розгляді в суді по суті обвинувачення. Суд ніяк не може обрати міру запобіжного заходу, через процедурні складноощі, портнов з твоїм мертвечуком дуже стараються, щоб гадю з рубаном не посадили.
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28.01.2021 12:30 Ответить
дада, портнов с медведчуком мешают. и не она, а лично ты гадя.
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28.01.2021 12:31 Ответить
Так тож барыги были!!!!
А теперь белые и пушистые. Всех садят!
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28.01.2021 12:30 Ответить
ну да, так чего теперь не посадят?
ведь все баржи-гидроциклы налицо, неопровержимо.
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28.01.2021 12:35 Ответить
Гидранта своего спроси)))
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28.01.2021 12:37 Ответить
Толя, мой президент в правосудие не вмешивался, как и требует того закон. Возьми к примеру дело свинарчуков, помнишь? Журналюгами в красоту для желудков обрисованое?
Твое же быдло где там по шеремету присутствовало?
Это почти паралель.
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28.01.2021 12:44 Ответить
щодо його бидла бери вище, то - ***** з мертвечуком
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28.01.2021 12:47 Ответить
Давай факты вмешательства)))
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28.01.2021 12:51 Ответить
і записані плівочки - туфта? І зброя, яку вилучили в бусі Рубана на КПВВ - також туфта?
Довго ти будеш пистіти, Anatoly Kondrashow, - зажоп мертвечуковий?
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28.01.2021 12:25 Ответить
************** ти провокатор, феесбешне брехло. Плівки там - епізодів з п'ять, підтверджені самими учасниками військовими; на КПВВ міномети підсунути неможливо, це навіть не макарови, тим більше, не патрони
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28.01.2021 12:34 Ответить
знайомий феесбешний почерк "какієващідоказатєлства" і "самтакой". Згинь, падлюка мертвечукова
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28.01.2021 12:39 Ответить
треба погуглити епізод з "виключення Савченко з фракції"; там (по-пам'яті) вона сама вийшла з фракції "за обопільною згодою". Тобто, вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів.
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28.01.2021 12:22 Ответить
Из гардероба не можно исключить.
У вас в мозгу слуга урода?
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28.01.2021 12:25 Ответить
*нардепа
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28.01.2021 12:26 Ответить
в сенсі?
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28.01.2021 12:26 Ответить
В том смысле, что мне неизвестно как депутатская фракция может прекратить полномочия нардепа.
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28.01.2021 12:29 Ответить
дуже просто: якщо депутат-списочник пише власноручну заяву про вихід з фракції. Епізод з Томенком і Фірсовим прогугли.
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28.01.2021 12:31 Ответить
Та выход из фракции не проблема.
"..., вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів."
Конец предложения интересен.
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28.01.2021 12:36 Ответить
ну, так договорняки - вони і в політиці договорняки. Тим більше, в політиці...
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28.01.2021 12:37 Ответить
а Жулька вроде была против, не голосовала
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28.01.2021 22:14 Ответить
Так Савченко, професіонал! Прийшла в Парламент з досвідом роботи в службі сексу по телефону, і якби тоді депутатом був Яременко і анал став табу... її дії були-б ще зрозумілішими!
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28.01.2021 14:29 Ответить
Та вы *** всех адекватных уже исключили, одни балаболы в вашей матькивщине остались!
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28.01.2021 12:41 Ответить
Выгоняя Савченко вы крепко обосрались и теперь на выборах пролетаете из за того что распорошили своих прыхыльныкив. И теперь выбрать вас смогут когда Украину поделят и продадут, а вы останетесь виноваты. И история тому свидетель. Вы надрываетесь и тянете вверх, а приходит ПР и всё пускает с молотка и зовёт Ху-ла в гости.
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28.01.2021 13:06 Ответить
так і вам покривання свинарчуків не допомогло.
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28.01.2021 13:24 Ответить
Савченко единственная правильную мысль принесла. Взорвать это кодло к е@#ям.
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28.01.2021 13:39 Ответить
 
 