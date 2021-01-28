Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Батькивщине" предлагают "Слуге народа" в ситуации с Александром Дубинским самостоятельно разбираться со своими внутренними проблемами.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат "Батькивщины" Сергей Соболев, анализируя сложившуюся во фракции "Слуги народа" ситуация в связи с введением санкций США против Александра Дубинского.
"Это их полномочия. Они вправе тут делать все, что угодно, - говорит заместитель главы фракции Сергей Соболев. – Я хотел бы, чтобы каждая партия отвечала за тех, кого привела в парламент. Когда начинают перекладывать эту ответственность или на весь депутатский корпус, или на другие фракции, это выглядит как-то странно", - сказал он.
"То, что в сложившейся ситуации задействован президент, это вопрос к "слугам народа" и самом Зеленскому. Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Я не знаю их отношения в средине фракции и с президентом вообще. Поскольку он постоянно заявляет, что они – "микробы", возможно, тогда имеет право вмешиваться в их внутренние процессы, если они играют по этим правилам", - добавил нардеп.
"Можно ли проводить аналогию с исключением из нашей фракции Надежды Савченко в 2016 году? Мы тогда сразу приняли решение, исключили ее и на том все закончилось. А когда "слуги народа" очередной скандал, который у них возникают, пробуют перекладывать или на парламент, на всю страну или еще на кого-то – это просто смешно", - отметил Соболев.
"Судя по тому, что у них происходит после оглашения результатов опроса (КМИС. – Ред.), ничего так не сближает, как шанс вылететь из парламента. Получить 11 процентов после того, что у них было раньше, это много о чем говорит. Никто еще не получал такого фиаско. Поэтому, как вы видите, у них все резко поменялось. Понятно, что они будут держаться до последнего, только бы не идти на выборы. Почему такие цифры? Их рейтинг "добила" бессовестная тарифная деятельность, когда обещали одно, а вышло совершенно иначе, и беззубая экономическая политика, при которой ключевые реформы заключаются в том, как быстрее продать земли сельхозназначения и открыть по стране как можно больше казино. Вот они приняли закон о всеукраинском референдуме. Этот документ не имеет реальной возможности для его внедрения. Все скоро поймут, насколько эта процедура невозможна. Это голосование - просто пиар со стороны "слуг народа", - резюмировал нардеп.
Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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С начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко.
https://ukranews.com/news/735652-minfin-zaplatil-285-millionov-dolga-kuznitsy-na-rybalskom
А вот Юле можно смело напомнить "ширку" 2009 года с Яныком имени "все пропало". Когда они пытались на двоих поделить страну до 2029 года.
А вот эти документы изучайте на здоровье
Так что заводите лучше песню "та када это было" и "ну и шо, один раз не..."
Неужели сразу было непонятно, что член ПР Лозинский не входит в число порядочных? Нет. Юле были нужны голоса крепостных его феода. И это мерзко
Более свежий пример. Округ, который постоянно избирал Сергея Терезина. Это был и мой голос за него (к вопросу о поддерживаемых партиях). Но в 2014-м грязными технологиями и двойниками провели через округ Рыбчинского. Плевок в Юлю, Терехина и избирателей! Что делает Юля? Берет его себе! Маладэц
Если что, то критикую ее из конструктивных соображений, чтобы избежать ошибок
Купили козу - продали козу.
Но хвастаемся))
Тому, Степане, ти - дебіл дебільний і дебілом залишишся. Йти плати комірне, дебіл, бо викинуть з твоєї конури за борги
Это как: с твоего куртка все мужики - геи. И ты только один раз.
Молись на богиню и будет тебе свинособацкий газ недорого)))
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Дебільний троль продав совість, а тепер хоче виправдатись, що совість нічого не варта і він , насправді, вдалий комерсант, а не покидьок. Десь так.
А страна своих пленных должна и будет поддерживать, если ты не зеленский
А бабе Юле нужно хайповать, иначе у корыта не удержится.
Теперь майор тебе премию не даст)))
А дело Савченко - пшик, месть папереднка.
Вся история с баржами-миномётами-гранатами-квадроциклами - оказалась, как я сразу говорил, сфабрикованной туфтой и подставой. Всё рассыпалось.
А теперь белые и пушистые. Всех садят!
ведь все баржи-гидроциклы налицо, неопровержимо.
Твое же быдло где там по шеремету присутствовало?
Это почти паралель.
Довго ти будеш пистіти, Anatoly Kondrashow, - зажоп мертвечуковий?
У вас в мозгу слуга урода?
"..., вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів."
Конец предложения интересен.