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Новости Политика Украины Тарифы ЖКХ
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ВР (28721) Кабмин (13798) субсидия (620) тарифы (1807) Тарифы на электроэнергию (1903) Тарифы на газ (350)

Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт/ч и увеличить соцнормативы для начисления субсидий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт/ч и увеличить соцнормативы для начисления субсидий

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о проекте постановления №4650.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 337 нардепов.

Этим документом Рада предоставила Кабинету Министров ряд рекомендаций, а именно:

  • установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.
  • ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;
  • установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

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Также предусмотрено усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей и рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Кроме того, правительству рекомендуют установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.

КМУ обязали в месячный срок представить Раде предложения по поводу изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

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Кабмин также должен представить ВР предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления ЖК услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года.
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Топ комментарии
+10
Льготы,субсидии - чисто коммунизм троцкистский,а может в экономике порядок наведёте,что бы все работало,что бы люди могли зарабатывать и все оплачивать из заработанного без унижения субсидиями и льготами от ахметовских агентов во власти.
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28.01.2021 12:39
+9
Можна сміятись?
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28.01.2021 12:34
+5
За чем нужен был этот скандал что бы потом пытатся вернуть все на место ???
Реально цирк и клоуны на арене !
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28.01.2021 12:41
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Можна сміятись?
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28.01.2021 12:34 Ответить
ага
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28.01.2021 12:49 Ответить
аха ха муха ха
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29.01.2021 12:01 Ответить
Льготы,субсидии - чисто коммунизм троцкистский,а может в экономике порядок наведёте,что бы все работало,что бы люди могли зарабатывать и все оплачивать из заработанного без унижения субсидиями и льготами от ахметовских агентов во власти.
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28.01.2021 12:39 Ответить
Я тоже только ЗА !
Дайте людям нормальный уровень заработка и пусть все платят а не занимаются ерундой ....
За чем повышать пенсии и зарплаты, может попробовать остановить а потом опустить цены ?
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28.01.2021 12:43 Ответить
можна этими же субсидиями пенсии платить и не нада прокладка
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28.01.2021 12:50 Ответить
Все цены остановить и опустить никак уже не получится. А вот цены на газ и электроэнергию вполне возможно регулировать. Для этого у государства рычаги влияния есть. К примеру газ собственной добычи и АЭС.
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28.01.2021 13:27 Ответить
Мы отстали навсегда и во всем. Пока будут повышать и налаживать 98% не защищенных граждан от голода и холода помрет. Государство должно заботится о своих гражданах.Подход мне повезло я в шоколаде , а остальные дерьмо и неудачники , сами виноваты пусть дохнут . Ни к чему хорошему не приведет.
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28.01.2021 14:17 Ответить
Ну ви таке сказали... Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій - Цензор.НЕТ 521 А як же тоді бюджет шолкопёрим дерибанити коле все переведуть на гроші. Так приміром як з пільговим проїздом пенсіонерів, хто їх рахує скільки вони їздять? А дєнюжку списааааааали та поділили з перевізниками.... Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій - Цензор.НЕТ 521
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28.01.2021 13:55 Ответить
Как бы там ни было, но опыт предыдущих 30-ти лет показывает, что главными наводителями порядка в ценообразовании являются Беня с Фирташем, и при имеющемся подходе просвета не предвидится.
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28.01.2021 22:07 Ответить
За чем нужен был этот скандал что бы потом пытатся вернуть все на место ???
Реально цирк и клоуны на арене !
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28.01.2021 12:41 Ответить
олигархи требовали
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28.01.2021 12:51 Ответить
ваши комменты противны строите из себя вумных олигархи хреновые противно просто песец подобрался к глотке олигархов и Зели пальцы уже замыкаются на шейках.. пора понять что ОТОПЛЕНИЕ СВЕТ ГАЗ ЭТО НЕ РЫНОК А СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ чтобы государство оставалось государством блэк аут на пару недель во всей Украине приведет к распаду ГОСУДАПРСТВА вы это понимаете.. баланс должен быть во всем в том числе и в наглости и беспределе а клоуны еврейские ублюдки во власти не сидевшие ПОКА у параши не знают ни рынка.... ни понятий по зоне тому беспредельничают по беспределу а это паханату даже и также не в радость... на зоне обязан быть порядок...
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28.01.2021 13:03 Ответить
Покуда тарифы устанавливает регулятор НКРЕКП (читай государственный чиновник) ни о каком рынке энергоносителей и речи быть не может.
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28.01.2021 13:24 Ответить
тарифы во всем мире устанавливает РУГУЛЯТОР причем по квоте члены назначает и местная власть и центральные власти и общественные. И законы антимонопольные там работают дай Боже нам вполовину того что есть... не пишите галиматью про РЫНОК ТИПА ОН ЗАХОТЕЛ УСТАНОВИЛ А ВЫ СКОЛЬКО ЗАХОТЕЛИ И ОПЛАТИ вы чай не колбасу покупаете.... где такое возможно... да и то спорно.. рыночные означает равные рынок для всех без высоких и демпинговых цен если выше или ниже средневзвешенного хаба на рынке определённого товара или услуги продукции то тут же следует реакция и ФБР и Минфин и анти монопольщики и ревизоры и аудиторы и прочая прочая прочая..поэтому и рынок- который складывался десятилетиями....
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28.01.2021 13:52 Ответить
Только что порылся слегка в инете. В отношении установки тарифов упоминается только украинский НКРЕКП. Может ссылку пульнете на то что германский или американский регулятор устанавливает тарифы в Германии или США соответственно. Буду благодарен.
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28.01.2021 14:16 Ответить
Лично я прочитал за иностранных регуляторов, что они следят за установленными правилами хозяйствования на рынке и регулируют именно их. За регулирование тарифов к сожалению не нашел инфы.
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28.01.2021 14:17 Ответить
Щоб знищити все, що було створено пАпереднікамІ.
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28.01.2021 13:04 Ответить
Это называется не прокатило. Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій - Цензор.НЕТ 7637
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28.01.2021 13:25 Ответить
Кста, тут их еще веселуха ждет когда народ получит январские платежки. Там вжарят пополной. Все ихние отмены и т.д. в лучшем случае с февраля только начнут работать. За январь народ вжарят по полной программе. А если учесть, что в январе еще и морозы неделю были, то я даже боюсь представить что в платежках будет.
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28.01.2021 13:30 Ответить
Просто надо было прощупать почву. Когда поняли, что в феврале за ними придут очень злые люди с факелами - решили дать заднюю
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28.01.2021 14:06 Ответить
Ні, робіть все так, як заповів Вітренко, тобто 3,5 за кВт/год і революція буде не тільки можлива, але вона обов'зково зайде до зали ВР, а перед тим і до КМУ, а закінчиться народним святом на Печерськіх пагорбах біля всім відомого Суду, який як Чикатило гвалтує перманентно Конституцію.
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28.01.2021 13:06 Ответить
в сраку себе засуньте свои 100квт. Лучше тариф на отопление
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28.01.2021 13:13 Ответить
Если есть долг субсидию не дают, а как его погасить, если коммуналка больше пенсии, если человек живёт один????? Сволочи! Хоть бы пенсионерам пошли навстречу. Требуют реструктуризацию долга, а там требуют ксероксы всех документов на жильё, хотя в законе написано что по согласию. Что за страна? Почему частники нагло требуют все документы, потом продают их мошенникам, потом люди могут остаться без единственного жилья или кредиты на них вешают.!!!!
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28.01.2021 13:19 Ответить
На счет субсидий и предлагаемого их увеличения в этот сезон особо не нужно напрягаться и переживать. Если и примут это постановление и субсидии увеличат, то работать этот механизм начнет не ранее второго полугодия текущего года.
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28.01.2021 13:43 Ответить
А как жить тем, кто субсидий не получает? Они значит ущербнее остальных? Такая вот у нас социальная справедливость. Зарабатываешь деньги - плати за тех кто не зарабатывает. Класс.
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28.01.2021 13:20 Ответить
"А как жить тем, кто субсидий не получает?"

Ну, Вы даёте! Как говорил Николя Азиров, "не треба скиглити!" Субсидии не назначаются тем семьям, на коммунальные платежи которых уходит менее 20% дохода. То есть, после уплаты коммун. платежей у них останется 80% (или чуть меньше) семейного (прописанных в доме, квартире) дохода. Но они всё равно скыглять.
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28.01.2021 14:18 Ответить
Т.е. я правильно понимаю, что те кто к примеру честно работает, зарабатывает деньги в белую, честно платит налоги менее всего получает защиту и компенсаторы от государства. Правильно? А вот если человек к примеру получает официально минималку (и с нее соответственно платит минимальный налог), а все остальное в конверте, то он имеет больше прав на защиту государства и всякого рода помощь и компенсации. Я все правильно понял?
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28.01.2021 14:35 Ответить
Да, Вы правильно написали. Но мой посыл состоял не в этом. Он состоял в том, что неполучение субсидий не означает, что семья бедная, или, как Вы говорите, ущербная. А очень даже наоборот, не бедная и не ущербная, потому и не претендует на субсидию. Но как и все, они жалуются на высокие тарифы (я не про новые тарифы), хотя как можно жаловаться, если на коммуналку уходит менее 20% дохода (иначе у них появилось бы право на субсидию). В отличие от Вас, меня такие люди не разжалобливают, извините за выражение.
А то, что они платят больше налогов, чем мнимые минимальщики, их не сильно волнует, потому, что им хватает. Да, государство не смогло победить "конверты". Оно много чего не смогло. И общество не смогло. Но не надо возмущаться несправедливостью в том духе, что это было легко сделать, а они не сделали!
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28.01.2021 15:41 Ответить
А то, что они платят больше налогов, чем мнимые минимальщики, их не сильно волнует, потому, что им хватает.

Это Вы за этих людей сами решили? Т.е. вместо того, чтобы к примеру отдать больше денег на обучение своего ребенка и научить его еще чему нибудь, чтобы к примеру улучшить качество его питания, чтобы он меньше болел, чтобы выделить сумму на посещение им спорткомплекса эти люди вынуждены отдавать эти деньги на тарифы, которые даже никто не знает на основании чего формируются и почему такие. Я правильно Вас понимаю? Нашему обществу значит не нужны грамотные и здоровые граждане. Спасибо. Позиция Ваша ясна. Вот именно поэтому я сейчас сына усиленно готовлю любить Родину издалека. Радуйтесь, скоро ваши субсидии, чтобы платить, не с кого будет брать. Равно как и пенсии, равно собственно как и квалифицированный труд и т.д. и т.п. Верной дорогой идете, товарищи.
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28.01.2021 15:50 Ответить
Была узкая тема: о пользе или вреде субсидий, а Вы её расширили до неузнаваемости. Вас вообще трудно понять: призываете к социальной справедливости, но субсидии, как способ, может и не лучший её достижения, отвергаете. А между тем неплохо придумано про 20%, но Вы не можете это воспринять. Вдумайтесь: всего лишь 20% - коммунальные платежи. Перед отправкой кого-либо в другую страну, поинтересуйтесь, какой процент там занимает коммуналка. Зачастую больше. Всё, тема исчерпана.
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28.01.2021 16:13 Ответить
На счет процента коммуналки к уровню зарплат сами поинтересуйтесь. И вдуміваться мне не нужно. Я в платежку смотрю. У меня за декабрь вышло 97 евро за совковую трешку. За январь скорее всего еще больше будет. А я к примеру за обучение сына в компьютерной академии плачу порядка 100 баксов в месяц, порядка 200 евро в год стоит абонемент в спорткомплексе. Вот и весь расклад для сравнения. И меня возмущает не то что нужно платить, а почему я должен такие цены непонятно за что платить. То что у человека есть какие-то деньги, позволяющие держаться на плаву, еще не значит, что он согласен чтобы его как лоха разводили. Ну та у нас с Вами видать разные жерди для сидения в социальном курятнике. Каждый естественно со своей колокольни судит. Посему действительно и обсуждать больше нечего. Тема действительно закрыта.
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28.01.2021 16:28 Ответить
Дмитрий Корнейчук

10 мин. ·

Рубрика «Успокой лоха»

Рада приняла постановление, которым обязывает Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 кВт. Причём больше всех голосовала фракция «Слуга народа».

И сегодня же «Слуга народа» проголосует за назначение первым вице-премьером и главой Минэнерго Витренко. Который и отменил льготный тариф на электроэнергию в статусе и.о. главы Минэнерго.

То есть нам, как лохам, хотят «впарить», что Витренко снизит тариф на электроэнергию. Хотя мы же и есть лохи, раз избрали президентом Голобородько, а его фейковой партии дали полную власть в Раде и в Кабмине))))))
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28.01.2021 13:32 Ответить
Маленькая поправочка к тексу Корнейчука: не МЫ избрали (не надо обобщать), а зедебилы!!!
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29.01.2021 09:32 Ответить
"рекомендує"....
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28.01.2021 13:37 Ответить
Этот законопроект не содержит никаких новых тарифов, а лишь рекомендации Кабинету Министров принять социальные тарифы. То есть ещё не известно, насколько Кабинет Министров снизит тарифы. Может, на 10%, а, может, на 2%.
В новости допущена ошибка: "возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии".
Правильно: "возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, оборудованных отопительными электроустановками, за объем потребленной электроэнергии".
Даже в самом документе №4650 допущена ошибка: 3000 кВт/ч. Правильно: 3000 кВтч.
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28.01.2021 13:57 Ответить
А где пункт: "Разрешить отказаться от ненужной (или за которую не могу платить) услуги"?
Или хотя бы не платить за такую услугу.
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28.01.2021 14:55 Ответить
Рекомендації, як і стурбованність, можна "похєрити".
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28.01.2021 15:05 Ответить
Да легко.Кабмин вообще может пойти на желание своего народа и 100квт сделать вообще бесплатными но что выше то будет стоить по 5-10гр.Вот и будем сидеть из 10-ть свечовой лампочкой ильича и во полумраке глазеть на електросчетчик чтоб 100квт не перекрутить и это все в 21 веке в стране где найбольше АЭС в мире относительно площади Украины.
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28.01.2021 19:44 Ответить
Всем привет. Лет 10 или больше назад. Честно не помню я жил в селе с мамой. Свет тогда стоил 22.5 копейки. Уголь 220 гривень. Так вот мы как зимой обогревались. Одна комната была закрыта так что ведро с водой замерзало иногда. А в другой комнате мы включали обогреватель на 1 кВт !!! Комната была около 22 КВ м. Вообщем в месяц примерно мы платили за свет около 200 гривень при пенсии наверно 600. Вот так и грелись при температуре в комнате градусов 18. Пришла к власти ***** Юлька и сделала свет дороже.То есь при потреблении в 700 кВт он уже был что то около 1 или 1.7. Топить одну комнату мы уже не смогли. Вот скажите мне мы богатые или нет что бы столько платить и вообще для кого эти законы.
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28.01.2021 19:54 Ответить
Дежавю, сами все отменили, теперь бурная деятельность по восстановлению справедливости.
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28.01.2021 20:28 Ответить
так вроде фопы бастовали. Бабки с дедками пока еще нет. Это впереди. А они уже отменяют все взад. Что дедкам и бабкам прикажете делать?
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28.01.2021 20:59 Ответить
Создали проблему - теперь геройски её решают, и если решат то запишут на свой счёт как великое достижение)))
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28.01.2021 21:00 Ответить
Так для этого и сделали это - других достижений нет.
Ну, и попутно, дать дружкам нажраться за нас счет.
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29.01.2021 09:36 Ответить
Субсидии - это коррупция. Лучше всем уменьшите оплату. У нас вообще не должно быть дорогой энергии, хотя бы потому, что Украина производит ее больше, чем потребляет. Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій - Цензор.НЕТ 7206А вот куда она девается - это вопрос.
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28.01.2021 21:04 Ответить
вопрос - нахера ж вы сами все отменяли, чтоб теперь херойски все попробовать возвернуть взад???
ответ - чтоб вам были благодарны, за то, чтобы...все осталось как было)))
купи козу, кроче ))) как в старом еврейском анекдоте...
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28.01.2021 21:04 Ответить
Так в еврейском же.
Справедливости ради, весь этот тарифный беспредел начался при Порошенко, его менеджере Вовке в НКРЕ, его назначенцах Коболеве и Витренко в Нафтогазе.
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28.01.2021 22:22 Ответить
лучше верните Порошенка, два года страна без президента
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28.01.2021 22:11 Ответить
Вы предложите еще вернуть Яценюка или Гройсмана, по распоряжению которого для детей напечатали 1000 книг "Принцесса + принцесса", которая заканчивается свадьбой принцесс друг с другом (одна принцесса чернокожая, другая с белой кожей). Кстати, каждая книжка обошлась налогоплательщикам за 660 грн.

Так что лучше ерунду не пишите - у нас из шести Президентов, последние четверо такие, что хуже и придумать невозможно. Да и первые два не очень хороши.
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28.01.2021 22:21 Ответить
только благодаря Пороху сейчас ты строчиш не в погребе под градами
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28.01.2021 22:32 Ответить
+++++++++++++++++++++++++++
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29.01.2021 09:37 Ответить
Надо делать не субсидии, а нормальные цены на минимальное потребление энергоносителей.
А потом ступеньки роста, чтобы было так - большой дом, значит цена выше и убрать нахрен всякую цену на доставку.
И не одну ступеньку роста, а несколько, чтобы разделить (например) частный сектор на дома, по обычным сегодняшним расходам НЕ УТЕПЛЕННОГО ДОМА, до 100 квадратных метров, потом 200, потом 300, потом 500, потом 1000, потом от 2000 квадратов. Тогда богатые станут делать дома энергоэффективными. Мало того, тогда ВСЕ захотят реально экономить.

На пальцах, снова таки как пример. Например, до 100 кубов газа в месяц по 3,5 грн за куб, до 200 кубов по 5,5 грн/куб, до 300 по 7 грн/куб, до 500 по 9,2 грн/куб, до 1000 кубов по 11 грн/куб, до 2000 кубов, по 15 грн, до 3000 кубов по 25 грн, до 4000 кубов, по 50 грн, до 5000 кубов по 100 грн, до 6000 кубов, по 200 грн...
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28.01.2021 22:17 Ответить
зелупы обдолбаные))) все взад))) или сказки для зеленых овец))?
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28.01.2021 22:25 Ответить
А - понял,льготы для коломойш,фирташов и бойков ))
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28.01.2021 22:26 Ответить
Если бы тарифы подняли после того как появились некоторые успехи по борьбе с корупцией, то народ бы это власти простил. А так как тарифы увеличили, а корупцию возглавила сама власть, то естественно света в конце туннеля даже и не видно.
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29.01.2021 08:54 Ответить
Сначала все отменили, теперь возвращают назад, и зелупа уже пыхтит про перемогу, и снижение тарифов!)))))))))А он не такой дурачок как казалось, развел свой элехторат еще раз!))))))Давай зеля, дави 73% быдло! Главное видосики подкидай вовремя)))))))))
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29.01.2021 10:22 Ответить
 
 