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Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde

Президент Украины, который обещал бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием олигархов в своем окружении, рискуя окончательно разочаровать своих избирателей.

Об этом говорится в статье французского издания Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Материал начинается с описания митинга в Кривом Роге, где многие на президентских выборах 2019 года проголосовали за Зеленского: "Мы очень бедны, цены растут, а страна под угрозой. Нужно дать отпор", - кричит в микрофон одна женщина. "Зеленский продал наш город олигархам", - кричит другая. "Нас предали! - возмущается заводская рабочая Ирина Уманская. - Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!"

В статье отмечается, что в работе Зеленского наблюдается спад. Его главное обещание искоренить коррупцию может так и остаться словами, что ставит под угрозу жизненно важную поддержку со стороны иностранных кредиторов, а также все приложенные усилия после проевропейской революции на Майдане 2014 года.

"На волне исторического результата на президентских выборах (73%) и абсолютного большинства в парламенте у его партии "Слуга народа" Владимир Зеленский был убежден, что ему по силам быстро все изменить. К сожалению, он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее его", - пишет автор.

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Отдельно упоминается кризис судебной системы.

"Этот кризис показывает, что судьи - из которых некоторые сами обвиняются в коррупции - не готовы менять систему, - считает политолог Владимир Фесенко. - Масштабы коррупции в Украине огромные, это не просто отдельные взятки. Зеленский пришел с желанием действовать, но без конкретной программы. Заменить старую элиту недостаточно".

"Оздоровление насквозь коррумпированной судебной системы представляет собой настоящую головоломку. В декабре 2020 года Зеленский предложил заменить членов Конституционного суда, но Венецианская комиссия (группа экспертов по конституционному праву Совета Европы) выступила против этого во имя независимости правосудия (хотя в Украине ее практически не существует)", - говорится в статье.

Кроме того, угрозы для борьбы с коррупцией выходят и из самого окружения президента.

На ключевых постах появились две неоднозначные фигуры, выходцы из клана бывшего пророссийского президента Виктора Януковича: новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров. Имя второго хорошо известно бывшим активистам Майдана: он был пресс-секретарем полиции и называл их "преступниками".

"Когда мы увидели отставку первого правительства и появление Ермака с Татаровым, известного коррупционера, то поняли, что больше не стоит питать никаких иллюзий", - вспоминает директор фонда DEJURE Роман Маселко.

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Вызывает вопросы и поведение самого президента. Так, в декабре 2020 года он заблокировал привлечения Татарова к ответственности по коррупционному делу. "У Зеленского нет по этому вопросу четкой позиции, - отмечает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. - Он работает с коррупционерами, чьи интересы идут вразрез с украинскими. Почему он это терпит?"

Под вопрос ставят в первую очередь не намерения президента, а его опыт. "Он - хороший человек, но ничего в этом не понимает", - считает бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, который ушел с поста через четыре месяца после пребывания там.
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Топ комментарии
+65
Разочарование растет среди зебилов, а нормальные люди не были им очарованы))))
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28.01.2021 12:35
+30
Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde - Цензор.НЕТ 4066
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28.01.2021 12:41
+24
Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde - Цензор.НЕТ 6571
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28.01.2021 12:46
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Так давно ж відомо що перешкоджає поганому танцюристу.
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28.01.2021 13:01 Ответить
Может пусть позвонит Кучме и тот ему раскажет как тихо и быстро уйти из ПРЕЗИДЕНТОВ ??
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28.01.2021 12:49 Ответить
Фигассе быстро. Пока единственный кто отсидел два срока. Пусть и коротких.
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28.01.2021 12:54 Ответить
Это Кучма-то тихо ушел? И не было первого Майдана при его уходе? Не говоря уже про остальные шалости.
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28.01.2021 12:56 Ответить
Кароче, Гола баротька зробив лохів двічі.
Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde - Цензор.НЕТ 7116
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28.01.2021 12:49 Ответить
"Он пробовал на прочность этот мир каждый день
Мир оказался прочней"
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28.01.2021 12:50 Ответить
"Он - хороший человек, но ничего в этом не понимает", - считает бывший секретарь СНБО Александр Данилюк,Источник:https://censor.net/ru/n3244602
Если так, то зачем он пошел? И не олигархи сильнее его, а он слабак и это - "две больших разницы". Тарахтел бы себе на рояле - и нет проблем, а собирается идти на второй срок. Сначала надо первый отсидеть.
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28.01.2021 12:53 Ответить
система какой была, такой и осталась... скорее это его "познания" в управлении государством оказались на уровне его основной профессии... и иначе не могло и быть, что можно ожидать от пролетариев с 2-мя классами церковно-приходской в управлении государством? Это уже видали 1917... до сегодня отрыгиваем.
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28.01.2021 12:54 Ответить
Система руками зебилов сделала его президентом, а не он с ней столкнулся
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28.01.2021 12:55 Ответить
Он не столкнулся с системой, он ее возглавил.
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28.01.2021 12:56 Ответить
Ни с какой системой он не столкнулся. Он всегда был частью этой системы. Все его шоу и сериалы абсолютно не рентабельны и могли появиться только в кланово-олигархичной системе, создавались под заказ и транслировались на ресурсах этих самых олигархов.
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28.01.2021 12:56 Ответить
Столкнулся?! Да он с ней слился в экстазе и похрюкивает от удовольствия! На второй срок засобирался, *****! Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde - Цензор.НЕТ 7735
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28.01.2021 12:57 Ответить
Он оказался тем кем и был-исчадием пролетарского угара,никчёмным,мелочным,завистливым и ущербным ! Он действовал по старому правилу мошенников и пройдох-"лови момент"! И он,лишённый отягчающих факторов стыда и совести,его ловил-ему пофиг всё что будет разрушено,убито,раздавлено,кто его попутчики и соучастники-только он и его "момент"! Зеленский-мерзавец ,ибо,никем другим он не был!
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28.01.2021 12:59 Ответить
Самое страшное что те кто рвется к власти и не думают бороться с "системой" - этот по наивности попробовал - она его почти сьела...Остальные даже пробовать не будут....Дорвуться до власти и тупо начнут воровать.
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28.01.2021 12:59 Ответить
Ты наверное разведенка.
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28.01.2021 13:06 Ответить
как и ты
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29.01.2021 08:12 Ответить
Його завдання було прийняти закони про розпродаж країни які і були прийняті в турбо-режимі, можна на пенсію, закінчать інші.
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28.01.2021 13:01 Ответить
«"Коли ми побачили відставку першого уряду і появу Єрмака з Татаровим, відомого корупціонера, то зрозуміли, що більше не варто плекати жодних ілюзій", - згадує Роман Маселко, директор фонду DEJURE»

Але ж ви, зрадофоби, не хотіли нас слухати в 2018/19роках, коли ми попереджали, що так і буде...
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28.01.2021 13:04 Ответить
Правильно було замічено,коли він сказав ,що хоче після президентства спокійно,безбоязно ходити по Києву добрим дядею. З цього ясно що він НІЯКОЮ БОРОТЬБОЮ З КОРУЦІЄЮ не буде займатись і не думав займатись.Тому що це в наших умовах справжня революція,війна, жертви, а цей тіпок не з таких.
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28.01.2021 13:04 Ответить
Містяни сами віддали Кривий Ріг олігархам, обрав мером представника ОПаЗаЖопу. І хто казав, що система не буде опиратися? Вона зміцнювалась роками, на жаль за нашим сприянням.
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28.01.2021 13:05 Ответить
То му Зеля ..кидай по доброму ... починай знишувати алігархів...от тоді коли у нас в країні почнеться стріляниан ..народ почне радуватись...Пороха теж розстрілять к **...м
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28.01.2021 13:09 Ответить
а за якого наступного клоуна ви топитимите, зебіли?
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28.01.2021 13:18 Ответить
За тебе
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28.01.2021 14:12 Ответить
ты одна из 73%? ешь-не обляпайся.
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28.01.2021 13:18 Ответить
Ні, я один і не 73 а сам один...Дякую але гівно жрать це ваше діло..я якось не звик
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28.01.2021 14:21 Ответить
можно узнать, какой диагноз вам поставил психиатр？ или вы сами косите под дурачка？
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28.01.2021 13:23 Ответить
Сам косю...)))) І тобі раджу.....хоч відповідність буде
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28.01.2021 14:16 Ответить
ненене, петька еще должен на стройке поработать, стрелять низзя
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28.01.2021 13:46 Ответить
Та з нього будівельник як з петуха жінка... Розстрілять к **..ям
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28.01.2021 14:17 Ответить
та яким там "будівельником", ты хочешь штоб все стройматериалы через охрану лагеря повывезли, а вместо стройки пустырь остался?? авторитетным пасанам будет кушать носить, этим он может устроится, ну, и женщиной немножко, пердельник подходящий
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28.01.2021 15:33 Ответить
і тебе рострілять, на всяк випадок
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29.01.2021 08:15 Ответить
Я так і не зрозумів для чого Зеленський йшов працювати президентом? Це така у нього шутка гумора, що не тільки Леніська (правда попередньо навчена) кухарка може управляти державою, а навіть безмозгле тупе не освітчене опудало бути президентом.
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28.01.2021 13:13 Ответить
Если отбросить всю конспирологию и теории заговора, мотив Зеленкого лежит на поверхности. Это банальное честолюбие. Войдя в период так называемого среднего возраста, захотелось мужчине ещё одну красивую галочку в перечне жизненных свершений. Муж, отец, известный актёр, обеспеченный человек... а тут ещё и вполне серьёзно можно побыть президентом страны. При этом не нужно тратить десятилетия на выстраивание политической карьеры. На тебе деньги, на тебе пиарменеджеров, на эфирное время... Просто делай то, что и делал до этого. На Новый Год сказал, что политик, а к маю инаугурировался.)) Почему бы и нет? Расставлю друзей по местам... Их много и все они не лохи какие-то.)) Прорвёмся! Ну а если вдруг не понравится, так всего пять лет каких-то.
Слегка утрированно, но уверен, что очень близко к реальности.))
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28.01.2021 15:36 Ответить
Уверен, так оно и было.
Мотивы Коломойского, который эту куклу проталкивал, немного шире и глубже, а у Зеленского - просто почесать ЧСВ и ничего больше. В самом деле, трудно ждать чего-то серьезного и системного от человека, который от темы так же далёк, как собака далека от ракетостроения.
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28.01.2021 16:31 Ответить
наивные французы. если бы в презы шел старшекурсник могилянки или ай-тишник, или.. да кто угодно, умеющий пользоваться верхней головой, я бы мог поверить в его желание что-то поменять, и даже идеализм бы на первых порах оправдывал бы. но чел, все умения которого заключаются в умении кривляться на камеру, озвучивая написанное другими людьми.. за баблом он шел, ептыть. насинг море, как говорит друг джо.
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28.01.2021 13:17 Ответить
Зєля гармонічно вливсь в систему і ніяких реальних протеріч між Зєлєю і системою нема. За Зєля медведчукі, порошенкі, пінчукі нормально себе почувають і нарощують собі капітал. Українці за Зєлі злидаріють ще більше, ніж останні 11 років. Тімошенко - ЄДИНА, хто боровсь, бориться і буде боротись з системою.
____________
Зєлю геть. Дострокові. Сподіваюсь, що ще не пізно.
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28.01.2021 13:19 Ответить
Юлія Володимирівна вас вибрали в президенти. Чуєте? Біжу біжу біжу біжу біжу біжу..Ой а чого це я кудись біжу... Юлія Володимирівна вас знов вибрали в президенти. Чуєтете? Агов????. Як знов а перший раз коли? Біжу біжу біжу біжу біжу Ой а чого це я кудись біжу? Юля Володимирівна Вас в трете обрали в президенти Чуєте? Аааась? в президенти ..вас.. це обрали? Та що з ви стару бабцю... об'є.....ли..ся.? не соромно Юлія Володимирівна не об'є...лися а обрали...Та що ж я глуха чи що я ж і кажу що обрали а значить об'є..лися...
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28.01.2021 14:35 Ответить
Біжи, біжи, бо обсерися, дебіл... Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 8600
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28.01.2021 16:31 Ответить
Царь хороший! Это бояре!!
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28.01.2021 13:20 Ответить
Просто все больше людей видят в Зеленском того, кто он есть на самом деле - ПРОХИНДЕЙ.
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28.01.2021 13:21 Ответить
Снова журналшлюхи переливают с пустого в порожнее боясь сказать правду. зеленский - это не жертва обстоятельств! Имея феноменальную поддержку на всех выборах, он НИХЕРА не делал для развития страны. Он просто грабил сам, он дал грабить своим хозяевам, и посадил на потоки своих людей, чтобы те тоже грабили. Вся его 1.5 годичная каденция - это имитация бурной деятельности и грабеж лохов, которые за него проголосовали! Так что он жертва - он преступник, который заслуживает высшей меры наказания за уничтожения страны!!!
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28.01.2021 13:23 Ответить
Он( Зеленский) просто грабил сам, он дал грабить своим хозяевам, и посадил на потоки своих людей, чтобы те тоже грабили.- Тот же автор: Витренко с коболевым из убыточного в 2010-2014-х нафтогаза сделали сверх прибыльную компанию буквально за год. С 2016-го по 2019 нафтогаз самая прибыльная госкомпания страны. 22.12.2020 21:18/ Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко./Сочувствие автору: Рада повторно провалила назначение Витренко.
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28.01.2021 16:28 Ответить
На Заході мислять логічними та раціональними категоріями і абсолютно не здатні зрозуміти ситуацію в Україні. Мені доводилось детально роз'яснювати британським інтелектуалам ситуацію але завжди очі опонентів ставали як у "мороженого судака" і аргументи зводились до "такого не може бути, бо це дурість". Вони не можуть навіть уявити що тут люди голосують за гнилих, тупих, профнепридатних персонажів (які миттєво корумпуються) бо "так не може бути в демократичній країні". Але вся ця ірраціональність дуже раціональна з точки зору постійного збереження при владі і невпинного збагачення корумпованої етнічної злочинної групи.
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28.01.2021 13:26 Ответить
В редакції Le Monde статтю написав або дурак, або ЗЄшмарклю намагаються відмазати: він не зіштовхнувся з системою, а очолив її як "подставное лицо" і повинен зіштовхнутися з тюремною парашою в недалекому майбутньому.
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28.01.2021 13:30 Ответить
Ця стаття - у дуже-дуже скороченому вигляді подана тут.
Почитайте більш повну версію перекладу:
До відома, про що не сказано - надаю:
"Багато хто з тих, хто зібралися на протести, голосували за нього на президентських виборах у квітні 2019 року. Тоді їх підкорила критика еліти з боку колишнього гумориста, який тільки робив перші кроки в політиці і був відомий головним чином завдяки ролі президента в телесеріалі. Півтора роки по тому виборців охоплює розчарування".
Популярний актор звик до похвальних відгуків і, мабуть, важко сприйняв першу критику на президентській посаді. За словами колишніх співробітників, дійшло до того, що зараз він живе в "міхурі" і приймає рішення лише опираючись на опитування.
Найдосвідченіші в його оточенні вміють користуватися цією слабкістю.
"Там є підлабузники і ще більш впливові представники олігархічних кланів. Вони добре організовані і вміють представляти йому аргументи на користь відмови від невигідних їм реформ", - розповідає Юлій Морозов із незалежної партії "Сила людей".
В умовах величезного впливу олігархів, які контролюють цілі галузі української економіки, Володимир Зеленський намагається маневрувати між інтересами одних і інших, знайти баланс.
Після обрання він дистанціювався від мільярдера Ігоря Коломойського, власника каналу "1+1", на якому виходив серіал. У прагненні показати, що він не є маріонеткою олігарха, Зеленський не поступився йому "ПриватБанком" (найбільший банк країни), який Коломойський планував повернути після націоналізації у 2016 році. Був навіть прийнятий "антиКоломойський" закон, що забороняє повернення націоналізованих неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Глава держави також залишив у силі земельну реформу всупереч протидії олігархів. Він зберігає обережність, незважаючи ні на що. "Він не може оголосити їм всім війну, - пояснює Володимир Фесенко. - Це було б занадто ризикованим кроком, тому що вони контролюють всі телеканали. Він багато б втратив".
Олігархи ж своєю чергою посилили свій вплив у парламенті. Ці ігри впливу в сукупності із політичними розбіжностями, що зростають, серед більшості привели до фрагментації президентської партії.
"Зеленський більше не контролює власну партію, - робить висновок Дар'я Каленюк. - Щонайменше 80 депутатів зараз на боці Коломойського та інших олігархів. Вони просувають проросійську риторику".
Із чим пов'язаний такий поворот? "Їх купили, - впевнена антикорупційна активістка. - Купити депутата дуже просто". За її словами, тариф становить 2000 доларів на місяць, що вдвічі більше за їхню зарплату.
Багато оглядачів переконані, що за цими спробами саботажу стоїть Росія, з якою Україна веде війну на Донбасі.
"Москва прагне зруйнувати антикорупційну систему України, щоб перешкодити їй закріпитися в Європі, - стверджує Роман Маселко. - Вона знає, що від цього залежать кредити МВФ і ЄС. Якщо їх більше не буде, Україні доведеться повернутися до Росії".
Дива, на яке сподівалися виборці Володимира Зеленського, поки не відбулося. Як і пророкованої опозиціонерами катастрофи. Проте страх регресу стає все сильнішим.
Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, який користувався повагою серед борців із корупцією, але був знятий із посади під час кадрових змін, не приховує песимізму.
"Ситуація близька до тієї, що була у 2013 році, коли Віктор Янукович розвернув Україну від Європи до Росії. Сподіваюся, Зеленський не зробить те ж саме. Це було б дуже небезпечно для суспільства. Воно не готове це прийняти".
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28.01.2021 13:32 Ответить
Так.Якщо прочитати повний текст,а не вітчизняні шматки,журналісти Le Monde вже й не виглядають ідіотами.
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28.01.2021 14:15 Ответить
На жаль, він зіткнувся із системою, яка виявилася сильнішою за нього Джерело: https://censor.net/ua/n3244602
відокремлюючи зеленського від коломойського та ахмєтова, висвітлюючи зеленського просто як невдаху, який не зміг подолати систему, французьке видання Le Mond розписується в своїй повній профнепридатності, оскільки не розуміє, що зеленське це й є олігархат, що зеленське не збиралося та й не могло кусати тих, хто й призначив його на цю посаду.
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28.01.2021 13:33 Ответить
Все вирішив Оман і літачок, збитий на очах(Воски під нагдядом ***...ка) по відео. Співчуваю, всім загиблим і скорбую з ними. Цей парашенський акт став для зелених відправною точкою бздюлуватості. Не засуджую, але залишаються питання... Не знав, що тебе ставитумить раком?! Тоді бздюха!!!!
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28.01.2021 13:43 Ответить
а то раньше ЗЕбеня был герой ?

ЭТО - мелкое бздливое чмо !
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28.01.2021 14:04 Ответить
Я виразив свою думку на перебіг подій. Ваше право: проаналізувати і або погодитися з нею, або сказати фе.
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28.01.2021 15:32 Ответить
Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 2308
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28.01.2021 13:44 Ответить
Зеленский аферист-он и не думал бороться с корупцией. Просто обманул избирателей. И стал делать то, что ему говорят олигархи.
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28.01.2021 13:45 Ответить
Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 7995
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28.01.2021 14:27 Ответить
так он языкочесаловом занимается, какая борьба с системой, с системой всё нормально Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 148
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28.01.2021 13:48 Ответить
Я знаю французский язык. Я бы мог объяснить журналистам "Le Monde". Но они все равно не поверили бы, что такое может случится в европейской стране. Потому даже и объяснять не буду. А главное, стыдно !
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28.01.2021 13:57 Ответить
Ле Монд - ИДИОТЫ !!!!

ЗЕленский это часть системы, которая оказалась сильнее украинцев Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 3306
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28.01.2021 14:03 Ответить
ПОЛНАЯ НЕКОМПЕТЕННОСТЬ Ле МОНД !!!!

incompétence totale le Monde


стыдно, мюсью французские журналисты !
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28.01.2021 14:08 Ответить
Не система сильнее , а желания что то менять не было!
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28.01.2021 14:08 Ответить
"Он - хороший человек, но ничего в этом не понимает"

Бамбарбия кергуду (Шютка) Розчарування Зеленським серед українців зростає: він зіштовхнувся із системою, яка виявилася сильнішою, - Le Monde - Цензор.НЕТ 8795
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28.01.2021 14:12 Ответить
ПРЕЗИДЕНТ - как должность и есть ЧАСТЬ ЭТОЙ СИСТЕМЫ! Систему государственого олигархического феодализма с чиновничье-палканским аппаратом правления невозможно ИЗМЕНИТЬ ИЗ НУТРИ, ее можно только полностью снести и выстраивать НОВУЮ С НУЛЯ /начиная с принципов и заканчивая алгоритмами функционирования новых институтов власти/!
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28.01.2021 14:10 Ответить
Тормозам з Европи не доходить, що воно не блазень, а ідейний ворог України і всього українського. З поставленим перед ним завданням чудово впорується.
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28.01.2021 14:13 Ответить
То шо тормазам з Європи не доходить, то пів біди, а те що украінським ідіотам почало тільки тепер потроху доходити , то це є велика проблема
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28.01.2021 14:29 Ответить
Навряд чи почало. Креольство в Україні плекається властьімущими ретельно і системно. За Кравчука в 1991-му голоснуло 67%, за зелену макаку в 2019-му вже аж 73%. Україні потрібна голова. Самим спинним мозком не виходить
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28.01.2021 16:34 Ответить
Дурная привычка иметь что-то на халяву. Поэтому в Украине так любят всякие пирамиды (кого-то кинули на деньги, на жилье, на хорошую работу за рубежом, кому-то всучили валютный кредит и т.д.). Поэтому многие думали, что придет обещалка Зеленский, а он умеет обещать, критиковать, кривляться, клеймить позором власть, и все сразу станет всем хорошо. Но беда в том, что только в квартале 95 он такой умный, справедливый, борется с коррупцией по написанному сценарию, а в жизни он оказался полным нулем. Народ в очередной раз развели как лохов, чуда не стало, полное разочарование.
Возможные варианты выхода из ситуации. Замена народа, который голосовал за гаранта, сами понимаете, что это не вариант или замена гаранта
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28.01.2021 14:17 Ответить
народ сам себя развел, проголосовав за него.
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28.01.2021 23:02 Ответить
Зеленського до влади пропхало олігархічне ТБ, а розчаровані тупі лохи яких в черговий раз кинули та будуть кидати обіцянками "халяви".
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28.01.2021 14:21 Ответить
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
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28.01.2021 14:30 Ответить
Не столкнулся, а его сцыкуна слабовольного привели в качестве болванчика вместе с системой, взявшей реванш. А теперь об него эта система ноги вытерла и плюнула сверху. А на что оно расчитывало, когда соглашалось на эту авантюру?
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28.01.2021 14:41 Ответить
"по сколько на рыло" из бюджета багатой Украины Мандель и Альфонс д"Ермак дали в Le Monde за пену с бульбашками в тёплой ванне революционерки Зели д"Арк?
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28.01.2021 15:30 Ответить
Зе шмаркля и есть система.
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28.01.2021 15:38 Ответить
система строилась и цементировалась 30 лет как раз теми олигархами, которые сейчас и есть система. даже имей ЗЕбеня желание что-то изменить - без огромной крови ничего бы не вышло. но о каком желании может идти речь у марионетки одного из олигархов, являющегося одним из основоположников, создателей и бенефициаров системы?
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28.01.2021 16:09 Ответить
Не гоните миф про "систему". Это заказная статейка для бубочки. Типа он "маладец", а бАяре гавно.
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28.01.2021 16:22 Ответить
Я балдею от заголовка. Кто столкнулся? Ублюдок позаборный из Кривого Рога? С чем?... А он вообще понимал куда он прется?... Могу еще кучу ристорических вопросов накатать.
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28.01.2021 16:21 Ответить
Мы просто теряем время с этим Президентом!
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28.01.2021 16:37 Ответить
_Что пля за чушь собачачью тиснет Ле Монде?! Ипанутые... страшно далеки они от реальности. Гнусочмо работает на кремль и на уничтожение украинской государственности.
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28.01.2021 16:46 Ответить
На РостоВ его!!!!!
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28.01.2021 18:45 Ответить
Не с кем он не сталкивался! Он просто ей подставил попу !) хе-хе
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28.01.2021 23:40 Ответить
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