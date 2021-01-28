Разочарование Зеленским среди украинцев растет: он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее, - Le Monde
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Президент Украины, который обещал бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием олигархов в своем окружении, рискуя окончательно разочаровать своих избирателей.
Об этом говорится в статье французского издания Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Материал начинается с описания митинга в Кривом Роге, где многие на президентских выборах 2019 года проголосовали за Зеленского: "Мы очень бедны, цены растут, а страна под угрозой. Нужно дать отпор", - кричит в микрофон одна женщина. "Зеленский продал наш город олигархам", - кричит другая. "Нас предали! - возмущается заводская рабочая Ирина Уманская. - Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!"
В статье отмечается, что в работе Зеленского наблюдается спад. Его главное обещание искоренить коррупцию может так и остаться словами, что ставит под угрозу жизненно важную поддержку со стороны иностранных кредиторов, а также все приложенные усилия после проевропейской революции на Майдане 2014 года.
"На волне исторического результата на президентских выборах (73%) и абсолютного большинства в парламенте у его партии "Слуга народа" Владимир Зеленский был убежден, что ему по силам быстро все изменить. К сожалению, он столкнулся с системой, которая оказалась сильнее его", - пишет автор.
Отдельно упоминается кризис судебной системы.
"Этот кризис показывает, что судьи - из которых некоторые сами обвиняются в коррупции - не готовы менять систему, - считает политолог Владимир Фесенко. - Масштабы коррупции в Украине огромные, это не просто отдельные взятки. Зеленский пришел с желанием действовать, но без конкретной программы. Заменить старую элиту недостаточно".
"Оздоровление насквозь коррумпированной судебной системы представляет собой настоящую головоломку. В декабре 2020 года Зеленский предложил заменить членов Конституционного суда, но Венецианская комиссия (группа экспертов по конституционному праву Совета Европы) выступила против этого во имя независимости правосудия (хотя в Украине ее практически не существует)", - говорится в статье.
Кроме того, угрозы для борьбы с коррупцией выходят и из самого окружения президента.
На ключевых постах появились две неоднозначные фигуры, выходцы из клана бывшего пророссийского президента Виктора Януковича: новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров. Имя второго хорошо известно бывшим активистам Майдана: он был пресс-секретарем полиции и называл их "преступниками".
"Когда мы увидели отставку первого правительства и появление Ермака с Татаровым, известного коррупционера, то поняли, что больше не стоит питать никаких иллюзий", - вспоминает директор фонда DEJURE Роман Маселко.
Вызывает вопросы и поведение самого президента. Так, в декабре 2020 года он заблокировал привлечения Татарова к ответственности по коррупционному делу. "У Зеленского нет по этому вопросу четкой позиции, - отмечает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. - Он работает с коррупционерами, чьи интересы идут вразрез с украинскими. Почему он это терпит?"
Под вопрос ставят в первую очередь не намерения президента, а его опыт. "Он - хороший человек, но ничего в этом не понимает", - считает бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, который ушел с поста через четыре месяца после пребывания там.
Пожалуйста, подождите...
Мир оказался прочней"
Если так, то зачем он пошел? И не олигархи сильнее его, а он слабак и это - "две больших разницы". Тарахтел бы себе на рояле - и нет проблем, а собирается идти на второй срок. Сначала надо первый отсидеть.
Але ж ви, зрадофоби, не хотіли нас слухати в 2018/19роках, коли ми попереджали, що так і буде...
Слегка утрированно, но уверен, что очень близко к реальности.))
Мотивы Коломойского, который эту куклу проталкивал, немного шире и глубже, а у Зеленского - просто почесать ЧСВ и ничего больше. В самом деле, трудно ждать чего-то серьезного и системного от человека, который от темы так же далёк, как собака далека от ракетостроения.
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Зєлю геть. Дострокові. Сподіваюсь, що ще не пізно.
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До відома, про що не сказано - надаю:
"Багато хто з тих, хто зібралися на протести, голосували за нього на президентських виборах у квітні 2019 року. Тоді їх підкорила критика еліти з боку колишнього гумориста, який тільки робив перші кроки в політиці і був відомий головним чином завдяки ролі президента в телесеріалі. Півтора роки по тому виборців охоплює розчарування".
Популярний актор звик до похвальних відгуків і, мабуть, важко сприйняв першу критику на президентській посаді. За словами колишніх співробітників, дійшло до того, що зараз він живе в "міхурі" і приймає рішення лише опираючись на опитування.
Найдосвідченіші в його оточенні вміють користуватися цією слабкістю.
"Там є підлабузники і ще більш впливові представники олігархічних кланів. Вони добре організовані і вміють представляти йому аргументи на користь відмови від невигідних їм реформ", - розповідає Юлій Морозов із незалежної партії "Сила людей".
В умовах величезного впливу олігархів, які контролюють цілі галузі української економіки, Володимир Зеленський намагається маневрувати між інтересами одних і інших, знайти баланс.
Після обрання він дистанціювався від мільярдера Ігоря Коломойського, власника каналу "1+1", на якому виходив серіал. У прагненні показати, що він не є маріонеткою олігарха, Зеленський не поступився йому "ПриватБанком" (найбільший банк країни), який Коломойський планував повернути після націоналізації у 2016 році. Був навіть прийнятий "антиКоломойський" закон, що забороняє повернення націоналізованих неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Глава держави також залишив у силі земельну реформу всупереч протидії олігархів. Він зберігає обережність, незважаючи ні на що. "Він не може оголосити їм всім війну, - пояснює Володимир Фесенко. - Це було б занадто ризикованим кроком, тому що вони контролюють всі телеканали. Він багато б втратив".
Олігархи ж своєю чергою посилили свій вплив у парламенті. Ці ігри впливу в сукупності із політичними розбіжностями, що зростають, серед більшості привели до фрагментації президентської партії.
"Зеленський більше не контролює власну партію, - робить висновок Дар'я Каленюк. - Щонайменше 80 депутатів зараз на боці Коломойського та інших олігархів. Вони просувають проросійську риторику".
Із чим пов'язаний такий поворот? "Їх купили, - впевнена антикорупційна активістка. - Купити депутата дуже просто". За її словами, тариф становить 2000 доларів на місяць, що вдвічі більше за їхню зарплату.
Багато оглядачів переконані, що за цими спробами саботажу стоїть Росія, з якою Україна веде війну на Донбасі.
"Москва прагне зруйнувати антикорупційну систему України, щоб перешкодити їй закріпитися в Європі, - стверджує Роман Маселко. - Вона знає, що від цього залежать кредити МВФ і ЄС. Якщо їх більше не буде, Україні доведеться повернутися до Росії".
Дива, на яке сподівалися виборці Володимира Зеленського, поки не відбулося. Як і пророкованої опозиціонерами катастрофи. Проте страх регресу стає все сильнішим.
Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, який користувався повагою серед борців із корупцією, але був знятий із посади під час кадрових змін, не приховує песимізму.
"Ситуація близька до тієї, що була у 2013 році, коли Віктор Янукович розвернув Україну від Європи до Росії. Сподіваюся, Зеленський не зробить те ж саме. Це було б дуже небезпечно для суспільства. Воно не готове це прийняти".
відокремлюючи зеленського від коломойського та ахмєтова, висвітлюючи зеленського просто як невдаху, який не зміг подолати систему, французьке видання Le Mond розписується в своїй повній профнепридатності, оскільки не розуміє, що зеленське це й є олігархат, що зеленське не збиралося та й не могло кусати тих, хто й призначив його на цю посаду.
ЭТО - мелкое бздливое чмо !
ЗЕленский это часть системы, которая оказалась сильнее украинцев
incompétence totale le Monde
стыдно, мюсью французские журналисты !
Бамбарбия кергуду (Шютка)
Возможные варианты выхода из ситуации. Замена народа, который голосовал за гаранта, сами понимаете, что это не вариант или замена гаранта