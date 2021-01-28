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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко

МИД Украины инициирует процедуры для запрета на въезд в страну российскому актеру, журналисту Тиграну Кеосаяну, который прибыл на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил в Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепи "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные", - уточнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский

МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Да эту гниду нужно сразу утопить в канаве с дерьмом, инициируют они...
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28.01.2021 12:42
+6
Против этих 2-х рассейских шлюх нужно возбуждать уголовные дела, а не въезд запрещать.
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28.01.2021 12:48
+2
Нельзя же так сломя голову - подумайте ещё, взвесьте за и против, остыть хотя бы немного.

А то так резко как шашкой рубите - аж страшно...
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28.01.2021 12:43
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Да эту гниду нужно сразу утопить в канаве с дерьмом, инициируют они...
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28.01.2021 12:42 Ответить
Хотите посмотреть, как от омерзения дерьмо выскочит из канавы, когда ватную бобриху туда бросят? МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 2776
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28.01.2021 13:17 Ответить
Нее, не хочу, и так хватает ярких впечатлений, но мне нравится ход Ваших мыслей...
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28.01.2021 13:20 Ответить
Нельзя же так сломя голову - подумайте ещё, взвесьте за и против, остыть хотя бы немного.

А то так резко как шашкой рубите - аж страшно...
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28.01.2021 12:43 Ответить
Десант "бакинских комиссаров"? ... МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко - Цензор.НЕТ 8574
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28.01.2021 12:43 Ответить
Против этих 2-х рассейских шлюх нужно возбуждать уголовные дела, а не въезд запрещать.
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28.01.2021 12:48 Ответить
Портнов занят...
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28.01.2021 12:50 Ответить
Надо всем кацапам ставить запрет по умолчанию.
А пускать только лояльных Украине с обязательным ответом на "Чей Крым?"
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28.01.2021 12:58 Ответить
Пока там в высоких кабинетах инициируют, ,,третья сторона,,пользуясь случаем визита боброедки и ее хахаля накрыть обоих мокрым рядном
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28.01.2021 12:59 Ответить
Что за глупости? Пусть въезжает! Мы его даже на полное обеспечение поставим!
Лет, эдак, на 5 - 7... МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 3962
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28.01.2021 13:22 Ответить
Скільки можна "дрочити"?!! Негайно вводіть жорсткий візовий режим з ***********. МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5835
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28.01.2021 13:44 Ответить
и не только против этой гнилой парочки, а против всех кто даже косо глянул в сторону Украины!! А самое лучшее , ввести визы для въезда всех россиян с России в Украину!!.
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28.01.2021 15:29 Ответить
 
 