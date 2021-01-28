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Днепр_город (3756) Коломойский (1762) Тарифы на электроэнергию (1903) Филатов (551) электроэнергия (762)

Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов

Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями электроэнергии, но им нельзя их покупать со скидкой, а Коломойскому можно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Риторический вопрос. Еду по Городу и задаю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объёмах, а городам, например, нельзя?"

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В действительности, тут нет никакой спекулятивной постановки вопроса.

Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями, у нас есть электротранспорт, мы освещаем улицы и пр., города платёжеспособны, имеют приличные бюджеты.

Но Коломойскому можно, а нам - нельзя.

Где логика?

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Эй, журналисты, эксперты и прочие неравнодушные граждане, не стесняйтесь задавать власть имущим этот вопрос или подобные", - заявил Филатов.

Напомним, "Центрэнерго" продает всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости.

Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов 01
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Топ комментарии
+22
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 3316
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28.01.2021 13:04
+19
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 4897
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28.01.2021 13:02
+16
Патамушта лошари обрали в президенти партньора Бєні і вийшов ЗЕБєня.
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28.01.2021 12:54
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Правила форума Совет форумчан
Ну кому то же надо за нее платить! Лох- не мамонт, лох не вымрет!
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28.01.2021 12:49 Ответить
Филатов как маленький, задает глупые вопросы...
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28.01.2021 12:52 Ответить
Пільгових тарифів для всього населення нема в кремлівському сценаріі розвитку України !!!)))
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28.01.2021 12:59 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 3316
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28.01.2021 13:04 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 7493
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28.01.2021 13:43 Ответить
Википедия - Риторический вопрос
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28.01.2021 13:00 Ответить
Филатову не катит, если бы он хотел, то как мер такого большого города уже давно инициировал разрыв договора с местным обленерго, и облгазом заодно, сети как электрические так и газовые принадлежат громаде, и находятся у них в "бесплатной аренде", бесплатной Карл!!! И нашел бы альтернативного трейдера по поставке того и другого. А так это все хитрые еврейские игры, и так по всей стране...
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28.01.2021 13:05 Ответить
СЕТИ В БЕСПЛАТНОЙ АРЕНДЕ ???!!!!

Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 1144
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28.01.2021 13:11 Ответить
Да, все местные сети как газовые так и электросети имеют своих собственников, и это не облгаз или обленерго. Ты протягиваешь сеть за свои деньги, также и пром. предприятие или застройщик, а потом передаешь в "бесплатное управление" Фирташу или Коломойскому, а те за "обсуживанеи твоих сетей выставляют тебе счета. И так 30 лет мы кормим еврейцев-красноармейцев, и дела никому нет, тишина... Политики волают про льготные 100 кВт, еще про какую хрень, Филатов опечален льготным тарифом для Коломойского, но в суть вопроса никто не вникает. Все справедливо, на дурака не нужен нож...
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28.01.2021 13:17 Ответить
Фактически, плата за доставку - это плата за давление в сети. Потребляешь или нет - без разницы. На создание давления требуются элетроэнергия. Также нужно платить зарплату обслуживающему персоналу.
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28.01.2021 13:34 Ответить
Все правильно, но дело в том, что нет открытого рынка услуг, право на обслуживание сетей раздали олигархам, а ведь можно провести открытые конкурсы, но проще получать откаты, да еще когда антимонопольный свой, карманный...
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28.01.2021 13:46 Ответить
НЕ МОЖНА..
там "природна монополія"

інше питання,що Антимонопольний Комітет України давно треба перевішати без ніякої пощади..
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28.01.2021 13:20 Ответить
Еврейская монополия, это да. И миллиардные взаимные долги, а начнешь разбираться, то никакой собственности у этих юр лиц нет, все заложено и перезаложено, работники на минималке, а все прибыля на Кипре.
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28.01.2021 13:23 Ответить
А ты дурак! Причём безмозглый. Зайди в любое ОБЛ энерго и поинтересуйся балансовой принадлежностью. Кто за что отвечает и обслуживает, границы раздела ответственности... передача на баланс при выполнении ТУ.
Шо ********** безмозглый клоун, шо его избиратель.
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28.01.2021 13:36 Ответить
Дятел, я говорю про право собственности на местные электрические и газовые сети, а у кого они на балансе и обслуживании всем известно. И если ты такой умный, то скажи, почему местным властям ни разу за 30 лет не провести открытые конкурсы на право обслуживания газовых и эл. сетей? Думаешь было бы мало желающих, и не предложили бы меньшие тарифы? Но вся проблема, что страна населена идиотами типа тебя, у которых вместо мыслей один понос. А пока в спаме провоняйся.
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28.01.2021 13:44 Ответить
Облэнерго не продают эл.энергию они только ее распределяют по сетям 150кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 и 6 кВ
Спрашивается в городах есть службы для обслуживания этих сетей, 150 кВ это не лампочки на опорах что в горсвете
Даже если город и заберёт низковольтовые подстанции с сетями 0,4 кВ то все равно будет платить облэнерго те же деньги за потребление по 2 классу напряжения и ещё тянуть все те городские сети
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28.01.2021 14:10 Ответить
Блин ребята, откуда вы такие лезете? Обленерго, как облгаз не продает газ, не продает эл эн, оно берет деньги за ее доставку и обслуживание электросетей, а для продажи эл эн они открыли специальные "энеры" и газзбуты для газа, но хозяин у них один и тот же. И город не должен ничего забирать, так как сети и так принадлежат громаде, а должен провести открытый конкурс между претендентами на обслуживание этих самых сетей, и должен победить не Коломойский или Фирташ с Левочкиным и Григоришиным, а тот кто предложит лучшие условия для громады. А службы останутся те же, они на Кипр не уедут. После укрупнения районов у нас уже по пять комплектов служащих без работы, причем самых подготовленных уволили первыми, остались только преданные киевскому начальству.
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28.01.2021 14:20 Ответить
А что мешает городам создать свои конторы для закупки на бирже?
Ведь для этого нужен только комп и интернет ну и банковский счёт для оплаты тех закупок
То же газ продаётся на УЭБ и дешевле чем в том же Нафтогазе
Так это заниматься нужно а не бабло косить с городских служб и звиздеть на других
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28.01.2021 14:40 Ответить
Так я с того и начал, Филатов задает "риторические" вопросы. Да если бы он хотел, то все можно было сделать, но ведь проще поднять волну, и от бени быстро занесут...
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28.01.2021 14:42 Ответить
Для таких закупок нужен Закон, позволяющий это делать да + кучка Правил в Постановах Кабмина, а этого, очевидно, нет, потому и нельзя.
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28.01.2021 15:07 Ответить
Все есть, регистрируй фирму, и работай.
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28.01.2021 16:21 Ответить
Простой детский вопрос: А на*ер это надо? Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 9063
Взять кредит на закупку техники, оборудования. Нанять людской воровитый сброд, иметь гембель с неплатежами... и т.п. гэ.
Ради того чтоб Лексус купить лишний?
Это тема для самоубийц! Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 9063
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28.01.2021 17:10 Ответить
Вот чем ты отличаешься от Коломойского, Ахметова и Фирташа... Неплатежи остаются вам - лошарам, а все прибыля у них в офшорах, хе-хе-хе....
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28.01.2021 20:28 Ответить
Лет 10 тому я столкнулся с тем, что многие километры разных сетей НЕ ИМЕЮТ документального собственника, прежде всего в виде "коммунального", т.е. общины города.
А, следовательно, с кем "тепловикам и электрикам" заключать договор аренды, обслуживания ничейных, бесхозных сетей?
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28.01.2021 15:05 Ответить
Эти сети тянулись государством еще при СССР, теперь за них мы исправно платим олигархам, они нашли с кем "заключать договор аренды", без проблем...
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28.01.2021 16:23 Ответить
не хотите тем кого называете олигархами, так будете мне, если встряну в тему. Какая разница? Я также буду драть с вас в т.ч. за обслуживание. И даже если вы выключите свои батареи, мол, не надо дорогое тепло, то обслуживающие по городу техбригады я уволю. Они будут бастовать, что их хлеба лишили и вы на форуме будете меня клясть матом.
Ну и нах*р мне это всё надо? Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 5658
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28.01.2021 17:19 Ответить
Ты реально тугодум, вопрос ведь в создании рынка услуг, а где его нет там монополизм, и цены с потолка.
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28.01.2021 20:30 Ответить
+1 присоединяюсь к вопросу!
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28.01.2021 12:50 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 4897
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28.01.2021 13:02 Ответить
ви так дозвездитеся що, найкраще жилося при Чучмі.
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28.01.2021 13:32 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 7406
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28.01.2021 13:59 Ответить
ну да , когда в святом городе грамоту получали , чеж ты ту фотку не постишь
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28.01.2021 17:58 Ответить
Газ дешевле чем при шоколадных был или вы уже забыли те времена
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28.01.2021 14:41 Ответить
До цього цього не було
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28.01.2021 15:58 Ответить
патамушта
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28.01.2021 12:50 Ответить
патамукто ))))
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28.01.2021 12:58 Ответить
потому что страна принадлежит олигархам
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28.01.2021 12:50 Ответить
и шо тут такова? кофу будиш пить?
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 5653
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28.01.2021 13:00 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 9936
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28.01.2021 13:07 Ответить
Та хіба тільки " Енергоатом " . " Укрзалізниця" знову в збитках ,, крім того -

Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 8356. Полетіло шкереберть усе .
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28.01.2021 13:25 Ответить
Тому що каломойша - особа прібліжонная к імпєратору ! Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов - Цензор.НЕТ 1771 .
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28.01.2021 12:51 Ответить
Наоборот.
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28.01.2021 13:13 Ответить
Імпєратор , це - кличка ручного пса тієї особи . Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 8568 .
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28.01.2021 13:18 Ответить
Тому шо у бабці Бені зубожіння, йому треба.
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28.01.2021 12:51 Ответить
потому шо мудрый нарид за єто проголосовал
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28.01.2021 12:51 Ответить
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 4708
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28.01.2021 13:09 Ответить
Посрался боря с беней..ой посрался. А такие кореша были. Мэр Днепра-это фигура. Можно и подзабить на бывшего дружбана.
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28.01.2021 12:51 Ответить
У бени есть свой личный шут,а у ван нет,он король,ему все можно.
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28.01.2021 12:53 Ответить
Патамушта лошари обрали в президенти партньора Бєні і вийшов ЗЕБєня.
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28.01.2021 12:54 Ответить
Потому что тебя лошару Петя с Беней и Ахметов на****ли и обобрали. Теперь о селедке будешь только мечтать, вытрушивая последнюю мелочь чтобы заплатить Ахмету за комуналку.
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28.01.2021 13:04 Ответить
Тебе лошару оббирали всі кому не ліньки. Абинеюлька.
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28.01.2021 13:25 Ответить
Найвэлычниший, ты не хочешь ответить Филатову? Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов - Цензор.НЕТ 1973
А теперь Коломойский еще и вицепремьера-энергетика своего продавил. Нам пиз..а, бубочка? Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов - Цензор.НЕТ 1973 Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов - Цензор.НЕТ 1973 Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов - Цензор.НЕТ 1973
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28.01.2021 12:57 Ответить
Элементарно Ватсон. Мудрый нарид выбрал себе куклу Коломойского ************ и он сам себе сколько захочет продать, столько и продаст и по цене для себя выгодной.
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28.01.2021 12:57 Ответить
Переименуйте город в беню и будет можно А вопрос, действительно, риторический...
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28.01.2021 12:59 Ответить
Вот когда города вбухают столько же денег сколько Коломойский в продвижение "своего" президента, тогда и смогут покупать все за 5 копеек так же как он.
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28.01.2021 13:00 Ответить
Так он же презЕдент
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28.01.2021 13:01 Ответить
Потамушта Бене дали таким образом взятку чтобы он не требовал через суды вернуть ему Приватбанк. Или думали Беня так просто отдаст свои деньги? И нах. нам был етот Бенин Прихватбанк, из за которого у нас вытрусили более 200млрд. грн? Зато украинские стратегические енергетические предприятия почему то никто не хочет национализировать у Ахметки и КО.
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28.01.2021 13:01 Ответить
Американское и британское правосудие уже доказало, что ПриватБанк эпохи каломойши был "прачечной" по сбору бабла с населения и выводу денег в офшоры. Я тебе напомню, что зеленский за которого ты проголосовал, также участвовал в грабеже вкладчиков пб. 40 млн долларов были выведены ним в офшоры за что клоун получил виллу в италии.
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28.01.2021 13:15 Ответить
Ты путаешь ВКЛАДЧИКОВ с украинцами. Каким боком украинские работяги и пенсионеры к ВКЛАДЧИКАМ Прихватбанка и с какого х*** теперь с нас требуют вернуть деньги вкладчикам Прихватбанка?Ты отличаешь государтсвенное и частное? ВКЛАДЧИКИ вложили свои ворованные деньги в частный Бенин Прихватбанк, так пускай сами с ним и разбираются. Или может теперь с нас будут требовать вернуть деньги вкладчикам в Биткойны или вкладчикам в котлованы сомнительных *застройщиков*? Когда ети вкладчики в сомнительные пирамиды вкладывают деньги и получают прибыли они радуются что ето их личные прибыли. А когда на ихнюю хитрую жопу находится еще хитрее х**** с резьбой то они визжат что их абманули и давайте пенсионеры всея Украины скидывайтесь и вазвращайте им деньги. Улавливаешь мысль?
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28.01.2021 13:36 Ответить
Ещё один уникальный *******! Приватбанк обслуживал 70% финансовых операций в Украине. При том, что банков в Украине было больше сотни. И входил в пятёрку самых продвинутых банков Европы. Многие услуги Привата, до сих пор недоступны европейцам. Если ЧАСТНЫЙ банк контролирует 70% финансового рынка страны - это ненормально и нарушает Европейское антимонопольное законодательство!!! Было предложено банк КУПИТЬ. Видимо не сторговались и начался процесс национализации. И получилось то, что получилось. Только суд может вынести решение. Пока Беня все суды проигрывает. Поставив в *********** своего ковёрного клоуна(спасибо быдлу), Беня пытается разграбить Украину и компенсировать то, что у него отняли. У Украины ДВА врага: Орда и собственное быдло без мозгов, оно готово голосовать за клоунов, террористов(ОПЗЖ) и воров(ЮВТ), а потом все вокруг виноваты, что сидит оно в говне.
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28.01.2021 14:06 Ответить
Ох ты ж тупое. Еще раз для особо одаренных из мокшанских болот. Прихватбанк- ето частный банк, которых десятки в Украине, пирамида или как хотите так называйте. Беня завлекал миллионеров вкладывать деньги в него за счет выгодных процентов лучших чем в государственном Ощадбанке. А потом их кинул. И олигофрены решили что нужно за счет государства вернуть свои деньги. Поетому выдвинули Петрушку на должность ***********, который за счет лохтората выкупил у Бени обанкротившийся банк за 200млрд. грн. вместо того чтобы вложить ети деньги в развитие осударственного Ощадбанк. Но кому ето интиресно, главное что хитрожопые барыги смогли вернуть свои деньги из Прихвата. Кстати почему ни Беня ни руководство Прихвата сейчас не в тюрьмах, не под санкциями не в долгах и тд??? Не один же Беня руководил таким банком? Может потому что боятся что на судах всплывет очень много интересного о вкладчиках Прихвата? Кстати, несмотря на то что в Прихват из бюджета вложили сотни миллиардов гривень дела там все хуже и хуже. Никому он оказывается не интересен как *государственный* банк.
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28.01.2021 14:25 Ответить
схему з виводом бабла Приватбанку через кіпрський філіал взагалі-то допустила Креатура Бариги Гонтарєва
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28.01.2021 14:45 Ответить
Баба бЕНЯ у нас През. он и Собаков воруют сейчас так, что уши заварачиваються, а шмаркля его тампакс.
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28.01.2021 13:05 Ответить
Так хтож тобі заважає..Створюй комунальне енергопостачальну компанію. Отримуй ліцезію і купуй В чому проблема. Чи тупі риторичні питанн навчився задавати а клепки не має на більше? Філя знов виякується Що ще не пройшла образа ..за те що тобі на яйця наступили... Нічого з тобою не станеться...святоша хренів...Ти собі це питання задай а не фіглярничай
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28.01.2021 13:05 Ответить

ВИ ПЛУТАЄТЕ ПРОДАВЦІВ ГАЗУ З НАПРИКЛАД,ЛЬВІВГАЗОМ ЧИ КИЇВГАЗОМ
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 9736
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28.01.2021 13:15 Ответить
ПАтАмуШтА
Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 2244
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28.01.2021 13:08 Ответить
ОСОБЛИВО ТУПИМ ЛЮБИТЕЛЯМ КАРТИНОК......
КОЛОМОЙСЬКИЙ ТУТ ЯКРАЗ НЕ В ДОЛІ
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28.01.2021 13:17 Ответить
Конечно нет, в доле с КалоМойшей Зеленша 😁
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28.01.2021 13:39 Ответить
Тому що вся електроенергія України належить конторі під назвою "держава". І з цією конторою Бєня може порішать. Був би в нас відкритий ринок електренергії, хєра б хто погодився продавати Бєні електроенергію за копійки, працюючи собі в збиток.
А "народної власності" ж не шкода, бо народ навіть не знає скільки тої власності йому належить, не кажучи вже про те, щоб якось нею керувати.
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28.01.2021 13:08 Ответить
У ЛЬВОВІ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ ПОСТАВИЛИ ПИТАННЯ ПРО ТЕ,ЩО ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІ ОБЛГАЗИ ПОВИННІ НАЛЕЖАТИ НЕ ФІРТАШАМ,А МІСЬКИМ ОТГ!
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28.01.2021 13:10 Ответить
Так покупай и ты на бирже как Беня, он даже ЗТМК на месяц закупила на аукционе, правда как могут использовать трамваи 100 млн. кВт час электроэнергии в месяц
Никопольская ферросплавный сжигает эл.энергии в месяц больше чем вся коммуналка Днепропетровской области
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28.01.2021 13:11 Ответить
Я куплю, продай мне в два раза дешевле себестоимости, как КалоМойше.
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28.01.2021 13:48 Ответить
По 1,43 базовая нагрузка это дёшево?
На рынке сутки на перед средняя цена 1,5 - 1,6 грн, ночная по 1 грн и дневная по 2 грн
Тебе сайт Украинской Энергетической Биржы подсказать, там график торгов и объемы на продаж, делай заяву вноси предоплату и с флагом в руках вперёд на аукцион покупать вдвое дешевле
Так что нечего свистеть про вдвое дешевле
ЗТМК закупил 22 января там по 1,403 за кВт час базовой нагрузки , ещё дешевле чем Беня
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28.01.2021 14:20 Ответить
Для того, чтобы покупать дешевле, надо попасть в категорию населения, которое размножается через спецдырочку в простыне и носит тюбетейку такую специальную. Куда ты прешься, терпила!
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28.01.2021 16:19 Ответить
Тут потрібно з'ясувати, а чиї магістральні мережі йдуть до міст та чиї понижуючі трансформатори і тоді ясно стане питання чому коломойші можна, а обласному місту ніЗЗЯ.
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28.01.2021 13:13 Ответить
А что ты не знаешь? Подстанции с линиями 750, 500, 330, 220 кВ принадлежат Укрэнерго, все остальное до высокой стороны на подстанциях 150 кВ заводов и трансформаторы 150 кВ Облэнерго
Сети 10 и 6 кВ являются собственностью заводов и платят они за доставку электроэнергии такие же деньги как пивной ларёк в городе по 2 классу напряжения, Облэнерго берет с заводов за передачу электроэнергии за настоянием 10 метров по 90 копеек за кВт час а не 10 копеек если бы они относились к первому классу напряжения
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28.01.2021 14:31 Ответить
Так чого тоді Філатов не знає чого бене моНА, а місту Дніпро ніЗЗЯ Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 4724
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28.01.2021 14:36 Ответить
А того шо треба робити а не язиком трендіти
Мери тільки і можуть що бабло стригти з города
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28.01.2021 14:48 Ответить
Вопрос риторический. На него известен ответ. Впрос нужно ставить так - что нужно сделать чтобы города смогли покупать ээ? Сностить этих зеленых уродов.
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28.01.2021 13:14 Ответить
Вопрос риторический. На него известен ответ. Впрос нужно ставить так - что нужно сделать чтобы города смогли покупать ээ? Сностить этих зеленых уродов. Нтогда возникает следующий вопос. А кого вместо? На него пока ответа нет
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28.01.2021 13:15 Ответить
ДІЙСНО..
приБаризі з його "схемами" було те саме..
а Юлєчка -просто лише прро це пи..дить.поки не при владі..
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28.01.2021 13:25 Ответить
Гей, журналісти, експерти та інші небайдужі громадяни, не соромтеся задавати можновладцям це питання або подібні"

небайдужим мерам.. Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов - Цензор.НЕТ 4710
ДАВНО НАЗРІЛО питання про урізання повноважень КиЄва як УНІТАРНОГО ЦЕНТРУ"АЖ ПО САМІ ЯЙЦЯ"
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28.01.2021 13:23 Ответить
Эй, журналисты, эксперты и прочие неравнодушные граждане, не стесняйтесь задавать власть имущим этот вопрос или подобные", - заявил Филатов.

нарид неравнодушный задаст очередную петицию и шо?
вместо того, чтобы организовать людей "на болючий на мозоль", реальных действий облгорэнерго
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28.01.2021 13:35 Ответить
Як я подивлюся то, порохоботи продовжують "об'єднувати" Україну. В Ольгіно мабуть вже всіх розігнали за непотрібністю.
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28.01.2021 13:35 Ответить
Вы уже объединили. Слились Портнову с венедиктовыми в экстазе.
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28.01.2021 13:49 Ответить
Я на ваші місця не претендую.
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28.01.2021 14:08 Ответить
Потому что зе шмаркля у власти.
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28.01.2021 15:37 Ответить
История повышения тарифов показала что Зеля сам возглавил коррупцию, поскольку тарифы Ахметову и Коломойскому, а субсидии из кармана государства
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28.01.2021 16:07 Ответить
Беня поставил Клована... он его и ползьзует...
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28.01.2021 16:45 Ответить
 
 