Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов
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Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями электроэнергии, но им нельзя их покупать со скидкой, а Коломойскому можно.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Риторический вопрос. Еду по Городу и задаю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объёмах, а городам, например, нельзя?"
В действительности, тут нет никакой спекулятивной постановки вопроса.
Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями, у нас есть электротранспорт, мы освещаем улицы и пр., города платёжеспособны, имеют приличные бюджеты.
Но Коломойскому можно, а нам - нельзя.
Где логика?
Эй, журналисты, эксперты и прочие неравнодушные граждане, не стесняйтесь задавать власть имущим этот вопрос или подобные", - заявил Филатов.
Напомним, "Центрэнерго" продает всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости.
Пожалуйста, подождите...
там "природна монополія"
інше питання,що Антимонопольний Комітет України давно треба перевішати без ніякої пощади..
Шо ********** безмозглый клоун, шо его избиратель.
Спрашивается в городах есть службы для обслуживания этих сетей, 150 кВ это не лампочки на опорах что в горсвете
Даже если город и заберёт низковольтовые подстанции с сетями 0,4 кВ то все равно будет платить облэнерго те же деньги за потребление по 2 классу напряжения и ещё тянуть все те городские сети
Ведь для этого нужен только комп и интернет ну и банковский счёт для оплаты тех закупок
То же газ продаётся на УЭБ и дешевле чем в том же Нафтогазе
Так это заниматься нужно а не бабло косить с городских служб и звиздеть на других
Взять кредит на закупку техники, оборудования. Нанять людской воровитый сброд, иметь гембель с неплатежами... и т.п. гэ.
Ради того чтоб Лексус купить лишний?
Это тема для самоубийц!
А, следовательно, с кем "тепловикам и электрикам" заключать договор аренды, обслуживания ничейных, бесхозных сетей?
Ну и нах*р мне это всё надо?
. Полетіло шкереберть усе .
А теперь Коломойский еще и вицепремьера-энергетика своего продавил. Нам пиз..а, бубочка?
ВИ ПЛУТАЄТЕ ПРОДАВЦІВ ГАЗУ З НАПРИКЛАД,ЛЬВІВГАЗОМ ЧИ КИЇВГАЗОМ
КОЛОМОЙСЬКИЙ ТУТ ЯКРАЗ НЕ В ДОЛІ
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
Весь обсяг електроенергії придбав трейдер "Юнайтед Енерджі". - LB.ua.
А "народної власності" ж не шкода, бо народ навіть не знає скільки тої власності йому належить, не кажучи вже про те, щоб якось нею керувати.
Никопольская ферросплавный сжигает эл.энергии в месяц больше чем вся коммуналка Днепропетровской области
На рынке сутки на перед средняя цена 1,5 - 1,6 грн, ночная по 1 грн и дневная по 2 грн
Тебе сайт Украинской Энергетической Биржы подсказать, там график торгов и объемы на продаж, делай заяву вноси предоплату и с флагом в руках вперёд на аукцион покупать вдвое дешевле
Так что нечего свистеть про вдвое дешевле
ЗТМК закупил 22 января там по 1,403 за кВт час базовой нагрузки , ещё дешевле чем Беня
Сети 10 и 6 кВ являются собственностью заводов и платят они за доставку электроэнергии такие же деньги как пивной ларёк в городе по 2 классу напряжения, Облэнерго берет с заводов за передачу электроэнергии за настоянием 10 метров по 90 копеек за кВт час а не 10 копеек если бы они относились к первому классу напряжения
Мери тільки і можуть що бабло стригти з города
приБаризі з його "схемами" було те саме..
а Юлєчка -просто лише прро це пи..дить.поки не при владі..
небайдужим мерам..
ДАВНО НАЗРІЛО питання про урізання повноважень КиЄва як УНІТАРНОГО ЦЕНТРУ"АЖ ПО САМІ ЯЙЦЯ"
нарид неравнодушный задаст очередную петицию и шо?
вместо того, чтобы организовать людей "на болючий на мозоль", реальных действий облгорэнерго