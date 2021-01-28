Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов

Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями электроэнергии, но им нельзя их покупать со скидкой, а Коломойскому можно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Риторический вопрос. Еду по Городу и задаю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объёмах, а городам, например, нельзя?"

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В действительности, тут нет никакой спекулятивной постановки вопроса.

Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями, у нас есть электротранспорт, мы освещаем улицы и пр., города платёжеспособны, имеют приличные бюджеты.

Но Коломойскому можно, а нам - нельзя.

Где логика?

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Эй, журналисты, эксперты и прочие неравнодушные граждане, не стесняйтесь задавать власть имущим этот вопрос или подобные", - заявил Филатов.

Напомним, "Центрэнерго" продает всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости.