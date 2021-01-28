Объекты, поставленные экс-собственниками "ПриватБанка" на баланс в 2016 году, теперь покидают его при помощи судов и поддельных документов. Основная цель - напасть на "Буковель", - член правления Сульжик
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В то время, как ФБР в США и суды иностранных юрисдикций накладывают арест на имущество бывших собственников "ПриватБанка" по всему миру, у нас в стране четко показывают кто хозяин бала, и кто заказывает музыку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член правления "Приватбанка" Роман Сульжик.
"Только что прилетел очередной "подарок" из суда в Днепре, по иску компании с громким названием "Миссия-1", наложен арест на торговый центр "Приозёрный" который "ПриватБанк" планировал продать на аукционе.
Это продолжение одной и той же истории - гостиница "Мир" в Киеве, главное здание офиса "Привата" в Днепре, и многие другие объекты, которые бывшими собственниками "ПриватБанка" были поставлены на баланс в 2016 году, теперь плавно покидают этот баланс при помощи судов и поддельных документов. Я думаю, основная цель - создать несколько судебных прецедентов, и напасть на "Буковель".
Да и вообще, как продать комплекс или любой другой объект нормальному инвестору, если в любой момент, как черт из табакерки, может появиться что-то на подобие "Миссия-2" с решением какого-либо Днепровского или Барышевского суда в руке?
И самое интересное, бывшие топ-менеджеры, которые по халатности или специально оформили эти документы таким образом, чтобы создать благоприятную почву для таких оспариваний, ни в чем не виноваты! Прокуратура не видит причин, чтобы объявить им подозрения.
А у нас есть серьезные подозрения что у оппонентов есть "машина времени" с этими же бывшими топами "Привата" в кабине: некоторые документы, которые предъявляются в суде как бы от "Привата" 2016-го, были явно подписаны совсем недавно.
В то время, как ФБР в США и суды иностранных юрисдикций накладывают арест на имущество бывших собственников "ПриватБанка" по всему миру, у нас в стране четко показывают кто хозяин бала, и кто заказывает музыку.
Но ничего, битва как за сам "Приват", так и за его имущество продолжается, и я не сомневаюсь, что те, кто хочет продолжать грабить страну и те, кто им прислуживает, отправятся на свалку истории. Желательно, понеся достойное наказание по пути", - рассказал Сульжик.
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