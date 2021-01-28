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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Буковель (44) подделка (413) суд (24691) Приватбанк (823) Сульжик (25)

Объекты, поставленные экс-собственниками "ПриватБанка" на баланс в 2016 году, теперь покидают его при помощи судов и поддельных документов. Основная цель - напасть на "Буковель", - член правления Сульжик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Объекты, поставленные экс-собственниками

В то время, как ФБР в США и суды иностранных юрисдикций накладывают арест на имущество бывших собственников "ПриватБанка" по всему миру, у нас в стране четко показывают кто хозяин бала, и кто заказывает музыку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член правления "Приватбанка" Роман Сульжик.

"Только что прилетел очередной "подарок" из суда в Днепре, по иску компании с громким названием "Миссия-1", наложен арест на торговый центр "Приозёрный" который "ПриватБанк" планировал продать на аукционе.

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Это продолжение одной и той же истории - гостиница "Мир" в Киеве, главное здание офиса "Привата" в Днепре, и многие другие объекты, которые бывшими собственниками "ПриватБанка" были поставлены на баланс в 2016 году, теперь плавно покидают этот баланс при помощи судов и поддельных документов. Я думаю, основная цель - создать несколько судебных прецедентов, и напасть на "Буковель".

Да и вообще, как продать комплекс или любой другой объект нормальному инвестору, если в любой момент, как черт из табакерки, может появиться что-то на подобие "Миссия-2" с решением какого-либо Днепровского или Барышевского суда в руке?

И самое интересное, бывшие топ-менеджеры, которые по халатности или специально оформили эти документы таким образом, чтобы создать благоприятную почву для таких оспариваний, ни в чем не виноваты! Прокуратура не видит причин, чтобы объявить им подозрения.

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А у нас есть серьезные подозрения что у оппонентов есть "машина времени" с этими же бывшими топами "Привата" в кабине: некоторые документы, которые предъявляются в суде как бы от "Привата" 2016-го, были явно подписаны совсем недавно.

В то время, как ФБР в США и суды иностранных юрисдикций накладывают арест на имущество бывших собственников "ПриватБанка" по всему миру, у нас в стране четко показывают кто хозяин бала, и кто заказывает музыку.

Но ничего, битва как за сам "Приват", так и за его имущество продолжается, и я не сомневаюсь, что те, кто хочет продолжать грабить страну и те, кто им прислуживает, отправятся на свалку истории. Желательно, понеся достойное наказание по пути", - рассказал Сульжик.
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Головний ляльковод сидить в кремлівському бункері !!!)))
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28.01.2021 13:02 Ответить
Зетермиты доедают Украину
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28.01.2021 13:05 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана,які торують шлях до влади в Україні зажопінцям,з метою повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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28.01.2021 13:09 Ответить
Пока Байден спит в Украине продолжается вакханалия Коломойского и его друзей пособников.
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28.01.2021 13:30 Ответить
У Байдена не 180 рук, он всего неделю президент, у него проблем выше крыши после клоуна, как внутри страны так и за рубежом, нужно своих людей расставить и так далее и тем более санкции против 5 колоны уже начали вводить понемногу
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28.01.2021 13:38 Ответить
Игорь Валерьич! Президент Зеленский все обязательства перед ИВК выполнит и перевыполнит! Все во имя часного капитала, все для блага частного капитала. Государство не обеднеет! Тем более ИВК получил мандат 73 процентов выбарцав, чего не веселицца?
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28.01.2021 14:33 Ответить
 
 