"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской Солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил нардеп Артур Герасимов с трибуны парламента.
"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию - "Европейская Солидарность" разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию "Европейской Солидарности" по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию", - подчеркнул парламентарий.
"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект "Европейской Солидарности" 4585 и направляйте дополнительные 7 млрд гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", - добавил Герасимов.
Нардеп отметил, что также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.
"Если мы уже коснулись газа - сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хи-хи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов", - добавил Герасимов.
По словам нардепа, сегодня "нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская Солидарность" не даст этого сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам".
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но ведь смешно - одно и то же
Лвов построил Даниил, который русню даже не видел, а вот кто видел - Сагайдачный, жаль недожег тварей.
даже поляки восхищались галицким войском - это история, "сэр"
кстати ты удивишься шо я щас делаю.... "боярку" жру, не, ну бывают же кацапы - демократы.... брешу, их нет таких. а вот украинцы шо любят "боярку" - ты прям щас его обсераешь(правда мне как соловью )
обтекай, раб.
ну я же ни разу не в прикол говорю, так и есть. на коленки встать не забудь.
Неплохо так Украина русских рабов на $4,5 млн закупила)
https://www.youtube.com/watch?v=M1qraN_b8tY&feature=emb_title
По факту мы платим налоги государству-паразиту!
Что лучше?
Ну а что в 2014-2019 годах прокатило
А кому платятся у 80% випадків кошти дивись вище.