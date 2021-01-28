РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 910 93
Газ (10094) Россия (91190) Герасимов Артур (311) Европейская Солидарность (997)

"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской Солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил нардеп Артур Герасимов с трибуны парламента.

"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию - "Европейская Солидарность" разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию "Европейской Солидарности" по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию", - подчеркнул парламентарий.

"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект "Европейской Солидарности" 4585 и направляйте дополнительные 7 млрд гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", - добавил Герасимов.

Также читайте: "ЕС" предлагает законодательно закрепить 5 шагов для преодоления пандемии COVID-19 в Украине

Нардеп отметил, что также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

"Если мы уже коснулись газа - сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хи-хи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов", - добавил Герасимов.

По словам нардепа, сегодня "нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская Солидарность" не даст этого сделать ни "газовой принцессе", ни ее телефонным абонентам".

Читайте: Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала, - Герасимов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Тирсу можливо змінити ,а параноїдальна шизофренія не лікується ,москалику !!!))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:26
+7
Помнится "необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф" не Зеленский, а Порошенко, через свой карманный НКРЕ, в 2015 году, повысив цену сразу до 7.2 грн.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:28
+6
Чтобы не подсесть на российскую газовую иглу надо не миллиарды направлять на субсидии , а продавать народу украинский газ, а субсидии это наехалово.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме в кремлівському бункері сидить головний режисер та сценарист кремлівського лялькового балагана !!!!))))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:16 Ответить
Віслючок,це лише лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,яка неспроможна на самостійні дії !!!Все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:22 Ответить
Тирсу можливо змінити ,а параноїдальна шизофренія не лікується ,москалику !!!))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:26 Ответить
Тебе твое х.йло уже поводило по губам ? Что ты так распереживалось за нас лаптеногое
показать весь комментарий
28.01.2021 13:38 Ответить
Ему бутылка даговская жмет, вот оно и кукарекает.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
Історія Російської імперіі(РІ),це море крові поневоленних народів !!! РІ жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:46 Ответить
А на Россию сколько?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:17 Ответить
На - иди(наПутина), русак
показать весь комментарий
28.01.2021 13:19 Ответить
Стули пельку ,тампакс московський ,кишками тхне !!))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:23 Ответить
уважаю за старание
но ведь смешно - одно и то же
показать весь комментарий
28.01.2021 13:24 Ответить
В спам свинособака на коленях.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:23 Ответить
Зелена пліснява продовжує втілення в життя кремлівського сценарія повернення України в Московію !!!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:13 Ответить
новости Сранска и Сысрани
показать весь комментарий
28.01.2021 13:17 Ответить
не мели херню
показать весь комментарий
28.01.2021 13:20 Ответить
не разоваривай с крестиком "ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7615
показать весь комментарий
28.01.2021 13:21 Ответить
не прикольно срешь.
Лвов построил Даниил, который русню даже не видел, а вот кто видел - Сагайдачный, жаль недожег тварей.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:21 Ответить
А твоє в межах московсько-суздальського князівства !!))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:24 Ответить
Кого це нас,москалику??)))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:28 Ответить
Так ты почитатель карлика пидофила ? Я так и думал что вы все там извращенцы а не только ваша верхушка ((
показать весь комментарий
28.01.2021 13:41 Ответить
нет блин, мордвином был "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1609
даже поляки восхищались галицким войском - это история, "сэр"
кстати ты удивишься шо я щас делаю.... "боярку" жру, не, ну бывают же кацапы - демократы.... брешу, их нет таких. а вот украинцы шо любят "боярку" - ты прям щас его обсераешь(правда мне как соловью "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5691 )
показать весь комментарий
28.01.2021 13:27 Ответить
а посмотри Невзорова - сколько у вас "вяличия", выраженного в очковых сортирах, ты жалок просто - гордишься шо П*тин украл как никто до него в мире даже и не подумал, ибо его бы уже в любой стране повесили бы.
обтекай, раб.
ну я же ни разу не в прикол говорю, так и есть. на коленки встать не забудь. "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
28.01.2021 13:44 Ответить
У нас мухоморы не растут неуч и стеклоочиститель применяют так как написано в инструкции, а не так как написано на заборе в твоей деровне
показать весь комментарий
28.01.2021 13:46 Ответить
ты наверное коми или хакасс.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:22 Ответить
Ну акакже, йоршик ведь! 😁
показать весь комментарий
28.01.2021 14:02 Ответить
До хакаса йому ще довго рости !!)))
показать весь комментарий
28.01.2021 13:27 Ответить
Он дятел свинособачий.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:28 Ответить
В спам свинособака, не визжи.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:33 Ответить
Визжит как свиноматка под кнуром. В спам свинособака
показать весь комментарий
28.01.2021 13:36 Ответить
Пятух обтруханый в тебе проснулся
показать весь комментарий
28.01.2021 14:04 Ответить
Хорошо что свинособак таких как ты не закупает, а закапывает в донбасскую землю.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:25 Ответить
"Украина в феврале закупила у России свинину на $4,5 млн"
Неплохо так Украина русских рабов на $4,5 млн закупила)
показать весь комментарий
28.01.2021 14:12 Ответить
на рабсии взрыв на пороховом заводе
https://www.youtube.com/watch?v=M1qraN_b8tY&feature=emb_title
показать весь комментарий
28.01.2021 13:15 Ответить
вчера был
показать весь комментарий
28.01.2021 13:18 Ответить
И парашу тоже просрали.Это самый удачный просер.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:25 Ответить
Вот сдохнет скоро твое х.йло и что ты будешь делать ? В хор кастратов к рамзану прийдется тебе наниматься .Будешь под мечетью ,,чечнякруто!" повизгивать свинопесик
показать весь комментарий
28.01.2021 13:52 Ответить
пока вы там отношения выясняете и зима кончится ,а людям надо платить
показать весь комментарий
28.01.2021 13:16 Ответить
зачем герасим утопил свою мыролюбную му му?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:17 Ответить
три часа читаю Муму , пока ни одной Коровы
показать весь комментарий
28.01.2021 13:19 Ответить
Еще одни комуняки,какие субсидии,бедняки из малого бизнеса еле наполняют вашу кормушку называемую бюджетом,займитесь экономикой мрази,дайте свободу бизнесу что бы он создавал качественные рабочие места,ну и конечно арестуйте таких как ахметка,беня и потрох.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:18 Ответить
нельзя такое писать. это не по реформаторски.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:20 Ответить
Почему цены у нас на все такие же как в Европе а зарплаты в несколько раз ниже? По факту оллигархи в сговоре с депутатамы отказываются повышать населению зарплаты, но компенсируют это распределением наших налогов через субсидии, вместо того чтобы эти налоги пустить на образование, дороги, медицину и т.д.
По факту мы платим налоги государству-паразиту!
показать весь комментарий
28.01.2021 13:21 Ответить
А распределение налогов через низкие тарифы для всех, - и ахметки и бабульки-пенсионерки?
Что лучше?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:24 Ответить
А почему в Украине цены на Мерседес и БМВ такие же как в Европе если у нас зарплаты низкие?!
показать весь комментарий
28.01.2021 13:32 Ответить
Та не хочуть українці зарплат як у ЄС. Їм хороші такі як є. Ти коли небуть чув про якісь Майдани, демонстрації, стайки з вимогами про підвищення зарплатні. Я не чув. А наприклад, в Німеччині це звичайна справа. Якщо не вимагають то їм і не треба..
показать весь комментарий
29.01.2021 07:57 Ответить
"...о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов".
"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6676

"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2169
показать весь комментарий
28.01.2021 13:22 Ответить
И говорит так брынящим голосом "Жму руку". Хотя нет. Это не она и не тогда "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5278
показать весь комментарий
28.01.2021 13:27 Ответить
Короче му-му Герасимов предложил отдать Ахметову и Фирташу 7 лярдов денег из бюджета+хрен знает сколько лярдов из карманов населения.
Ну а что в 2014-2019 годах прокатило
показать весь комментарий
28.01.2021 13:28 Ответить
Ви на рабсії не в курсі справи,що в Україні субсидії монетизовані і видаються конкретно кожному субсидіанту,а не компаніям по постачанню тепла,газу і електрики?
показать весь комментарий
28.01.2021 13:47 Ответить
А ти отримай "монетизовану" субсідію із заборгованістю по електриці та газу.
А кому платятся у 80% випадків кошти дивись вище.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:39 Ответить
Помнится "необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф" не Зеленский, а Порошенко, через свой карманный НКРЕ, в 2015 году, повысив цену сразу до 7.2 грн.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:28 Ответить
О, зубожілий доїв піввареника і знову сів за комп.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:30 Ответить
Так нафиг тогда увеличивать субсидии, если над зубожинням скалят кариесные зубы адепты пжыття па-навому? Вы определитесь
показать весь комментарий
28.01.2021 13:34 Ответить
К Зеленскому есть другие претензии, но надо называть вещи своими именами. Тарифные игры начал не он, а как раз босс этого балабола.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:40 Ответить
З"їдять ті 7 млрд., сядуть на голку і на пляшку одночасно.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:29 Ответить
Чтобы не подсесть на российскую газовую иглу надо не миллиарды направлять на субсидии , а продавать народу украинский газ, а субсидии это наехалово.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:31 Ответить
зебилы и кацапы, в новости прозвучало заявление от ЕС, слушай мою команду - "ГАВКАТЬ"!
показать весь комментарий
28.01.2021 13:31 Ответить
Европейский Союз ничего не заявлял, это ПЕС. Так шо "гавкать" это к нему
показать весь комментарий
28.01.2021 13:36 Ответить
Включи зомбояшик на ПепоTV или МетверчинаTV там в одну глотку кроют украинскую власть
показать весь комментарий
28.01.2021 13:39 Ответить
Опустили перелатану бабюлю
показать весь комментарий
28.01.2021 13:35 Ответить
Московит нещадно заспамен. Свинособакам собачья смерть.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:39 Ответить
Вот всегда хотел спросить у козломордых , вы за Подвального или за х.йла ? Ато мы тут в сортах вашего имперского дерьма плохо разбираемся .
показать весь комментарий
28.01.2021 13:59 Ответить
Но дворец в геленджике тебе понравился? Как думаешь тебя хотя бы в собачью будку пустят туда пожить ? Ты ж не забывай что это на твои налоги его построили !
показать весь комментарий
28.01.2021 14:01 Ответить
Ты чего там булькаешь, йоршык?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:06 Ответить
супсидії - це така несправедливість...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:48 Ответить
а
показать весь комментарий
28.01.2021 13:49 Ответить
супсидії - це така несправедливість...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:49 Ответить
супсидії - це така несправедливість...
показать весь комментарий
28.01.2021 13:50 Ответить
А чего он на Бабусю наехал ? Он что забыл что когда его шеф с партией рыгов тусил во всю .Бабка от наездов орды пыталась выкрутиться , тогда войны еще с кацапами не было .А еще ее конкретно щемили в Европе , мол мешает транзиту не хочет подписывать газовый договор навязанный кремлем , срывает поставки в ЕС . Этот П.Е.Сик забыл все обстоятельства при котором подписывали тот договор .Может он тогда еще не родился , или у него амнезия ?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:09 Ответить
Там не просто амнезія, а атрофія совісті і мізків.
показать весь комментарий
28.01.2021 15:50 Ответить
Невіглас Гєрасімов знов отримав команду фас, але матчастини так і не вивчив. Арбітраж присудив нам перемогу, всупереч вимогам газпрому, чітко за положеннями контракту "газової принцеси".
показать весь комментарий
28.01.2021 15:49 Ответить
Льготного тарифа не было. Был просто тариф и он был тоже конский
показать весь комментарий
28.01.2021 17:48 Ответить
 
 