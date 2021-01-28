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Рада отправила на доработку разработанный рабочей группой по выходу из конституционного кризиса законопроект по КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада отправила на доработку разработанный рабочей группой по выходу из конституционного кризиса законопроект по КС

Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет для рассмотрения в повторном первом чтении законопроект №4533 о конституционной процедуре, который предусматривает усовершенствование процедуры деятельности Конституционного Суда Украины (КС).

Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, законопроект предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции Украины порядок осуществления Конституционным Судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Законопроект предусматривает, что КС может принимать решения 2/3 от своего состава – это 12 судей (на сегодняшний день решение может приниматься десятью судьями). Также авторы проекта акта предлагают, чтобы некоторым судьям КС в процессе рассмотрения дел могли заявляться отводы. В этом случае, учитывая рекомендациям Венецианской комиссии, необходимое для принятия решения количество судей может быть уменьшено, но не менее десяти судей должны проголосовать за определенное решение.

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Еще одна новелла законопроекта заключается в том, что КС сможет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства.

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и другие судьи.

Также законопроект предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда без возможности изъятия актов из этого реестра.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, в законопроекте предлагается определить, что КС не может выходить за рамки вопросов, затронутых в конституционном представлении.

В законопроекте на необходимости того, что все решения и выводы суда должны быть мотивированными и обоснованными.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента суда.

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Законопроект №4533 подготовила рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.
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Рада отправила на доработку разработанный рабочей группой по выходу из конституционного кризиса законопроект по КС - Цензор.НЕТ 9140
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28.01.2021 13:23 Ответить
Так! Фатит! Сколько можно ждать закон о конопле и пистолетах для населения?
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28.01.2021 13:26 Ответить
І шо ти робитимеш з тими піщалями?
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28.01.2021 13:29 Ответить
Рада отправила на доработку разработанный рабочей группой по выходу из конституционного кризиса законопроект по КС - Цензор.НЕТ 8757Краще скажіть, що я повинен робити без піщалі, коли до мене в хату вдеруться бандити?
Що будеш робити ти, коли вдеруться до тебе й відпистять тебе й згвалтують твою дружину або доньку? Залякаєш їх своїми матюкамитак, так що вони втечуть обісцявшись від страху?
Я хочу, щоб моя... твоя нелегальна зброя, за яку можна сісти, була законною. Щоб її застосування у своєму помешканні було так само законне, як і у європейських і інших цівілізованих странах...
А що я буду робити, коли до мене вдеруться грабіжники - повбиваю... Повбиваю, бо боюся тортур, які вони вчинять надімною, щоб дізнатися де я сховав гроші.
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28.01.2021 13:43 Ответить
 
 