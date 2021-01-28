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Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ

В общей сложности 35 стран, относящихся к европейскому региону, получили вакцины от COVID-19, это порядка 25 млн доз

Об этом заявил в четверг на брифинге глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общей сложности 35 стран европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз", - сказал Клюге.

По его словам, в настоящий момент уровень распространения коронавируса в Европе все еще остается высоким, и это оказывает серьезное давление на системы здравоохранения европейских стран. Поэтому, считает Клюге, ослаблять меры безопасности пока слишком рано.

"Нам нужно набраться терпения, для вакцинации потребуется время", - добавил представитель ВОЗ.

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Автор: Ірина Дашківська
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28.01.2021 13:34 Ответить
Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 573
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28.01.2021 13:36 Ответить
Мало, только в ЕС грубо 500 млн населения а значит нужно 1 млрд ввакцин.
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28.01.2021 13:39 Ответить
Польша закупила 85 млн. доз вакцины.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3179530-polsa-zakupila-85-miljoniv-doz-covidvakcini.html
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28.01.2021 13:50 Ответить
не отримали а закупили..


Коня кують,а жаба(Гебреісус) ногу наставляє...(
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28.01.2021 15:34 Ответить
скоро украинцы будут выезжать в полностью вакцинированную Европу, чтобы не заболеть коронавирусом. Впрочем, зеленая администрация на выдумки хитра, будуть вакцинировать раствором глюкозы и бодро рапортовать, о что 73% вакцинировано)
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28.01.2021 18:45 Ответить
 
 