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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) образование (2225) стипендии (198) ВНО (416)

Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский учредил стипендии для лучших участников ВНО, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 27/2021 "О стипендиях, премиях и грантах Президента Украины в сфере образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ предусматривает учреждение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты; премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам; грантов на обучение за рубежом.

"Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и в дальнейшем. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", - отметил Зеленский.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.

Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вова и флаер в покерный клуб не забудь, что бы они сразу вернули деньги в бюджет...
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28.01.2021 13:37 Ответить
Отлично.Детям есть к чему стремиться.
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28.01.2021 13:39 Ответить
Премии, что вы понимали, не разгуляешься, это 100 - 150 гривен. У меня ребенок в прошлом году две получил.
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28.01.2021 14:25 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський" - это уже смешно..
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28.01.2021 15:40 Ответить
 
 