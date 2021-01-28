Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил внеплановую невыездную проверку ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") по обращению Службы безопасности Украины (СБУ).
Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, проверка была назначена за трансляцию 15 января 2021 года в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти", - подчеркивают в Нацсовете.
В передаче обсуждали ситуацию на востоке Украины, и гостья программы высказалась о военных Вооруженных Силах Украины - ее слова, по мнению Нацсовета, были провокационными, оскорбительными и дискриминационными. Также Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и не вспоминала о действиях незаконных вооруженных формирований.
"Работники телеканала не пытались сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины, обеспечения прав и свобод граждан Украины. Реакция ведущих программы не была направлена на прекращение правонарушения, а была условной, только для того, чтобы показать, что какая-то реакция была", - подчеркивают в Нацсовете.
Проверка телеканала будет проведена в период с 12 февраля по 25 февраля 2021 года и будет касаться соблюдения ООО "НАШ 365" законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
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Но лучше посмотреть просто на настоящую жабу.. не такая отвратная
Так, з Цезора взнаю, скільки у нас гидоти
В конце-концов хФашисты-бЕндеровцы мы или нет
Да я их уже несколько лет не смотрю, потому что там сплошной понос.
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
До речі, шабаш підтримали нардепи рижемразівська Гриб та матьківщинець Ніколаєнко. Про риговку (колишню омбусвумен) Лутковську і колишню нардепку (блін, забув прізвище) - вже навіть не варто нагадувати.
Але слід зазначити, що нардеп з монобільшості рівненнський мажоритарник Аліксійчук Олександр зайняв проукраїнську патріотичну позицію. На відмінну від колишнього нардепа від Удару Побера...
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ