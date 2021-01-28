В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу
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В Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.
Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.
Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.
К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.
В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.
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Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того, как воспользовался служебным положением и вакцинировался от COVID-19 вне очереди. (Всего-навсего)!!!! Кроме того, из-за внеочередной вакцинации в отставку подали некоторые политики, в том числе и Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.
І в той же час, в Україні хряк сам признався, що він брав хабарі, а коли його відігнали від корита і не пускають до нього, подає в суд, щоб повернутися.
і цих не забути включити у парламентську службу - щоби депутутів заспокоювали та виховували