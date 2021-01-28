РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12818 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
12 234 24
ВР (28721) госслужащие (331)

В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу

В Украине появится еще один вид государственной службы - парламентская служба. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4530.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы

Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Ах***ть. Теперь и детей и любовниц можно пристроить на работу. На одного тракториста сегодня 100 клерков и госслужащих. Не удивительно почему мы живем в нищите и голоде в стране с идеальным климатом и черноземами.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:45
+9
Еще один вид дармоедов
показать весь комментарий
28.01.2021 13:54
+8
Больше чиновников - хороших и разных! В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
28.01.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах***ть. Теперь и детей и любовниц можно пристроить на работу. На одного тракториста сегодня 100 клерков и госслужащих. Не удивительно почему мы живем в нищите и голоде в стране с идеальным климатом и черноземами.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:45 Ответить
будете ще й без "чернозёмов" "жыть" ... але не довго
показать весь комментарий
28.01.2021 14:52 Ответить
Больше чиновников - хороших и разных! В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
28.01.2021 13:47 Ответить
Не все еще пристроены.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:47 Ответить
Лохи в законе.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:48 Ответить
Ещё ввести звания, погоны, личное оружие
показать весь комментарий
28.01.2021 13:52 Ответить
на погоны из бриллиантов, купола зрады, на грудь большую рубиновую кнопку на золотой цепи
показать весь комментарий
28.01.2021 13:59 Ответить
Акуеть, а работать кто то будет в этой стране маму их!!!
показать весь комментарий
28.01.2021 13:52 Ответить
Еще один вид дармоедов
показать весь комментарий
28.01.2021 13:54 Ответить
нікуди гримерш та костюмерів пристроїти?.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:56 Ответить
А КАК У «ЗАГНИВАЮЩИХ» ?
Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того, как воспользовался служебным положением и вакцинировался от COVID-19 вне очереди. (Всего-навсего)!!!! Кроме того, из-за внеочередной вакцинации в отставку подали некоторые политики, в том числе и Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.
І в той же час, в Україні хряк сам признався, що він брав хабарі, а коли його відігнали від корита і не пускають до нього, подає в суд, щоб повернутися.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:04 Ответить
Во лохи, не то, что наш ЯнеЛОХ
показать весь комментарий
28.01.2021 15:10 Ответить
А вчора ми думали, що це вже дно!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:05 Ответить
В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 5008 В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2372
показать весь комментарий
28.01.2021 14:07 Ответить
Это еще одна категория которым можно будет устанавливать заоблачные пенсии. Простым пенсионерам государственной службы установлен лимит. И с 2014 года нет даже индексации.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:08 Ответить
Коррупция - это религия любой украинской власти!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:17 Ответить
Це тіпа проХВєсСіАнальний дЄпуДятєл? В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2887
показать весь комментарий
28.01.2021 14:18 Ответить
Достойний послідовник Великого рехворматора, якщо порахувати скільки провелося рехворм з часу початку війни то, мабуть жодна країна не претерпіла стільки "змін" нічого не міняючи по суті.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:21 Ответить
В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2915

і цих не забути включити у парламентську службу - щоби депутутів заспокоювали та виховували В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 3856 В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 3856
показать весь комментарий
28.01.2021 14:39 Ответить
Ну наконец-то!Я вообще не мог понять,как Украина выживала без этой структуры.Больше всех обрадовались пенсионеры!
показать весь комментарий
28.01.2021 14:40 Ответить
раніше це, була звичайна прислуга, а тут їх вирішили прирівняти до держслужбовців (типу: ЗСУ чи МВД) з усіма вислугами та пенсіями...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:26 Ответить
мо прислуга юридически хитрожопей гаспод, а законы дырявые надо производить
показать весь комментарий
28.01.2021 16:50 Ответить
Короче то,что они должны выполнять сейчас они не выполняют, поэтому решили придумать что-то новое чтоб за это в новом органе могли получать оплату! В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2122
показать весь комментарий
28.01.2021 16:45 Ответить
 
 