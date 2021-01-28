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Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Разумные ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси должны быть прямо сейчас, - Витренко

И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступает за разумные ограничения электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом он сказал сегодня в ходе заседания парламента в четверг, на котором рассматривался вопрос его назначения первым вице-премьером-министром энергетики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ограничения импорта электроэнергии должны учитывать то, что наша энергосистема еще интегрирована с энергосистемами России и Беларуси, но разумные ограничения импорта должны быть прямо сейчас", – сказал Витренко.

При этом Витренко отметил, что стратегической целью Украины остается интеграция с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
"Разумниє огранічєнія" - це що? Це скільки? Це доки? При Порошенку питання ставилось однозначно - припинення. І цього було досягнуто. Досягнуто самодстатністб і збалансованість внутрішніх ресурсів. Де це поділося? Зебіли, хочеться почути вашу версію.
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28.01.2021 13:51
+4
Вчера говорил о разрыве вобще цепи с кацапией, сегодня про разумные ограничения.... переобувается на лету до получения вожделенной посады...
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28.01.2021 13:50
+4
Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6909Ну ты и дичь втираешь и лапшу на уши. Когда ето Парашенко прекращал импорт електроенергии и угля из Рашки? Вы что там совсем наз за лохов держите или думаете что все склерозные здесь, и забыли как порохосрань и Парашенко визжали что блокадники торговли с окупантами ето ахенты кремля?
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28.01.2021 13:54
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разумные ограничения импорта это 0,00%
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28.01.2021 13:49 Ответить
"разумные ограничения" предполагают наявность поставок? Ты не уху ело?
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28.01.2021 13:49 Ответить
Це щоб електрика з лаптєстану не конкурувала з бєніними тарифами.
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28.01.2021 13:49 Ответить
Падлючий бенин Вовк 5 лет поднимал тарифы, а теперь ховается зараза у Лондон. Ганьба Бене
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28.01.2021 13:51 Ответить
Бєня якраз зацікавлений у закупівлі дешевої електрики з РФ
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28.01.2021 13:54 Ответить
Как это интегрирована до сих пор? А остаточне прощавай как же?
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28.01.2021 13:49 Ответить
Вчера говорил о разрыве вобще цепи с кацапией, сегодня про разумные ограничения.... переобувается на лету до получения вожделенной посады...
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28.01.2021 13:50 Ответить
"Разумниє огранічєнія" - це що? Це скільки? Це доки? При Порошенку питання ставилось однозначно - припинення. І цього було досягнуто. Досягнуто самодстатністб і збалансованість внутрішніх ресурсів. Де це поділося? Зебіли, хочеться почути вашу версію.
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28.01.2021 13:51 Ответить
Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6909Ну ты и дичь втираешь и лапшу на уши. Когда ето Парашенко прекращал импорт електроенергии и угля из Рашки? Вы что там совсем наз за лохов держите или думаете что все склерозные здесь, и забыли как порохосрань и Парашенко визжали что блокадники торговли с окупантами ето ахенты кремля?
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28.01.2021 13:54 Ответить
А можеш довести зворотнє? Що скажімо у 2017-28 роках такий імпорт був? Я розумію, що тобі, як видатному і упоротому зебілу це болить, але такі факти. Тому ковтай мовчки.
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28.01.2021 13:57 Ответить
Просто при Порошенко у Беларуси АЭС не было. А уголек через Беларусь, МАЗы, нефтепродукты? Эти схемы при Пете нарисовались.
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28.01.2021 15:12 Ответить
Запитання залишаю те саме: офіційні дані,бажано від Дежстату. Якщо нема, то йдеш мимо. Прямо на Мінськ.
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28.01.2021 16:23 Ответить
Трымай, лапаць...
https://ampbiz.censor.net/news/3112974/belarus_uvelichila_eksport_uglya_v_ukrainu_v_980_raz_obnovleno
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28.01.2021 18:08 Ответить
Ти дурня клеїш? Мене не цікавить, скільки вугілля Білорусь відправила в/через Україну. Тим більше дані Бєлстату. Мене цікавлять дані Держстат України, хто і скільки вугілля отримав саме а Україні і чи бул мюсеред отримувпчів держкомпанії. Те, що Азмєтка і Коломойський щось там мутили з кацапами, це я знаю. Але Порошенко був не президентом фірм Ахметова, чи Коломойського, а президентом держави. Тому дай мені підтвердження, що державні!!!! українські компанії мутили з кацапським вугіллям. Це просто: Держстат/державні компанії/кацапські енергоносії. Зрозумів? Я тобі вжк на пальцях розклав. 😊
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28.01.2021 18:58 Ответить
Я табе афiцыйныя лiчбы зкiнуу' - чаго табе яшчэ патрэбна, сабака?!
Да ты, я бачу - упоратая жывелiна! Размова тады зкончана...
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28.01.2021 19:07 Ответить
. А у, української мови ти не розумієш. Тоді якого хрена тут товчешся? Ти мені свій Бєлстат не ииксй під ніс. Бо я - не зебіл з тих 73 відсотків, які вірять всьому, що їм спускаються на вуха. Тому повторю, бкльбоїд-несобака - навели дані УКРАЇНСЬКОГО!!! Держстат, скільки енергоносіїв імпортувати з Білорусі і кацапії українські фірми і скільки серед них було державних., кщо не розумієш заптання, троляка, скористайся Гугл-перекладачем. Працюй. 😊
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28.01.2021 20:02 Ответить
Апошнi раз - толькi дзеля упоратых соявых баранау'
Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.Источник: https://biz.censor.net/n3112974
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28.01.2021 20:18 Ответить
Ти справді туподоходячий? Приведи Офіційні дані УКРАЇНСЬКОГО Держстату. Бо не все, щ виїхало з Білорусі в Україну, в ній залишилось. Проводився реекспорт. Знаєш, що це таке? Це перше. І друге. Ти з Лукашенком вже розібрався? У вас там вже повна демократія? Вирішив тут розбудовувати бульбашівську ідеологію?
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28.01.2021 21:29 Ответить
Ой, а кто это? А это ваш божок порошенко. А про шо это он говорит? На русском и в защиту русского. Как такое возможно, а? )))
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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28.01.2021 15:50 Ответить
А ось ти, гнівний клеймувач Порошенка за російську мову пишеш тут російською. 😁Як же так? А чого ж ти упустив, що Порошенко ще англійською розмовляє. Дати посилання? Теж не рюпорядок, а ти у пустив! Ай-яй-яй, який не уважний! 😂
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28.01.2021 16:20 Ответить
по сути нам ответить, я так понимаю, нечего.))
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28.01.2021 16:24 Ответить
Відповісти на що? На вашу кацапську пропаганду? Я так і не побачив її підтвердження. 😁 Т справді вважаєш, що я аю відповідати кожному кацапу-брехуну чи малоросв-вдвоту на його фантазії? 😂
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28.01.2021 17:47 Ответить
Я думаю, что для начала нужно отключить от сети предприятия металургиии Ахметова и КО. Пускай свои предприятия снабжает своей же *зельоной енергетикой*. И у нас потребность импортировать електроенергию из Беларашки отпадьот сама собой.
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28.01.2021 13:51 Ответить
Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4828 Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8780 Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8926
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28.01.2021 14:05 Ответить
А далі буде це проросійська чмо кричати як його мама - НАТО геть, і хвала окупантам з Кремля .
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28.01.2021 13:56 Ответить
Вітренко геть з В.о. міністра !
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28.01.2021 14:09 Ответить
Його обіцянки виявилися недостатньо обіцяльними.
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28.01.2021 14:22 Ответить
поэтому и не назначили...., здравствуй киловатт по 5 грн...
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28.01.2021 14:36 Ответить
разумные ограничения, это что-то из мира шизофренических формулировок, типа, принуждения к миру и т.д.
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28.01.2021 15:45 Ответить
будет не с рб - значит будет с польши, только там вдвое дороже чем в украине
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28.01.2021 16:02 Ответить
Уберите этого идиота
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28.01.2021 18:29 Ответить
 
 